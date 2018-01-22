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"Дайте денег!": глава британского Генштаба готов противостоять России

19:0822.01.2018
(обновлено: 19:11 22.01.2018)
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© Flickr / Royal Navy Media ArchiveВоеннослужащие вооруженных сил Соединенного королевстваВоеннослужащие вооруженных сил Соединенного королевства
© Flickr / Royal Navy Media Archive
В Великобритании решили действовать по американскому сценарию. Сначала напугать мнимой угрозой, исходящей из России, а потом попросить увеличить военный бюджет. Причем общественность к подобным незапланированным тратам начали готовить заранее.

Соединенное Королевство столкнется со сложностями в противостоянии внешним угрозам, в том числе тем, которые исходят из России. Об этом предупреждает начальник Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер. По его словам, Лондон отстает от Москвы как в плане расходов на оборону, так и в плане оборонного потенциала. Российские военные уже продемонстрировали в Сирии возможности ударов ракетами большого радиуса действия. У Великобритании нет защиты от этого вида оружия, добавляет генерал.  К тому же королевство де оказалось совершенно беззащитным перед лицом кибератак, целью которых становятся не только военные, но и обычные граждане. 

Тренировка ракетных и артиллерийских подразделений пятой армии ВВО
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Эксперт: в заявлении главы британского генштаба об армии РФ есть подтекст
Все это следует из доклада, который военачальник подготовил для выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований. Примечательно, что текст был опубликован в британских СМИ в преддверии выступления. 

И тут возникает вопрос: а для чего главе  Генштаба британских Вооруженных сил потребовалось признаваться на всю страну, да и вообще на весь мир в "уязвимостях" и "слабых местах"? Ответ очевиден. Это попытка давления на Минфин с целью добиться увеличения расходов на военные нужды. 

Министерство обороны Великобритании настаивает на росте расходов на армию, военно-морские и военно-воздушные силы. Причем, по словам Картера, сделать это надо безотлагательно. В планах же Минфина – в ближайшее десятилетие сократить военный бюджет Соединенного Королевства почти на 20 млрд фунтов стерлингов. 

Очевидная дилемма. А в борьбе за деньги, как говорится, все средства хороши. К тому же военные в Великобритании внимательно следят за опытом свих заокеанских коллег. В США запугивать то российской, то китайской, а то и обеими угрозами разом – хорошо проверенный прием при дележке бюджетного пирога. Так, Пентагон в своей новой стратегии назвал соперничество с Москвой и Пекином своим главным приоритетом и потребовал дополнительных инвестиций для стратегического противостояния.

Член армии присоединяется к сотрудникам полиции. 24 мая 2017
© AP Photo / Tim Ireland
"Английский пациент". На армии Британии поставили крест – пока красный
В Великобритании этот способ пока только осваивают. Страшилка про то, что "рука Москвы" может повредить трансатлантические глубоководные  кабели, которые проходят по дну океана между Европой и Америкой, отклика в умах британцев не нашла.  Теперь, видимо, решили попробовать с докладом главы Генштаба. 

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik 

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