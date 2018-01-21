Алибаба против Майкрософта и оба – против хомо сапиенса

Машина лучше человека усваивает прочитанное. Таков итог тестирования новых моделей систем искусственного интеллекта, проведенного китайскими и американскими программистами.

И снова машина переиграла человека. Проходя тест из ста тысяч пар вопросов и ответов, машина набрала больше очков. Вывод был сделан удивительный: она лучше поняла прочитанное! Утешает одно – ненамного: 82,304 человеческих балла против 82,440 машинных.

Создатели теста из Стэнфордского университета США основывались на пяти сотнях статей из "Википедии". Они хотели проверить способность машины не просто поглотить максимально большой объем информации, но и мгновенно вынуть из него единственно нужную. Финал состязания искусственного интеллекта с "естественным" показал: машина способна. Ну так она для того и придумана, эта "искусственная интеллектуалка", чтобы оперировать большими числами! А вот за человека, который вступил с ней в схватку и проиграл всего 136 тысячных балла, стоило бы порадоваться.

Жаль, имя его неизвестно. Зато производитель "электронного чемпиона" у всех на слуху. Разработчиком новой модели ИИ выступила Alibaba Group. Кстати, модель эта состязалась не только с хомо сапиенсом, но и со своей заокеанской "товаркой". Вместе с продукцией китайского интернет-гиганта тест проходила и продукция компании Microsoft. Американский продукт обыграл китайский: результат ИИ из США на три десятых балла выше, чем у ИИ из Китая. Правда, об этом было сообщено на сутки позже публикации итогов теста в Поднебесной, что наводит на некоторые размышления о подсуживании американскому участнику. Но, в конце концов, неважно, где собрали машинку. Главное, она начинает "затирать" человека по едва ли не ключевому показателю: когнитивные способности! Понимать, познавать, а там, гляди, и сочувствовать: человеку-то хоть что-нибудь "эксклюзивно человеческое" останется, кроме размножения?..

И все же перспектива, думается, не столь ужасна. Потому что "понимание" применительно к "железяке с электронной начинкой" – это не совсем то, что мы имеем в виду, говоря даже лишь о понимании прочитанного. Человек способен "заглатывать" не только прямой смысл слов, а набор смыслов в одном слове, когда оно ассоциативно напоминает ряд событий, картинок, запахов, звуков. Поэтому, условно выражаясь, человеку может присниться "таблица Менделеева", а машине нет. Так что будем и дальше задирать нос.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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