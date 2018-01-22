Не заговаривайся, тогда не оговоришься: Петр Порошенко перепутал сапоги

На Украине появилась новая традиция – отмечать национальные праздники "ляпами" в президентских речах

"Горький привкус" национального праздника пообещал Петр Порошенко своим гражданам и немедленно выполнил обещание: оговорился в поздравительной речи к нации по случаю Дня соборности Украины.

Оговорился так, что самому сразу стало горько. "Сапог украинского оккупанта топчет нашу землю", – сказал президент незалежной. Ужаснувшись этим словам, он, конечно, быстро поправил сапог с "украинского" на "российский". Однако слово не воробей. Что вылетело – то вылетело.

А вылетело из Порошенко уже второй раз за тридцать дней. Причем первый раз своего "воробья" он не словил. Это когда в другой торжественной речи сказал буквально: "Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы!" И даже не поправился, что особенно замечательно, потому что речь посвящалась Дню дипломатической службы Украины!

Что бы значили все эти путания слов? Может быть, кто-то зомбирует Петра Порошенко? Кто-то нашептывает ему изнутри, когда он хочет обрушиться с руганью на Россию: "Скажи "Украина", скажи "Украина"…". Предположим, про подлость режима он и вправду хотел сказать – в плане самокритики, например. А что? Самокритика ему б зачлась в общении с руководством Евросоюза (там ведь уже изрядно накопилось вопросов к украинскому лидеру: о реформах, о борьбе с коррупцией). Но в сапогах-то Петр Алексеевич мог бы и получше разобраться! В том смысле, что "кто кого топчет". Сам-то он давно топчется на одном месте со своими антироссийскими пугалками – знает, хитрец, что на этом можно заработать, так сказать, и очки, и на очки. Поэтому с места не сойдет. Как персонаж из "Кавказской пленницы" с приклеенной к подошве купюрой: "Чей туфля?… Мое…"

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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