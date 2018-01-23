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Расстрельная команда. Родриго Дутерте приказал себя уничтожить

16:5923.01.2018
(обновлено: 17:17 23.01.2018)
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© AP Photo / Aaron Favila Президент Филиппин Родриго ДутертеПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
© AP Photo / Aaron Favila
Он и в убийстве признавался, и в расправе без суда и следствия. В общем, наговорил уже не на один срок. Но тут совсем договорился. С силовиками – о собственном расстреле.

Расстрельная команда. Родриго Дутерте приказал себя уничтожить
"Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара филиппинского закона, всеобщая ненависть и презрение филиппинского народа". Он мог списать слова из текста советской присяги, с привязкой, само собой, к своей местности. Но сказал проще: расстреляйте меня. Как гласят о нем легенды, и он сам, скорый на расправу Родриго Дутерте, приказал военным и полиции расправиться и с ним самим. Правда, не так скоро. А году этак в 2022. Но без стеснения и лишних церемоний. Поставить его к стенке, если он вопреки конституции захочет остаться на своем посту дольше одноразово положенных ему шести лет.  

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Новый" Дутерте. О чем президент Филиппин просил Путина
"Если я решу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу", – ошарашил президент аудиторию одной из военных баз. Хотя не только в его стране должны были бы уже привыкнуть к его откровениям. Он и в убийстве по малолетству признавался, и в расправе без суда и следствия, уже будучи мэром Давао. И Гитлером для наркодилеров, став президентом, себя называл. В общем, наговорил уже не на один срок. Но тут совсем договорился. С силовиками о расстреле.  

Можно было бы подумать, что все это лишь от горячего желания вернуть себе пальму первенства в номинации "самый эпатажный глава государства". С появлением Трампа этот приз стал от Дутерте постепенно ускользать. А после "стран-гадюшников", кажется, безвозвратно. Все-таки Родриго специализируется на оскорблениях личного характера, а Дональд переходит не только на личности, но и на континенты. Однако приговорить себя самого президента Филиппин все-таки вынудили внутренние обстоятельства.  

Он поручил своим людям в парламенте изменить Основной закон и ввести федеративную систему с усиленными полномочиями премьер-министра. Назвал это демократическим преобразованием. Но противники, как и положено, расценили это иначе. Заподозрили его в узурпации. Вот он и отреагировал на слухи в привычной для себя манере. Резкой и убойной, как пуля. Лучше, сказал, умру. Но не сейчас. Сейчас у него намерений продлить правление сверх меры точно нет. Но мало ли что. Он же не знает, как власть на него повлияет. Пока думает, что сможет соскочить, но вдруг подсядет.  

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший в Москву с официальным визитом, в московском аэропорту Внуково-2
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Мне Дональд друг, но…". Родриго Дутерте впервые проснулся в Москве
Значит, и это – наркозависимость. А ее он выжигает каленым железом. Сам как-то силовикам сказал: "Ваш служебный долг требует преодолевать сопротивление человека, которого вы арестовываете. Вы вправе уничтожать таких идиотов". В принципе, для правителей-популистов это обычное дело. Давать руку на отсечение, клясться головой или обещать лечь на рельсы. Но, чтобы гарантировать самопожертвование верховного главнокомандующего приказом верховного главнокомандующего – это ноу-хау.  

Зато всем все понятно. Если Дутерте станет диктатором через четыре года, его следует прикончить. Непонятно, что делать, если он станет им раньше. А потом, как тот дед из анекдота, что, показывал внуку свою фотографию в плену и рассказывал о сложном нравственном выборе между расстрелом и предательством, тоже скажет: "ну, меня и расстреляли".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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