Аркадий Гайдар: "Снились люди, убитые мною в детстве"

Красноармейский "Бумбараш", наивный мечтатель, жестокий каратель – кем он был на самом деле? Некоторые исследователи говорят, что об Аркадии Гайдаре сложили много несправедливых мифов.

В этот день, …лет назад

Двадцать второго января 1904 года родился советский детский писатель Аркадий Петрович Гайдар (Голиков). Впрочем, его собственная жизнь была интереснее любого романа. В 14 лет ушел в Красную армию. Сначала не брали, но он "выправил" документы, накинув три года. Тогда же вступил в партию.

Воевал на фронтах Гражданской войны. В 1921 году участвовал в подавлении крестьянского восстания Антонова в Тамбовской губернии. И, видимо, сильно отличился – командующий войсками, будущий советский маршал Тухачевский назначил Аркадия Голикова, которому еще не исполнилось и 18-ти, командиром отдельного полка по борьбе с бандитизмом.

Впрочем, во время подавления восстания Антонова все отличились. Против крестьян, пусть отчасти и вооруженных стрелковым оружием, словно против регулярной вражеской армии Тухачевский применял газ, хотя это уже тогда было запрещено международными конвенциями. А еще пускались на "военную" хитрость: всем добровольно сложившим оружие обещали амнистию. Некоторые поверили этим посулам. А потом Уборевич, подчиненный Тухачевского, бодро рапортовал начальнику: "1000 бандитов сдалось – 1000 расстреляно, 500 сдалось – 500 расстреляно"…

Потом, как известно, Сталин обвинил Тухачевского в заговоре, тоже расстрелял. Маршала впоследствии реабилитировали. Да, Тухачевский не был немецким шпионом – это обвинение с него можно снять. Но может ли он быть реабилитирован за то, что простой народ газом травил?..

Но вернемся к Гайдару. После подавления тамбовского восстания он боролся с бандитами и остатками белогвардейских частей в Сибири. Там с противниками новой власти не миндальничали, тем более что, как говорится, до бога высоко, до царя далеко. Расстреливали без суда и следствия только по одному подозрению в симпатиях к "белобандитам". Известен случай, когда Гайдар расстрелял пленных, несмотря на приказ доставить их в штаб для допроса. Он потом оправдывался, что де у него не было свободных людей для конвоя арестованных.

Старожилы Хакассии еще долго потом вспоминали: "Хайдар был страшнее зверя". Даже большевики посчитали, что страшнее. И наказание было для Гайдара суровым: за жестокое обращение с пленными его на два года исключили из партии. А еще отправили на медицинское освидетельствование. Оказалось, что у него травматический невроз. Последствия контузии и ранений. Гайдара демобилизовали из армии. А еще алкоголизм. Очевидцы рассказывали, что во время запоев Гайдар резал себя бритвой. Ему всюду мерещились "белые", и он бегал с револьвером по московскому общежитию, в котором проживал. Соседям приходилось его чуть ли не связывать…

В дневнике Гайдар писал: "Снились люди, убитые мною в детстве"… Впрочем, некоторые исследователи говорят, что о Гайдаре сложили много несправедливых мифов. А была ли его жизнь и дела намного лучше этих мифов?.. Хотя, конечно, революция и гражданская война перековеркали души и судьбы и более крепких людей.

Но в Гайдаре странным образом уживался и другой человек – писатель, мечтатель, автор приключенческих книг для детей, которые имели огромную популярность в советское время. Мальчиш-Кибальчиш, "Бумбараш", "Чук и Гек", "Голубая чашка", "Судьба барабанщика", "Тимур и его команда"… После выхода этой книги по стране распространилось тимуровское движение – безвозмездная помощь пенсионерам и ветеранам.

Сразу после начала Великой Отечественной войны Аркадий Гайдар рвался на фронт. Ему отказывали из-за болезней. Тогда он стал военкором.

По официальной версии, он погиб в перестрелке с фашистами и полицаями в самом начале войны – в октябре 1941 года…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik