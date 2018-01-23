РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Потом локти будут кусать. Киев отказался от военной техники из Крыма

13:0123.01.2018
(обновлено: 15:00 23.01.2018)
146243
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в СевастополеВоенная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сколько же металлолома незалежная упускает. Сотни, да что там сотни, тысячи тонн наверняка. А если продать, то и схем не надо придумывать никаких по "освоению" оборонного бюджета в пользу отдельных лиц. А может, еще передумают?

Это ж сколько денег из рук Киева утекает. Практически "халявных". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прозрачно дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма. 

Украинская военная техника
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Политолог об отказе Киева забрать технику из Крыма: случился бы казус
Недавно, как мы хорошо помним, соответствующее предложение последовало от президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что Украина может забрать свои корабли и военные самолеты с полуострова. Вот только с боеприпасами не получится: их нужно утилизировать на месте в силу негодного состояния. Надо сказать, в Киеве отнеслись к этой идее настороженно с самого начала. Военачальники начали высказываться в том духе, что Москве нельзя доверять, а Киев не должен стать разменной монетой в политической игре. Что они имели в виду – бог весть. 

Впрочем, затем более определенно высказался бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он призвал в случае согласия Украины с российский инициативой особо тщательно проверить передаваемые суда на предмет наличия на них "скрытых подрывных устройств". Ну ведь и правда: чем не "хитрый ход" Кремля: заминировать корабли "по самое не балуйся" и дистанционно подорвать их у украинских берегов, уничтожив и без того невеликий военный флот "неньки". А заодно и всю береговую инфраструктуру, также не блещущую особым потенциалом. Вот это военная хитрость так военная хитрость. Но украинские генштабисты тоже не лыком шиты: разгадали.

Потом украинское начальство взяло на вооружение эдакие шутки юмора. К примеру, премьер-министр Владимир Гройсман предложил Владимиру Путину вместе с украинской военной техникой из Крыма вернуть и сам полуостров. Смешно было очень недолго – уж больно юмор специфический. В какой-то момент Киев вроде бы встал наизготовку и решил внимательно изучить проблему, как заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. В МИД Украины также отметили, что прорабатывают этот вопрос. И вот проработали. По словам главы ведомства, с Москвой не ведется никакого диалога. Да и само предложение, в версии Климкина, не более чем "трюк". Как дипломат до мозга костей, о чем свидетельствует тот факт, что окончивший Московский физико-технический институт и поработавший научным сотрудником киевского Института электросварки молодой человек вдруг перескочил в мидовский экспресс, министр выразился витиевато

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Украина ищет причину, чтобы не забирать свою "боевую мощь" из Крыма
Он это умеет: тень на плетень наводить. Мол, Киев не обсуждает с Россией вопросы статуса Крыма и не собирается делать "никаких вещей, которые могут ослабить юридическую или политическую позицию" Украины. Ну чистая, дистиллированная дипломатия! Пойди разберись простой смертный в подобных играх разума! Путин не о статусе Крыма говорил, а о военной технике. И, кстати, в очередной раз продемонстрировал добрую волю Москвы.

Спору нет, техника в плачевном состоянии. На ее восстановление денег Украине не найти, тем более, Запад стал все чаще отказывать в помощи. Но ведь можно и самим заработать! Это ж сколько металлолома. Сотни, да что там сотни – тысячи тонн наверняка. Продавай, если кто купит, и пускай вырученные средства на развитие народного хозяйства. И схем не надо придумывать никаких по "освоению" оборонного бюджета в пользу отдельных физических лиц, как это олигарх Коломойский сначала делал, а потом и другие подхватили. Так что Киеву надо еще раз рro et contra взвесить: не тот случай, когда подчеркивают свою особую незалежную гордость. Ну и, конечно, в случае положительного решения повнимательнее с миноискателями корабли и самолеты обследовать. А то ведь и правда – не ровен час…

Автор Сергей Ильин,  радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!  

Комментировать
Акценты
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Данил Некипелов
За парковку судов и прочего они платить собираются ?
13:51
23.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена