БДСМ по-европейски — теперь и на межпарламентском уровне

От России ждут взносов за членство в организации, где ее лишили практически всех прав. И очень удивляются, что Россия с этим не согласна.

Россия должна молча сидеть в сторонке, стыдливо потупив взор, уверены в Совете Европы. Причем за возможность просто поприсутствовать Москва, по убеждению генсека организации Турбьерна Ягланда, должна заплатить.

Он ждет, что Россия продолжит выполнять возложенные на нее обязательства и платить членские взносы, даже несмотря на то, что практически никаких прав у нее в ПАСЕ не осталось. Москву ведь лишили права голоса и некоторых других полномочий, объяснив это ситуацией с Крымом.

История тянется уже не первый год. Но после того как Москва решила приостановить выплаты организации, в которой она, по сути, не работает, депутаты зашевелились: что-то идет не так. Шаг российской делегации вполне логичен и понятен: щедрость России, конечно, порой поражает, но она все-таки не должна содержать всех подряд.

Со стороны Совета Европы, видимо, все выглядит иначе: страна, состоящая в ПАСЕ, должна платить, что бы с ней ни делали и как бы ее права ни ущемляли. Может, для Европы и нормально то, что страсть к садомазохистским развлечениям распространяется и на официальный уровень, но в российский менталитет это, к счастью, не укладывается. Не хотите с нами работать — не будем вам платить.

А вот это уже не укладывается в европейские представления о жизни: как это — не платить? Когда речь заходит о деньгах так называемого "агрессора", беспокоятся и на Украине. Представители этой страны обещали покинуть ПАСЕ, если туда вернется Россия.

Вместе с тем они настаивают на том, что Москва, не возвращаясь, должна оплатить функционирование организации.

Наверное, ждут, что она перекинет деньги через порог. Потому что ни шагу в сторону ПАСЕ, иначе, как прогнозирует глава той же украинской делегации, Парламентскую ассамблею могут покинуть вообще все. И останется там одна Россия. Интересно, будут ли в таком случае остальные члены выполнять взятые на себя обязательства и платить взносы?

Автор — Мария Балябина, радио Sputnik

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