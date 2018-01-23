Потом локти будут кусать. Киев отказался от военной техники из Крыма

Сколько же металлолома незалежная упускает. Сотни, да что там сотни, тысячи тонн наверняка. А если продать, то и схем не надо придумывать никаких по "освоению" оборонного бюджета в пользу отдельных лиц. А может, еще передумают?

Это ж сколько денег из рук Киева утекает. Практически "халявных". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прозрачно дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма.

Недавно, как мы хорошо помним, соответствующее предложение последовало от президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что Украина может забрать свои корабли и военные самолеты с полуострова. Вот только с боеприпасами не получится: их нужно утилизировать на месте в силу негодного состояния. Надо сказать, в Киеве отнеслись к этой идее настороженно с самого начала. Военачальники начали высказываться в том духе, что Москве нельзя доверять, а Киев не должен стать разменной монетой в политической игре. Что они имели в виду – бог весть.

Впрочем, затем более определенно высказался бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он призвал в случае согласия Украины с российский инициативой особо тщательно проверить передаваемые суда на предмет наличия на них "скрытых подрывных устройств". Ну ведь и правда: чем не "хитрый ход" Кремля: заминировать корабли "по самое не балуйся" и дистанционно подорвать их у украинских берегов, уничтожив и без того невеликий военный флот "неньки". А заодно и всю береговую инфраструктуру, также не блещущую особым потенциалом. Вот это военная хитрость так военная хитрость. Но украинские генштабисты тоже не лыком шиты: разгадали.

Потом украинское начальство взяло на вооружение эдакие шутки юмора. К примеру, премьер-министр Владимир Гройсман предложил Владимиру Путину вместе с украинской военной техникой из Крыма вернуть и сам полуостров. Смешно было очень недолго – уж больно юмор специфический. В какой-то момент Киев вроде бы встал наизготовку и решил внимательно изучить проблему, как заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. В МИД Украины также отметили, что прорабатывают этот вопрос. И вот проработали. По словам главы ведомства, с Москвой не ведется никакого диалога. Да и само предложение, в версии Климкина, не более чем "трюк". Как дипломат до мозга костей, о чем свидетельствует тот факт, что окончивший Московский физико-технический институт и поработавший научным сотрудником киевского Института электросварки молодой человек вдруг перескочил в мидовский экспресс, министр выразился витиевато.

Он это умеет: тень на плетень наводить. Мол, Киев не обсуждает с Россией вопросы статуса Крыма и не собирается делать "никаких вещей, которые могут ослабить юридическую или политическую позицию" Украины. Ну чистая, дистиллированная дипломатия! Пойди разберись простой смертный в подобных играх разума! Путин не о статусе Крыма говорил, а о военной технике. И, кстати, в очередной раз продемонстрировал добрую волю Москвы.

Спору нет, техника в плачевном состоянии. На ее восстановление денег Украине не найти, тем более, Запад стал все чаще отказывать в помощи. Но ведь можно и самим заработать! Это ж сколько металлолома. Сотни, да что там сотни – тысячи тонн наверняка. Продавай, если кто купит, и пускай вырученные средства на развитие народного хозяйства. И схем не надо придумывать никаких по "освоению" оборонного бюджета в пользу отдельных физических лиц, как это олигарх Коломойский сначала делал, а потом и другие подхватили. Так что Киеву надо еще раз рro et contra взвесить: не тот случай, когда подчеркивают свою особую незалежную гордость. Ну и, конечно, в случае положительного решения повнимательнее с миноискателями корабли и самолеты обследовать. А то ведь и правда – не ровен час…

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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