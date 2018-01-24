Поддерживать нельзя, бомбить можно. ПАСЕ высказалась по Донбассу

Перестаньте поддерживать Донбасс, взывает Парламентская ассамблея Совета Европы к России.
Если бы кто-то в зале ассамблеи хотел стабильности и мира, можно было своевременно призвать к этому Киев: прекратите АТО, дайте Донецку и Луганску немножко больше прав и возможность говорить на родном языке. Но таких заявлений не было. Даже несмотря на то, что пока ПАСЕ призывала открыть новый КПП в Луганской области, территорию республики обстреливали украинские силовики.
Но Парламентская ассамблея, очевидно, недовольна только поддержкой Донбасса – а давление на него, блокада и обстрелы жилых районов евродепутатов не пугают.
Не вызывает протеста и то, что такое поведение Киева не укладывается в минские договоренности, которые тот же Киев и подписывал. Зачем протестовать, если и в этом можно обвинить Россию? Такой выход нашли президент Украины Петр Порошенко со спецпредставителем США Куртом Волкером.
Москва уже немереное количество раз заявляла, что не является стороной конфликта. Но кому это интересно? В ПАСЕ резолюцию о России ведь тоже принимали в отсутствие России. Без всякого нашего участия нас, например, обвинили и во вмешательстве в выборы почти во всех странах. В общем, все уже придумано за нас.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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