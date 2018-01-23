БДСМ по-европейски — теперь и на межпарламентском уровне

Россия должна молча сидеть в сторонке, стыдливо потупив взор, уверены в Совете Европы. Причем за возможность просто поприсутствовать Москва, по убеждению генсека организации Турбьерна Ягланда, должна заплатить.
История тянется уже не первый год. Но после того как Москва решила приостановить выплаты организации, в которой она, по сути, не работает, депутаты зашевелились: что-то идет не так. Шаг российской делегации вполне логичен и понятен: щедрость России, конечно, порой поражает, но она все-таки не должна содержать всех подряд.
Со стороны Совета Европы, видимо, все выглядит иначе: страна, состоящая в ПАСЕ, должна платить, что бы с ней ни делали и как бы ее права ни ущемляли. Может, для Европы и нормально то, что страсть к садомазохистским развлечениям распространяется и на официальный уровень, но в российский менталитет это, к счастью, не укладывается. Не хотите с нами работать — не будем вам платить.
А вот это уже не укладывается в европейские представления о жизни: как это — не платить? Когда речь заходит о деньгах так называемого "агрессора", беспокоятся и на Украине. Представители этой страны обещали покинуть ПАСЕ, если туда вернется Россия.должна оплатить функционирование организации.
Наверное, ждут, что она перекинет деньги через порог. Потому что ни шагу в сторону ПАСЕ, иначе, как прогнозирует глава той же украинской делегации, Парламентскую ассамблею могут покинуть вообще все. И останется там одна Россия. Интересно, будут ли в таком случае остальные члены выполнять взятые на себя обязательства и платить взносы?
Автор — Мария Балябина, радио Sputnik
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