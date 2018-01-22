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"Вдруг война, а я уставший?". США решили готовиться заранее

14:3422.01.2018
(обновлено: 14:35 22.01.2018)
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© AFP 2018 / Tobias SchwarzСолдаты на построении в многонациональном корпусе НАТО в ПольшеСолдаты на построении в многонациональном корпусе НАТО в Польше
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Американские специалисты изучат, насколько соседи России готовы к войне. Интересно, к чему все это?

Оборонное логистическое агентство США собирается изучить инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши и их готовность к возможным боевым действиям. Один из вопросов, на который должны ответить специалисты, – как быстро можно доставить в эти страны что-нибудь из Соединенных Штатов по воде и воздуху.

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Мнение: Пентагон основательно готовится к возможному конфликту НАТО с РФ
В связи с этим должна быть собрана информация по всей транспортной инфраструктуре: как работают порты, автомобильные и железные дороги, аэропорты и все остальное. Очень смахивает на шпионаж, который просто осуществляется открыто. А это, похоже, именно он, потому что транспорт – это неотъемлемая часть национальной безопасности. 

На этом американцы, конечно, не намерены останавливаться – они планируют изучить все ключевые элементы нацбезопасности близких к России стран: где те берут воду, еду, одежду, топливо, медикаменты, промышленное оборудование; достаточно ли у них строительных материалов; как быстро они могут провести мобилизацию.

Вообще, при желании удар по нескольким из этих пунктов может нанести стране серьезнейший ущерб. То есть, нагнетая обстановку вокруг России и намекая на потенциальную возможность войны, США в то же время сами, получается, готовят поле для возможного наступления. Ведь не Москва выясняет, куда можно ударить, чтобы парализовать транспортную систему Польши, а Вашингтон. Конечно, может быть, он воспользуется этой информацией совсем иначе, но ведь и такой вариант остается.

Американская военнослужащая в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Польша хочет увеличить у себя число военных США по двум причинам
Возможно, США хотят понять, чего не хватает этим странам для того, чтобы начать войну с соседом. И обнаружив, что те не готовы, перекинуть туда необходимые военные силы и оборудование и начать втравливать, например, Молдавию в военный конфликт с Россией. Предположение смелое, но раз у нас по соседству началась такая нездоровая активность, нужно быть готовыми к любым неожиданностям.

Возможно, впрочем, США, наоборот, хотят использовать названные страны для того, чтобы взять оттуда то, чего не хватает самим. В оборонном логистическом агентстве так и говорят: информацию о возможностях коммерческих предприятий по всему миру собирают "в целях содействия операциям Вооруженных сил США", а также, чтобы использовать эти возможности "в случае необходимости".

А необходимость, знаете ли, понятие весьма абстрактное.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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Виталий Черкасов
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