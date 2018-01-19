Жаркие каникулы "Петра Инкогнито": сколько стоит праздник для Порошенко

Некий мистер "Петро Инкогнито" с Украины провел, как сообщают украинские СМИ, незабываемые новогодние каникулы на Мальдивах.
Интересно, что в расследовании принимали участие представители радио "Свобода", которое, напомню, финансируется из конгресса США. Довольно изящный способ Вашингтона указать Киеву, что что-то идет не так.
В пресс-службе президента отрицать очевидное не стали и рассказали, что после встречи Нового года в резиденции Порошенко отбыл на Мальдивы "с целью короткого отдыха", который, между прочим, оплатил из своего кармана.
Прекрасно, что все открыто и задекларировано. Не очень понятно только, как человек, который клятвенно обещал распродать весь бизнес, из года в год наращивает свои доходы.
Ну ладно, подсчетами пусть занимаются те, кому он обещал светлое будущее и обеспеченную жизнь.
Не знаю, что обещал Петр Порошенко Михаилу Саакашвили, когда назначал его губернатором Одесской области, но вот тому тоже не понравилось известие о шикарном отдыхе президента.в украинской тюрьме.
Чреватое заявление, между прочим. Порошенко-то свой выбор уже сделал. А вот к пожеланиям Саакашвили может и прислушаться.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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