"Вдруг война, а я уставший?". США решили готовиться заранее

Оборонное логистическое агентство США собирается изучить инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши и их готовность к возможным боевым действиям. Один из вопросов, на который должны ответить специалисты, – как быстро можно доставить в эти страны что-нибудь из Соединенных Штатов по воде и воздуху.
На этом американцы, конечно, не намерены останавливаться – они планируют изучить все ключевые элементы нацбезопасности близких к России стран: где те берут воду, еду, одежду, топливо, медикаменты, промышленное оборудование; достаточно ли у них строительных материалов; как быстро они могут провести мобилизацию.
Вообще, при желании удар по нескольким из этих пунктов может нанести стране серьезнейший ущерб. То есть, нагнетая обстановку вокруг России и намекая на потенциальную возможность войны, США в то же время сами, получается, готовят поле для возможного наступления. Ведь не Москва выясняет, куда можно ударить, чтобы парализовать транспортную систему Польши, а Вашингтон. Конечно, может быть, он воспользуется этой информацией совсем иначе, но ведь и такой вариант остается.
Возможно, впрочем, США, наоборот, хотят использовать названные страны для того, чтобы взять оттуда то, чего не хватает самим. В оборонном логистическом агентстве так и говорят: информацию о возможностях коммерческих предприятий по всему миру собирают "в целях содействия операциям Вооруженных сил США", а также, чтобы использовать эти возможности "в случае необходимости".
А необходимость, знаете ли, понятие весьма абстрактное.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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