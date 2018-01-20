Базы США в Сирии: все не так, как кажется

Россия и США вступили в "гонку военных баз" в Сирии, об этом пишет издание Defense News. По мнению издания, каждая из сторон хочет расширить свое присутствие в регионе и противостоять ассиметричным угрозам. В качестве существующей диспозиции издание указывает на две американские базы в Эт-Танфе и Эт-Табке и две российские – воздушную в Хмеймиме и морскую в Тартусе. Казалось бы, счет 2:2 паритет, но…
Полагаю, что не стоит напоминать о легитимности российской авиабазы в Хмеймиме и пункта обеспечения ВМФ в Тартусе. Они созданы на основании подписанных между Сирией и Россией соглашений.американской базы.
Соединенные Штаты "закрыли фишками" практически весь Ближний Восток. Но им этого мало. Они незаконно присутствуют и на сирийской земле. Им мало применять оружие без разрешения законного правительства или разрешения Совбеза ООН. Им недостаточно "отжимать" территории, организовывать базы и тренировать на них незаконные вооруженные формирования. Им нужен хаос. И для этой цели американские форпосты в Сирии очень даже подходят.
Так, база в Эт-Табке является бывшим сирийским аэродромом, на котором теперь американцы тренируют курдов. Не просто тренируют и обеспечивают оружием, а создают пограничные силы безопасности. И этим очень недовольна Турция, которая готова свою позицию отстаивать самым решительным образом.
База в Эт-Танфе – это terra incognita: американские военные пригрозили уничтожать всех, кто приблизится к базе на расстояние 55 километров. Известно, что там тренируются самые разные формирования. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что между группировками периодически возникают конфликты.
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что США не хотят сохранять территориальную целостность Сирии. США не просто не хотят: они прилагают усилия, чтобы Сирии не было.
Если Турция решится на проведение полномасштабной операции, курды примут бой. Пойдут ли на диалог с Асадом – не исключено. А вот что будут делать американцы? Захотят ли они лишиться полноценной базы Инджирлик, в обмен на повстанческий лагерь в Эт-Табке? Вряд ли.
Поэтому считать американскими базами объекты в Эт-Танфе и Эт-Табке не стоит. Это лагеря для тренировки партизан. Представляют ли они опасность – да, конечно. Принадлежат ли эти лагеря американцам – нет. Ни по закону, ни по местным "понятиям".
Не стоит считать, что США поставили "свои фишки" в Сирии. Хотят поставить, тренируют, находятся – да. Закрепились? Все же нет.
Так что нет никакой гонки баз между Россией и США. Есть противостояние, и заключается оно в том, что Россия заинтересована в стабильности, а США в хаосе.
*Террористическая организация запрещена в России
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik