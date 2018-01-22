РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Работа за еду и без паспорта: как Европа принимает украинцев

15:5522.01.2018
(обновлено: 15:56 22.01.2018)
12201
© AFP 2018 / Janek SkarzynskiГражданка Украины во время сбора урожая яблок в ПольшеГражданка Украины во время сбора урожая яблок в Польше
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
"Европейская мечта" манит украинцев. По туристическому безвизу они едут в страны ЕС за высокими зарплатами и блестящими перспективами. И с риском превратиться в рабов.

Если бы в описаниях вакансий для гастарбайтеров в какой-нибудь Польше или, например, Венгрии писали правду, наверняка украинских заробитчан в ЕС поубавилось бы.  Вместо высоких зарплат – штрафы и вычеты даже за обед и короткий перерыв, вместо комфортных условий труда – 12-18-часовые смены, вместо нормального человеческого отношения – рабство, вместо стабильной работы по договору – "кидалово". И все это не страшилки и пугалки, чтобы отвадить кого-то от поездок на заработки в страны ЕС – это реальные истории реальных людей, которые приводит издание Страна.ua

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей. 10 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинцы бегут в Польшу – спасать польскую экономику
Например, Мария Тарнавская получила работу в польском Гданьске в цеху по обработке и фасовке куриных ножек. По ее словам, зарплата, эквивалентная 16-17 тысяч гривен (32-34 тысячи рублей) по украинским меркам может показаться "космической", но в сравнении с доходами местных – это сущие гроши. При этом продолжительность рабочего дня медленно, но верно приближается к суткам. "Это просто ад. Работа в холодильнике (+14 градусов в цеху) по 16-18 часов в сутки на ногах, в ночные и дневные смены, с одним-единственным выходным в воскресенье", – рассказывает Тарнавская. Даже в законные перерывы не успевает порой поесть или и вовсе сходить в уборную. "Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила", – резюмирует она. 

Но это еще не самый страшный случай. Хоть и с вычетами и со штрафами, но за эту работу все же платят. А бывает, что "добрый" работодатель предлагает взять на себя все бюрократические формальности при оформлении, доверчивые приезжие отдают ему документы и… становятся рабами. Именно о такой опасности предупреждает Валентина Татаринская, поработавшая в Польше и Венгрии. "Ни в коем случае не отдавайте паспорт, иначе можно попасть в рабство. Заплатят или копейки, или вообще будете вкалывать денно и нощно за еду", – предостерегает женщина.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Политолог: слова Климкина о беженцах в Польше тоже можно считать "чушью"
И это классический и очень печальный пример мема "ожидание/реальность". Но, несмотря на весь этот горький опыт, украинские граждане едут за своей "европейской мечтой". Что их на это толкает? Судя по всему, то, что на родине еще хуже.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
yaroslawa.y2015
Не зря скакали, кастрюли))))
16:16
22.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена