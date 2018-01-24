Утомили: кто про что, а Лондон с Вашингтоном – все про Асада

США не оставляют надежды сменить власть в Дамаске. Вмешиваться в чужие дала, конечно, не просто. Силы уже не те. Gallup говорит, что Вашингтон стремительно теряет лидерство в мире.

Два знатных, если не сказать выдающихся дипломата современности – бывший журналист и нынешний глава МИД Великобритании Борис Джонсон, а также бывший бизнесмен и нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон – собрались в Лондоне, чтобы обсудить Иран, Йемен и самый, видимо, животрепещущий для их стран вопрос. А именно: как же так умудриться сделать, чтобы политическим путем завершить правление в Сирии Башара Асада. Джонсон, разумеется, в рамках англосаксонской солидарности выразил поддержку Тиллерсону, сильно озабоченному этой проблемой. Задача, надо сказать, не из простых.

Дело в том – приходится это подчеркивать в тысяча сто первый раз – что президент Сирии был избран народом на выборах и является легитимным руководителем страны, какие бы трагические сложности она ни испытывала в последние годы. Таким образом, обсуждение иностранными гражданами – пусть и очень высокого ранга – дальнейшей политической судьбы чужого для них президента выглядит, по меньшей мере, бестактно и некорректно, если такие термины еще можно употреблять в отношении представителей вашингтонской и лондонской верхушки. Решать, кто будет управлять Сирийской арабской республикой, могут сирийцы и только они. И, кстати, обсуждение этой проблемы – тоже их эксклюзивная прерогатива. Благо, площадки для этого уже есть и еще появляются, в том числе и за пределами Сирии. Например, в Сочи.

Но нет, американцы и британцы, теряющие авторитет и влияние в мире, не могут вот так просто и без боя упустить бразды правления глобальными и региональными процессами. Ну, во всяком случае, беседовать на эти темы им точно не запретишь. Впрочем, если бы это были только досужие беседы за восхитительным и ароматным английским чаем. Увы, США не оставляют реальных попыток сменить власть в Дамаске. Не мытьем так катаньем, как говорят в таких случаях. При этом Вашингтон раз от раза в отношении сирийского лидера демонстрирует удивительную непоследовательность. То он был категорически против Асада. Мол, мира с ним в Сирии не будет, а потому главу государства надо немедленно "сдать в политический утиль". То американские большие начальники согласились: дескать, Асад легитимен, а потому пусть остается. И вот опять – на старые рельсы. Более того, Госдеп выступает категорически против, как говорят в этом ведомстве, попыток Москвы "защитить" законно избранного сирийского президента. Тем самым, по сути, навязывая мировой общественности правовой и политический нигилизм и беззастенчиво попирая международные нормы, которые говорят об уважении к законной власти в той или иной стране и невмешательстве в чужие дела.

Последнее исследование Gallup, подчеркнем этот факт еще раз, показало: США стремительно теряют авторитет и лидерство в мире, в том числе и на Западе. Далеко не все в американском истеблишменте в восторге от такого положения дел. И удерживать былые позиции своей страны, похоже, они намерены всеми возможными методами, в том числе, как бы это помягче сказать, не вполне интеллигентными и законными. В этом контексте полноценное возвращение Башара Асада в риторику и повестку американских стратегов и их коллег по цеху из союзнических государств может сулить возникновение новых проблем для Сирии. Впрочем, есть и успокаивающий момент: Вашингтон в последнее время с "большим успехом" проваливает собственные геополитические проекты.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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