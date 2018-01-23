Он и в убийстве признавался, и в расправе без суда и следствия. В общем, наговорил уже не на один срок. Но тут совсем договорился. С силовиками – о собственном расстреле.
Расстрельная команда. Родриго Дутерте приказал себя уничтожить
"Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара филиппинского закона, всеобщая ненависть и презрение филиппинского народа". Он мог списать слова из текста советской присяги, с привязкой, само собой, к своей местности. Но сказал проще: расстреляйте меня. Как гласят о нем легенды, и он сам, скорый на расправу Родриго Дутерте, приказал военным и полиции расправиться и с ним самим. Правда, не так скоро. А году этак в 2022. Но без стеснения и лишних церемоний. Поставить его к стенке, если он вопреки конституции захочет остаться на своем посту дольше одноразово положенных ему шести лет.
"Если я решу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу", – ошарашил президент аудиторию одной из военных баз. Хотя не только в его стране должны были бы уже привыкнуть к его откровениям. Он и в убийстве по малолетству признавался, и в расправе без суда и следствия, уже будучи мэром Давао. И Гитлером для наркодилеров, став президентом, себя называл. В общем, наговорил уже не на один срок. Но тут совсем договорился. С силовиками о расстреле.
Можно было бы подумать, что все это лишь от горячего желания вернуть себе пальму первенства в номинации "самый эпатажный глава государства". С появлением Трампа этот приз стал от Дутерте постепенно ускользать. А после "стран-гадюшников", кажется, безвозвратно. Все-таки Родриго специализируется на оскорблениях личного характера, а Дональд переходит не только на личности, но и на континенты. Однако приговорить себя самого президента Филиппин все-таки вынудили внутренние обстоятельства.
Он поручил своим людям в парламенте изменить Основной закон и ввести федеративную систему с усиленными полномочиями премьер-министра. Назвал это демократическим преобразованием. Но противники, как и положено, расценили это иначе. Заподозрили его в узурпации. Вот он и отреагировал на слухи в привычной для себя манере. Резкой и убойной, как пуля. Лучше, сказал, умру. Но не сейчас. Сейчас у него намерений продлить правление сверх меры точно нет. Но мало ли что. Он же не знает, как власть на него повлияет. Пока думает, что сможет соскочить, но вдруг подсядет.
Значит, и это – наркозависимость. А ее он выжигает каленым железом. Сам как-то силовикам сказал: "Ваш служебный долг требует преодолевать сопротивление человека, которого вы арестовываете. Вы вправе уничтожать таких идиотов". В принципе, для правителей-популистов это обычное дело. Давать руку на отсечение, клясться головой или обещать лечь на рельсы. Но, чтобы гарантировать самопожертвование верховного главнокомандующего приказом верховного главнокомандующего – это ноу-хау.
Зато всем все понятно. Если Дутерте станет диктатором через четыре года, его следует прикончить. Непонятно, что делать, если он станет им раньше. А потом, как тот дед из анекдота, что, показывал внуку свою фотографию в плену и рассказывал о сложном нравственном выборе между расстрелом и предательством, тоже скажет: "ну, меня и расстреляли".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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