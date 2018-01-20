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Базы США в Сирии: все не так, как кажется

10:0020.01.2018
(обновлено: 10:08 20.01.2018)
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© AFP 2018 / Delil SouleimanАмериканские военные в СирииАмериканские военные в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Американские СМИ пишут о "гонке баз" в Сирии между Россией и США. Термин яркий, но неточный. Считать американскими базами объекты в Эт-Танфе и Эт-Табке не стоит – сразу по нескольким причинам.

Россия и США вступили в "гонку военных баз" в Сирии, об этом пишет издание Defense News. По мнению издания,  каждая из сторон хочет расширить свое присутствие в регионе и противостоять ассиметричным угрозам. В качестве существующей диспозиции издание указывает на две американские базы в Эт-Танфе и Эт-Табке и две российские – воздушную в Хмеймиме и морскую в Тартусе. Казалось бы, счет 2:2 паритет, но…

Полагаю, что не стоит напоминать о легитимности российской авиабазы в Хмеймиме и пункта обеспечения ВМФ в Тартусе. Они созданы на основании подписанных между Сирией и Россией соглашений.  

Бойцы СДС в Табке, Сирия
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Мнение: США в Сирии не борются с ИГ*, а решают свои задачи
У США, кстати, в регионе такие вполне законные базы есть в Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Омане, ОАЭ, Иордании…  А еще на территории соседей Сирии – Турции и Ирака. Помимо этого, в сентябре 2017 года в Израиле состоялось торжественное открытие первой американской базы

Соединенные Штаты "закрыли фишками" практически весь Ближний Восток. Но им этого мало. Они незаконно присутствуют и на сирийской земле. Им мало применять оружие без разрешения законного правительства или разрешения Совбеза ООН. Им недостаточно "отжимать" территории, организовывать базы и тренировать на них незаконные вооруженные формирования. Им нужен хаос. И для этой цели американские форпосты в Сирии очень даже подходят. 

Так, база в Эт-Табке является бывшим сирийским аэродромом, на котором теперь американцы тренируют курдов. Не просто тренируют и обеспечивают оружием, а создают пограничные силы безопасности. И этим очень недовольна Турция, которая готова свою позицию отстаивать самым решительным образом.  

База в Эт-Танфе – это terra incognita: американские военные пригрозили уничтожать всех, кто приблизится к базе на расстояние 55 километров. Известно, что там тренируются самые разные формирования. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что между группировками периодически возникают конфликты

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что США не хотят сохранять территориальную целостность Сирии. США не просто не хотят: они прилагают усилия, чтобы Сирии не было. 

Боец местных сил самообороны на передовых позициях в городе Маадания в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: как бы США ни назвали новые силы в Сирии, разницы нет
Соединенные Штаты почему-то забывают, что когда они вооружали никарагуанских контрас, оружие оказывалось у колумбийских наркоторговцев. Когда они помогали Бен Ладену, потом был 9.11, когда они свергли Саддама Хусейна, образовалось запрещенное ИГ*. Теперь тренируют бандформирования в Эт-Танфе – в надежде на что? На то, что создадут военных? Вряд ли. Обученный и укомплектованный бандит бандитом и останется. Сегодня он противостоит правительственным войскам – а против кого он может применить оружие завтра? 

Если Турция решится на проведение полномасштабной операции, курды примут бой. Пойдут ли на диалог с Асадом – не исключено. А вот что будут делать американцы? Захотят ли они лишиться полноценной базы Инджирлик, в обмен на повстанческий лагерь в Эт-Табке? Вряд ли.

Поэтому считать американскими  базами объекты в Эт-Танфе и Эт-Табке не стоит. Это лагеря для тренировки партизан. Представляют ли они опасность – да, конечно. Принадлежат ли эти лагеря американцам – нет. Ни по закону, ни по местным "понятиям". 

Не стоит считать, что США поставили "свои фишки" в Сирии. Хотят поставить, тренируют, находятся – да. Закрепились? Все же нет. 

Так что нет никакой гонки баз между Россией и США. Есть противостояние, и  заключается оно в том, что Россия заинтересована в стабильности, а США в хаосе.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik 

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