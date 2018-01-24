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Индийский проект Наполеона и Павла I: фантастика или точный расчет?

07:0024.01.2018
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CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj MahalТадж-Махал, ИндияТадж-Махал, Индия
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj Mahal
Планы похода Наполеона и Павла I по захвату Индии некоторые называют фантастической глупостью. Почему же тогда британцы переполошились и развязали полуторавековую "Большую игру" в Средней Азии?

В этот день, …лет назад

Двадцать четвертого января (нов. ст.) 1801 года атаман войска Донского генерал от кавалерии Василий Петрович Орлов получил приказ императора Павла I двигаться "прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения английские, по ней лежащие". 

© РИА Новости / Б.Манушин
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Репродукция литографии "Император и самодержец всероссийский Павел I"
У Орлова в строю было порядка 22 тысяч казаков. На операцию казна выделила баснословную сумму в полтора миллиона рублей. 

Донцы двинулись на восток… Но поход продолжался недолго. В конце марта 1801 года в селе Мечетном (ныне город Пугачев Саратовской области) казаков нагнал курьер из Петербурга с новостью о смерти Павла I и приказом нового императора Александра I возвращаться домой, на Дон. Казалось бы, на этом можно поставить точку. Тем более что многие историки старых времен, да и совсем недавних, считали этот поход фантастической глупостью. 

Возможно, что и так. Но, с другой стороны, удар по главной британской колонии – Индии – а таков был план Наполеона и Павла I, все-таки нельзя назвать нереалистичным. Тем более что в геополитике возможно все.

Во-первых, Индия – главная жемчужина в короне Британской империи. Особенно после потери североамериканских колоний. Во-вторых, промышленность Англии без поставок индийского сырья ожидал неизбежный крах. Из Индии на Туманный Альбион везли полезные ископаемые, драгоценные камни, шелковые ткани, хлеб, древесину. В-третьих, военные силы англичан, скажем, в Бенгалии составляли всего две тысячи солдат, да еще три десятка тысяч местных ополченцев, от которых толку было мало.

А план был таков: 35 тысяч французской пехоты с артиллерией двигаются по Дунаю, через Черное море – в Астрахань. В устье Волги они соединяются с 35-тысячной русской армией. Потом объединенный русско-французский корпус пересекает Каспийское море и высаживается в Персии. Дальше – путь на Восток, в сказочную Индию… А казаки Орлова рассматривались лишь как вспомогательное войско. Больше – для отвлечения внимания…

И вряд ли этот русско-французский план, если бы он действительно был фантастическим, всерьез обеспокоил бы Лондон. А он не просто обеспокоил – заставлял предпринимать решительные шаги. Наполеон был уверен, что за убийством Павла I стояло именно британское правительство. И это действительно так: посланник в Петербурге Уитворт финансировал заговор против Павла I. Бонапарт говорил: "Англичане промахнулись по мне в Париже, но они не промахнулись по мне в Петербурге". И, в конечном итоге, получается, что Британия защитила Индию руками русских заговорщиков…

© РИА Новости / РИА Новости
Наполеон в Египте
Наполеон и позднее не оставил идеи захватить Индию. Есть мнение, что Отечественная война 1812 года была частью плана французов по вторжению в Индию. Во всяком случае, еще накануне войны Бернадот, наследник шведского престола, а в прошлом наполеоновский маршал, передал Александру I слова Наполеона: "Россия присоединится к моей армии или добровольно, или вследствие законов победы и будет привлечена к великому движению, которое должно изменить лицо мира". И это "великое движение", по мысли Бонапарта, должно было закончится захватом Индии и выдворением оттуда англичан.

Так что план по захвату Индии был все-таки реалистичным. Британцы поняли, что их главная "жемчужина" уязвима. И они начали полуторавековую так называемую "Большую игру" в Средней Азии, дабы не допустить туда проникновения русских. Потому что Наполеон-то, несмотря на все свое величие, канул в Лету, а русские не только никуда не канули, но и еще постепенно наращивали свое присутствие в регионе. Британцы вели многолетние войны с туземцами, пытались проникнуть в Памир, на Тибет, финансировали бухарских эмиров и персов против России… Собственно, именно ради того, чтобы не допустить роста влияния России в регионе  в 1838 году британцы устроили поход на Кабул. Так началась первая англо-афганская война… Но это уже совсем другая история. И довольно бесславная. Но, тем не менее, англосаксы до сих пор – почти двести лет! – пытаются переписать ее в свою пользу. И после этого у кого-то повернется язык  назвать Индийский поход Наполеона и Павла фантастикой?..

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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