Не даун, а шатдаун. Демократы доказали Трампу его "ущербность"

Хотя если у страны долг – за двадцать триллионов, то и это – мелочи. В их внутренней войне гораздо важнее репутационные пробоины. Трампу необходим бюджет, как говорится, еще вчера. Как минимум, ему не терпится повысить расходы на оборону и взяться-таки за строительство стены на границе с Мексикой. А демократы зацепились за детей нелегальных мигрантов. И не то чтобы так сильно душой к ним прикипели. Но если надо причину, то это – причина. Заставить Трампа либо отступить от затеи с депортацией так называемых "мечтателей", либо терпеть лишение. И то и другое бьет по его уже даже не имиджу, а самооценке.
Президент понимает, что бессилен. Прекращено финансирование, стало быть – и функционирование федерального правительства со всеми его подразделениями. Кроме жизненно важных. Но и те – не в полном объеме. Американские солдаты, например, что на военных базах за рубежом, остались без собственного телевизионного канала. Мусор выносить и бумаги перекладывать чиновникам высокого ранга тоже придется самостоятельно. В Белом доме на линии по связям с общественностью – автоответчик. Правда, разговорчивый. Вместо краткого "все ушли в отгул" подробно объясняет, что "благодарить" за это граждане должны демократов.
Вообще, shut в переводе с английского еще значит и "заткнуть". А кого – это, как говорится, думайте сами. Не зря же демократов так и не убедил когнитивный тест Трампа во время его медосмотра. Пусть, решили они, он не даун. Но он – шатдаун. Между прочим, республиканцы в сенате в случае непримиримых разногласий с оппонентами могут ввести ограниченный срок на дебаты. И уже по истечении его проголосовать за бюджет своим простым большинством. Это называется "ядерная опция". И Трамп уже потребовал ее использовать. Ему, наверное, объяснили, что это совсем не то, о чем он подумал, привычно облизнувшись на красную кнопку.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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