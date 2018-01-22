Работа за еду и без паспорта: как Европа принимает украинцев

"Европейская мечта" манит украинцев. По туристическому безвизу они едут в страны ЕС за высокими зарплатами и блестящими перспективами. И с риском превратиться в рабов.

Если бы в описаниях вакансий для гастарбайтеров в какой-нибудь Польше или, например, Венгрии писали правду, наверняка украинских заробитчан в ЕС поубавилось бы. Вместо высоких зарплат – штрафы и вычеты даже за обед и короткий перерыв, вместо комфортных условий труда – 12-18-часовые смены, вместо нормального человеческого отношения – рабство, вместо стабильной работы по договору – "кидалово". И все это не страшилки и пугалки, чтобы отвадить кого-то от поездок на заработки в страны ЕС – это реальные истории реальных людей, которые приводит издание Страна.ua.

Например, Мария Тарнавская получила работу в польском Гданьске в цеху по обработке и фасовке куриных ножек. По ее словам, зарплата, эквивалентная 16-17 тысяч гривен (32-34 тысячи рублей) по украинским меркам может показаться "космической", но в сравнении с доходами местных – это сущие гроши. При этом продолжительность рабочего дня медленно, но верно приближается к суткам. "Это просто ад. Работа в холодильнике (+14 градусов в цеху) по 16-18 часов в сутки на ногах, в ночные и дневные смены, с одним-единственным выходным в воскресенье", – рассказывает Тарнавская. Даже в законные перерывы не успевает порой поесть или и вовсе сходить в уборную. "Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила", – резюмирует она.

Но это еще не самый страшный случай. Хоть и с вычетами и со штрафами, но за эту работу все же платят. А бывает, что "добрый" работодатель предлагает взять на себя все бюрократические формальности при оформлении, доверчивые приезжие отдают ему документы и… становятся рабами. Именно о такой опасности предупреждает Валентина Татаринская, поработавшая в Польше и Венгрии. "Ни в коем случае не отдавайте паспорт, иначе можно попасть в рабство. Заплатят или копейки, или вообще будете вкалывать денно и нощно за еду", – предостерегает женщина.

И это классический и очень печальный пример мема "ожидание/реальность". Но, несмотря на весь этот горький опыт, украинские граждане едут за своей "европейской мечтой". Что их на это толкает? Судя по всему, то, что на родине еще хуже.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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