Форум в Давосе: сильные мира сего – в плену у снега и противоречий

Совместное будущее в раздробленном мире будут искать в Альпах. Поиск затрудняют обильные снегопады и несовпадение интересов многих стран с позицией США. Ждут Трампа, чтоб он объяснил, что значит его лозунг "Америка прежде всего".

Семь десятков глав государств и правительств и самая международная повестка. В швейцарских Альпах во вторник стартует Всемирный экономический форум. В этом году в Давосе ждут рекордное количество политических лидеров. Главным лозунгом ВЭФ стало "Создание совместного будущего в раздробленном мире". Тему обозначили честно, мир действительно раздроблен. Но удастся ли найти общие точки в нынешнем мироустройстве, где США пытаются заставить всех танцевать под свою дудку, не принимая во внимания интересы других?

Конечно, в официальной программе много традиционных громких тем: борьба с терроризмом, с бедностью и неравенством, системы налогообложения, конкурентоспособность и торговля. Участники собираются говорить о реформе ВТО и проблемах протекционизма. Но если раньше, когда всех сплотил экономический кризис, страны могли выработать единую позицию по развитию мировой экономики и торговли, то теперь во время относительной стабильности представить себе общий знаменатель и "одно светлое будущее" все сложнее именно из-за протекционизма и разрозненности интересов разных государств. О каком консенсусе можно (да и нужно ли) говорить, когда реформа ВТО буксует, вся система выстроилась вокруг нежелания Вашингтона что-то менять. Можно ли честно строить будущее с теми, кто инициирует санкционную политику против России и усиленно давит на Китай просто потому, что Пекин становится сильнее и богаче?

Политическое напряжение сильно влияет на ощущения тех, кто представляет экономику своих государств в Давосе. В прошлом году звездой ВЭФ был глава КНР Си Цзиньпин, в этом все ждут американского президента Дональда Трампа. Ждут не для того, чтобы решать важные вопросы, а чтобы хотя бы услышать, почему на место торгового сотрудничества приходит протекционизм, да и что значит его лозунг "Америка прежде всего".

Есть и новинки на форуме в Швейцарских Альпах. Впервые мироустройством форума правят одни женщины – все семь мест сопредседателей отдали именно представительницам прекрасной половины человечества. То ли это показуха на фоне харассмента, то ли простое совпадение – об этом умалчивают. Также мир, привыкший к давосскому духу "открытого диалога", не услышит, о чем говорили лидеры разных стран по острым кризисам. Впервые запланированы закрытые политические мероприятия. Там обсудят, как "потушить" горячие точки, такие как Сирия, Корейский полуостров, Ближний Восток и Сомали.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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Не стоит ждать от форума громких итогов или революционных договоренностей. За предыдущие 47 лет Давоса такие по пальцам можно посчитать. Не будет их и сейчас. Такое впечатление, что рекордное количество политиков с громкими именами собираются в Альпах не для того, чтобы что-то решать или предлагать, а просто потому, что надо бы поехать. Даже погода в Давосе подвела: сильные снегопады мешают участникам вовремя добраться до площадки, машины в снегу буксуют. Буксуют так же, как способность политиков договариваться, сотрудничать и учитывать интересы других.