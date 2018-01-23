Генштаб Соединенного Королевства прибедняется, поскольку на самом деле бедный. Военный бюджет – примерно такой же, что и у России, а хочется-то хотя бы по этому показателю ее превзойти. Раз уж по другим не получается.

Брит – бдит, или Как глава Генштаба Британии чуть не выпрыгнул из штанов Your browser does not support HTML5 audio

Британия на грани культурного шока. Прежде Россию профессионально боялись лишь политики. И на их страхи мало кто реагировал. Работа такая. Но тут впервые публично струхнул тот, кому это по долгу службы вроде бы как противопоказано. Более того, по законам военного времени, коим он бредит, его следовало бы отдать под трибунал за паникерство, а может, и за измену. Он же на ней уже сидит. Глава Генштаба Соединенного Королевства Ник Картер признал превосходство русских во всех боевых компонентах и едва ли не прямым текстом призвал их этим воспользоваться.

"Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем начали бы их мы. Но все начнется с чего-то, чего мы не ждем". "Это очень нехарактерно для действующего высокопоставленного офицера – так откровенно говорить об уязвимостях и угрозах", – первой среагировала The Times. А ведь даром что англичанин, но обладатель такой бравой американской фамилии. В США Картер и президентом был, и главой Пентагона при Обаме. Но в его случае все-таки напрашивается аналогия с совсем иной американской фамилией. Форрестол. Джеймс Форрестол. Все, что британский генерал напророчил, если в двух словах, то "русские идут!".

В отличие от своего прототипа, правда, Ник Картер, чтобы доказать это, если и мог выпрыгнуть, то не из окна, а из собственных штанов. И у него это практически получилось. По крайней мере, даже в Минобороны России не отрекламировали бы свою армию лучше. В его представлении она и мобильная, и "в высокой степени операционной готовности", и "с великолепным боевым опытом". Особенно боится он ее кибероружия и баллистических ракет. А мы привыкли, что "англичанка гадит". Нет. Она еще и хвалит.

Впрочем, это, наверное, естественно, если учесть, что расписывался военачальник в британском бессилии в Королевском институте Вооруженных сил. Его аббревиатура по-английски – RUSI. То есть, в RUSI о Руси. Двойной эффект. Ему для усиления еще бы двойным и первый слог своей фамилии сделать, чтобы Кар-Картер. Ведь по сути, того и хотел, что накаркать. Хотя сам, вероятно, думал, будто показывает, что брит – бдит. Но так откровенно и без стеснения бдит, что даже его согражданам стало за него как-то неловко. Сеть полна насмешек и нареканий. Многие перед лицом такой защиты пожелали сдаться русским и Путину без боя.

И тоже потому, что не хуже главы Генштаба знают, что боя не будет. А прибедняется он, поскольку на самом деле бедный. Военный бюджет примерно такой же, что и у России, а хочется-то хотя бы по этому показателю ее превзойти. Речь Картера, раскусила его The Times, прежде всего, предназначалась министру финансов. Собственно, он так и сказал, что надо искать у России слабые места, а у Британии денег. Россия, как он выразился, уважает только силу. Так и есть. Только свою силу. Чужую она уничтожает.

Но Британии не стоит волноваться. Во всяком случае, пока она не вышла за рамки. А коль скоро у нее такие генералы, нашей армии здесь делать нечего. Картеру вместо нее ответит песня. Когда меня ты позовешь, боюсь, тебя я не услышу. Так громко ты стучишь по крыше, что сам ее себе снесешь.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik