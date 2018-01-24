РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Утомили: кто про что, а Лондон с Вашингтоном – все про Асада

13:0824.01.2018
(обновлено: 13:09 24.01.2018)
010131
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПортрет президента Башара Асада в ДамаскеПортрет президента Башара Асада в Дамаске
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
США не оставляют надежды сменить власть в Дамаске. Вмешиваться в чужие дала, конечно, не просто. Силы уже не те. Gallup говорит, что Вашингтон стремительно теряет лидерство в мире.

Два знатных, если не сказать выдающихся дипломата современности – бывший журналист и нынешний глава МИД Великобритании Борис Джонсон, а также бывший бизнесмен и нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон – собрались в Лондоне, чтобы обсудить Иран, Йемен и самый, видимо, животрепещущий для их стран вопрос. А именно: как же так умудриться сделать, чтобы политическим путем завершить правление в Сирии Башара Асада. Джонсон, разумеется, в рамках англосаксонской солидарности выразил поддержку Тиллерсону, сильно озабоченному этой проблемой. Задача, надо сказать, не из простых. 

Портрет Башара Асада в Камышлы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Эксперт: тема "ухода" Асада вновь вышла на первый план в "арсенале" Запада
Дело в том – приходится это подчеркивать в тысяча сто первый раз – что президент Сирии был избран народом на выборах и является легитимным руководителем страны, какие бы трагические сложности она ни испытывала в последние годы. Таким образом, обсуждение иностранными гражданами – пусть и очень высокого ранга – дальнейшей политической судьбы чужого для них президента выглядит, по меньшей мере, бестактно и некорректно, если такие термины еще можно употреблять в отношении представителей вашингтонской и лондонской верхушки. Решать, кто будет управлять Сирийской арабской республикой, могут сирийцы и только они. И, кстати, обсуждение этой проблемы – тоже их эксклюзивная прерогатива. Благо, площадки для этого уже есть и еще появляются, в том числе и за пределами Сирии. Например, в Сочи. 

Но нет, американцы и британцы, теряющие авторитет и влияние в мире, не могут вот так просто и без боя упустить бразды правления глобальными и региональными процессами. Ну, во всяком случае, беседовать на эти темы им точно не запретишь. Впрочем, если бы это были только досужие беседы за восхитительным и ароматным английским чаем. Увы, США не оставляют реальных попыток сменить власть в Дамаске. Не мытьем так катаньем, как говорят в таких случаях. При этом Вашингтон раз от раза в отношении сирийского лидера демонстрирует удивительную непоследовательность. То он был категорически против Асада. Мол, мира с ним в Сирии не будет, а потому главу государства надо немедленно "сдать в политический утиль". То американские большие начальники согласились: дескать, Асад легитимен, а потому пусть остается. И вот опять – на старые рельсы. Более того, Госдеп выступает категорически против, как говорят в этом ведомстве, попыток Москвы "защитить" законно избранного сирийского президента. Тем самым, по сути, навязывая мировой общественности правовой и политический нигилизм и беззастенчиво попирая международные нормы, которые говорят об уважении к законной власти в той или иной стране и невмешательстве в чужие дела. 

Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо
© AP Photo / Arab 24 network
"Наглость силы". Дипломат прокомментировал действия США в Сирии
Последнее исследование Gallup, подчеркнем этот факт еще раз, показало: США стремительно теряют авторитет и лидерство в мире, в том числе и на Западе.  Далеко не все в американском истеблишменте в восторге от такого положения дел. И удерживать былые позиции своей страны, похоже, они намерены всеми возможными методами, в том числе, как бы это помягче сказать, не вполне интеллигентными и законными. В этом контексте полноценное возвращение Башара Асада в риторику и повестку американских стратегов и их коллег по цеху из союзнических государств может сулить возникновение новых проблем для Сирии. Впрочем, есть и успокаивающий момент: Вашингтон в последнее время с "большим успехом" проваливает собственные геополитические проекты. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена