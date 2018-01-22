"Дайте денег!": глава британского Генштаба готов противостоять России

В Великобритании решили действовать по американскому сценарию. Сначала напугать мнимой угрозой, исходящей из России, а потом попросить увеличить военный бюджет. Причем общественность к подобным незапланированным тратам начали готовить заранее.

Соединенное Королевство столкнется со сложностями в противостоянии внешним угрозам, в том числе тем, которые исходят из России. Об этом предупреждает начальник Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер. По его словам, Лондон отстает от Москвы как в плане расходов на оборону, так и в плане оборонного потенциала. Российские военные уже продемонстрировали в Сирии возможности ударов ракетами большого радиуса действия. У Великобритании нет защиты от этого вида оружия, добавляет генерал. К тому же королевство де оказалось совершенно беззащитным перед лицом кибератак, целью которых становятся не только военные, но и обычные граждане.

Все это следует из доклада, который военачальник подготовил для выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований. Примечательно, что текст был опубликован в британских СМИ в преддверии выступления.

И тут возникает вопрос: а для чего главе Генштаба британских Вооруженных сил потребовалось признаваться на всю страну, да и вообще на весь мир в "уязвимостях" и "слабых местах"? Ответ очевиден. Это попытка давления на Минфин с целью добиться увеличения расходов на военные нужды.

Министерство обороны Великобритании настаивает на росте расходов на армию, военно-морские и военно-воздушные силы. Причем, по словам Картера, сделать это надо безотлагательно. В планах же Минфина – в ближайшее десятилетие сократить военный бюджет Соединенного Королевства почти на 20 млрд фунтов стерлингов.

Очевидная дилемма. А в борьбе за деньги, как говорится, все средства хороши. К тому же военные в Великобритании внимательно следят за опытом свих заокеанских коллег. В США запугивать то российской, то китайской, а то и обеими угрозами разом – хорошо проверенный прием при дележке бюджетного пирога. Так, Пентагон в своей новой стратегии назвал соперничество с Москвой и Пекином своим главным приоритетом и потребовал дополнительных инвестиций для стратегического противостояния.

В Великобритании этот способ пока только осваивают. Страшилка про то, что "рука Москвы" может повредить трансатлантические глубоководные кабели, которые проходят по дну океана между Европой и Америкой, отклика в умах британцев не нашла. Теперь, видимо, решили попробовать с докладом главы Генштаба.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik