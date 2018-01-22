Отказать себе в удовольствии испортить президенту праздник – это было уже выше сил американских демократов. Но мало того, что годовщина инаугурации – насмарку. Список потерь растет, как снежный ком.

Не даун, а шатдаун. Демократы доказали Трампу его "ущербность" Your browser does not support HTML5 audio

Наверное, демократы в сенате, даже несмотря на объективные расхождения с республиканцами и субъективную ненависть к Трампу, и сейчас могли продлить временное финансовое соглашение с Белым домом. Как делали они это, начиная с октября, уже трижды. Но ведь еще ни разу эта процедура не совпадала с годовщиной инаугурации. А отказать себе в удовольствии испортить ему праздник – это выше их сил. Какой ему парадный отчет о проделанной работе, если дебютный его бюджет сразу же привел страну к "шатдауну". У Обамы это тоже было через год после пришествия. Но второго. А тут первый блин – комом.

И что прикажете подавать, если Трамп уже и гостей назвал на ужин по случаю даты. А там, между прочим, 100 тысяч долларов с пары за трапезу в обществе главы государства. И четверть миллиона за право сидеть с ним за одним столом. Если это они платили, то ладно. А если он им? Все. Еще и собственные деньги потерял. Пришлось же отменить. Впрочем, Америка потеряет больше. Сегодня первый рабочий день шатдауна. Точнее, первый нерабочий рабочий день. Пошел отсчет реальных убытков. Когда это было в 2013, 17 суток простоя обошлись США в 55 миллиардов у.е.

Хотя если у страны долг – за двадцать триллионов, то и это – мелочи. В их внутренней войне гораздо важнее репутационные пробоины. Трампу необходим бюджет, как говорится, еще вчера. Как минимум, ему не терпится повысить расходы на оборону и взяться-таки за строительство стены на границе с Мексикой. А демократы зацепились за детей нелегальных мигрантов. И не то чтобы так сильно душой к ним прикипели. Но если надо причину, то это – причина. Заставить Трампа либо отступить от затеи с депортацией так называемых "мечтателей", либо терпеть лишение. И то и другое бьет по его уже даже не имиджу, а самооценке.

Президент понимает, что бессилен. Прекращено финансирование, стало быть – и функционирование федерального правительства со всеми его подразделениями. Кроме жизненно важных. Но и те – не в полном объеме. Американские солдаты, например, что на военных базах за рубежом, остались без собственного телевизионного канала. Мусор выносить и бумаги перекладывать чиновникам высокого ранга тоже придется самостоятельно. В Белом доме на линии по связям с общественностью – автоответчик. Правда, разговорчивый. Вместо краткого "все ушли в отгул" подробно объясняет, что "благодарить" за это граждане должны демократов.

Их демарш отправил в неоплачиваемый отпуск 750 тысяч госслужащих. Конечно, совпадение, но это приблизительно столько же, сколько тех самых детей-нелегалов, что значатся в списках на высылку. То есть, Трамп вполне себе вправе ставить вопрос о том, кто демократам дороже? Точно не он. Он рискует остаться и без форума в Давосе. Президент-миллиардер мог бы отправиться туда и за свой счет. Но он же хочет быть там триумфатором, а не клоуном. А какой триумф, если дома такое. Смех, да и только.

Вообще, shut в переводе с английского еще значит и "заткнуть". А кого – это, как говорится, думайте сами. Не зря же демократов так и не убедил когнитивный тест Трампа во время его медосмотра. Пусть, решили они, он не даун. Но он – шатдаун. Между прочим, республиканцы в сенате в случае непримиримых разногласий с оппонентами могут ввести ограниченный срок на дебаты. И уже по истечении его проголосовать за бюджет своим простым большинством. Это называется "ядерная опция". И Трамп уже потребовал ее использовать. Ему, наверное, объяснили, что это совсем не то, о чем он подумал, привычно облизнувшись на красную кнопку.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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