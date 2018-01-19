Жупел под выборы. Украинцы разгадали уловку власти

Украинские соцсети вывели на чистую воду авторов "реинтеграции" Донбасса.

В украинских соцсетях разгорелись нешуточные споры по поводу скандального закона о реинтеграции Донбасса. Оказалось, жителей незалежной на мякине не проведешь. Они лучше любых экспертов уловили смысл данного документа, который, по мнению многих пользователей, никакого отношения к той самой пресловутой реинтеграции не имеет. Их мнения приводит украинское издание "Вести".

В законе нет ни слова ни о реинтеграции, ни о Донбассе. В основном там о власти, о новых для нее полномочиях и о пиаре, написал один из пользователей. Действительно, в законе Россия признается страной агрессором и оккупантом, но без каких-либо последствий. Дипотношения сохранились, самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористами не признали.

То есть, перед нами очередной шедевр украинской политической элиты, которая памятуя о грядущих выборах, решила соломки подстелить. А именно: усилить власть президента, выставляя его как бесстрашного борца со "страшной Россией", а заодно и конкурентов ослабить. Что, кстати уже и произошло. Полномочия президента теперь безграничны. По закону, вся сила теперь только у армии, а не СБУ или Нацгвардии. Не зря в украинских соцсетях пишут, что этот закон вообще не о Донбассе, а о грядущих выборах. "Посмотрим, сколько в стране идиотов, готовых голосовать за жупел", — задается вопросом один из пользователей.

В соцсетях подчеркивают, что все разговоры о войне, которую якобы в любой момент может объявить России Порошенко, нужны для поддержки "боевого духа избирателя". Впрочем, как ни старается режим списать на войну все свои грехи, получается это все хуже и хуже. Рейтинг Порошенко падает все ниже. И закон о реинтеграции украинскому президенту может и не помочь. Хотя, если прислушаться к рекомендациям из соцсетей, может что-то и получится. "Объявляйте войну, закрывайте посольство. Шкиряка и Геращенко посылаем отвоевывать Крым. Не отвоюем, так Геращенко его съест. Или вылижет море, на крайний случай", – советует журналистка Ольга Шарий. Ну а что еще сказать про закон о реинтеграции? Тем более, что "Оппозиционный блок" уже предложил Верховной раде отменить результаты голосования. Будет депутатам о чем подумать на досуге. Рада на две недели ушла на каникулы.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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