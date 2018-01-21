Алибаба против Майкрософта и оба – против хомо сапиенса

И снова машина переиграла человека. Проходя тест из ста тысяч пар вопросов и ответов, машина набрала больше очков. Вывод был сделан удивительный: она лучше поняла прочитанное! Утешает одно – ненамного: 82,304 человеческих балла против 82,440 машинных.
Жаль, имя его неизвестно. Зато производитель "электронного чемпиона" у всех на слуху. Разработчиком новой модели ИИ выступила Alibaba Group. Кстати, модель эта состязалась не только с хомо сапиенсом, но и со своей заокеанской "товаркой". Вместе с продукцией китайского интернет-гиганта тест проходила и продукция компании Microsoft. Американский продукт обыграл китайский: результат ИИ из США на три десятых балла выше, чем у ИИ из Китая. Правда, об этом было сообщено на сутки позже публикации итогов теста в Поднебесной, что наводит на некоторые размышления о подсуживании американскому участнику. Но, в конце концов, неважно, где собрали машинку. Главное, она начинает "затирать" человека по едва ли не ключевому показателю: когнитивные способности! Понимать, познавать, а там, гляди, и сочувствовать: человеку-то хоть что-нибудь "эксклюзивно человеческое" останется, кроме размножения?..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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