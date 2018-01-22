Работа за еду и без паспорта: как Европа принимает украинцев

Если бы в описаниях вакансий для гастарбайтеров в какой-нибудь Польше или, например, Венгрии писали правду, наверняка украинских заробитчан в ЕС поубавилось бы. Вместо высоких зарплат – штрафы и вычеты даже за обед и короткий перерыв, вместо комфортных условий труда – 12-18-часовые смены, вместо нормального человеческого отношения – рабство, вместо стабильной работы по договору – "кидалово". И все это не страшилки и пугалки, чтобы отвадить кого-то от поездок на заработки в страны ЕС – это реальные истории реальных людей, которые приводит издание Страна.ua.
Но это еще не самый страшный случай. Хоть и с вычетами и со штрафами, но за эту работу все же платят. А бывает, что "добрый" работодатель предлагает взять на себя все бюрократические формальности при оформлении, доверчивые приезжие отдают ему документы и… становятся рабами. Именно о такой опасности предупреждает Валентина Татаринская, поработавшая в Польше и Венгрии. "Ни в коем случае не отдавайте паспорт, иначе можно попасть в рабство. Заплатят или копейки, или вообще будете вкалывать денно и нощно за еду", – предостерегает женщина.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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