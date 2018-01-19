Русское крещение американского посла, или Как снять напряжение в отношениях

Охолонуть, чтобы согреться – известный русский способ прийти в норму. Посол США в России решил попробовать.

Неужели между Россией и США "тает лед"? И пусть взамен него – ледяная вода, но на фоне ничего и это уже что-то! Особенно когда с хорошим настроением да в приятной компании!

Радостные мысли нахлынули при официальном сообщении из пресс-службы американской дипмиссии в Москве. Посол США в России Джон Хантсман намерен поучаствовать в крещенских купаниях. И не один, а с семьей плюс сотрудниками посольства. И не где-то в столичном водоеме, а в настоящей подмосковной обители и с настоящей монастырской братией.

Посольский кортеж отправится в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, у которого протекает "подмосковный Иордан", как называют реку Истру. Отправится с некоторым опозданием – с точки зрения тех, кто считает правильным окунаться в прорубь только 19 января. Однако послу Хантсману, видимо, объяснили, что искупаться в открытом водоеме, будучи уверенным, что вода в нем святая, можно в любое время до 27 января. Это день отдания праздника Крещения Господня. Посол сделает это впервые в жизни, притом "с радостью", если верить его пресс-секретарю. Джон Хантсман вообще "стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России", что также сказано в тексте, и предвкушает "незабываемый опыт". При этом известно, что Хантсман вырос в мормонской семье и должен был получить опыт крещенского купания. Но, видимо, тем, кто приезжает в Россию из США поработать на столь трудном поприще, как посольская должность, никакой жизненный опыт не в помощь. Здесь все – как в первый раз. С белого, как снег, листа.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik