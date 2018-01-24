Поддерживать нельзя, бомбить можно. ПАСЕ высказалась по Донбассу

ПАСЕ приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине". Виновных тоже назначили – и это совсем не Киев.

Перестаньте поддерживать Донбасс, взывает Парламентская ассамблея Совета Европы к России.

Москва же слушает эти крики издалека. Наши делегаты отказались участвовать в работе ПАСЕ после того, как их лишили там права голоса из-за Крыма. Теперь, судя по всему, ассамблея формирует новые неудобные ситуации, чтобы Россия в этот зал никогда не вернулась. Утихнут вопли по Крыму – начинается канитель с Донбассом, потом с чем-нибудь еще.

Если бы кто-то в зале ассамблеи хотел стабильности и мира, можно было своевременно призвать к этому Киев: прекратите АТО, дайте Донецку и Луганску немножко больше прав и возможность говорить на родном языке. Но таких заявлений не было. Даже несмотря на то, что пока ПАСЕ призывала открыть новый КПП в Луганской области, территорию республики обстреливали украинские силовики.

Но Парламентская ассамблея, очевидно, недовольна только поддержкой Донбасса – а давление на него, блокада и обстрелы жилых районов евродепутатов не пугают.

Не вызывает протеста и то, что такое поведение Киева не укладывается в минские договоренности, которые тот же Киев и подписывал. Зачем протестовать, если и в этом можно обвинить Россию? Такой выход нашли президент Украины Петр Порошенко со спецпредставителем США Куртом Волкером.

Вероятно, по логике Украины, которая в законе о реинтеграции Донбасса в принципе исключила необходимость выполнения Минских соглашений, она теперь в их срыве и не может быть виновата.

Москва уже немереное количество раз заявляла, что не является стороной конфликта. Но кому это интересно? В ПАСЕ резолюцию о России ведь тоже принимали в отсутствие России. Без всякого нашего участия нас, например, обвинили и во вмешательстве в выборы почти во всех странах. В общем, все уже придумано за нас.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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