Мечты, мечты: инициатива ООН по ядерному разоружению не имеет шансов

Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. Причина, по словам главы МИД, вполне понятна: "полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия". Ранее о негативных последствиях договора высказался и российский посол в США Анатолий Антонов. Дипломат считает, что документ не сможет способствовать продвижению ядерного разоружения, поскольку не учитывает интересы в области безопасности ядерных государств.
Собственно, и сами ядерные державы от ядерного оружия отказываться не собираются: слишком много между ними противоречий, да и баланс сил никто не отменял. Такое может присниться разве что в страшном сне. Впрочем, сны бывают не только страшными, но и радужными. Авторы инициативы ООН по полному ядерному разоружению, видимо, насмотрелись таких радужных ярких снов о прекрасном новом мире с цветами на восхитительных лужайках и сладко поющими повсюду птичками. И родили классическую утопию. Не подлежащую реализации.
Ядерная пятерка и их союзники – ведущие государства мира. Это порядка 60% населения и 80% ВВП планеты. Разве позволят они антиядерной коалиции игнорировать их фундаментальные, критически важные интересы? Конечно, нет. Даже не обсуждается. Точнее, до недавней поры не обсуждалось. Но вот решили обсудить и… гора родила мышь. То бишь этот самый Договор о запрете ядерного оружия. В прошлом году его подписали представители более полусотни стран. А Гайана, Таиланд и Ватикан уже даже и ратифицировали! Вот только выглядит все это, как бы поделикатней сказать, не очень убедительно.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.