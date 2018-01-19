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Жаркие каникулы "Петра Инкогнито": сколько стоит праздник для Порошенко

15:1619.01.2018
(обновлено: 15:19 19.01.2018)
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© flickr.com/ Sarah_Ackerman Бассейн в отеле The One and Only Reethi Rah, МальдивыБассейн в отеле The One and Only Reethi Rah, Мальдивы
© flickr.com/ Sarah_Ackerman
Президент Украины провел отпуск на Мальдивах. Бывший президент Грузии в связи с этим учит его родину любить. А наблюдают за всем этим из США.

Некий мистер "Петро Инкогнито" с Украины провел, как сообщают украинские СМИ, незабываемые новогодние каникулы на Мальдивах. 

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Учитывая, что пан с семьей и гостями арендовал целый остров, и отдых на Мальдивах с 1 по 8 января стоил ему не менее 500 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет около 14 млн гривен, авторы журналистского расследования предположили, что под фальшивым именем скрывался не кто иной, как президент. Ведь тех, кто в стране обладает такими сбережениями, можно по пальцам сосчитать.

Интересно, что в расследовании принимали участие представители радио "Свобода", которое, напомню, финансируется из конгресса США. Довольно изящный способ Вашингтона указать Киеву, что что-то идет не так.

В пресс-службе президента отрицать очевидное не стали и рассказали, что после встречи Нового года в резиденции Порошенко отбыл на Мальдивы "с целью короткого отдыха", который, между прочим, оплатил из своего кармана.

Прекрасно, что все открыто и задекларировано. Не очень понятно только, как человек, который клятвенно обещал распродать весь бизнес, из года в год наращивает свои доходы

Ну ладно, подсчетами пусть занимаются те, кому он обещал светлое будущее и обеспеченную жизнь.

Не знаю, что обещал Петр Порошенко Михаилу Саакашвили, когда назначал его губернатором Одесской области, но вот тому тоже не понравилось известие о шикарном отдыхе президента.

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© Фото : Femen
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Бывший президент Грузии, который с некоторых пор сделался самым патриотичным негражданином Украины, заявил, что лично ему украинский снег куда дороже всего остального. И даже если бы его отправили на год на теплый "остров президентский", он отказался бы и предпочел бы это время провести в украинской тюрьме.

Чреватое заявление, между прочим. Порошенко-то свой выбор уже сделал. А вот к пожеланиям Саакашвили может и прислушаться.

Автор Мария Балябина,  радио Sputnik 

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