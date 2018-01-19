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Мечты, мечты: инициатива ООН по ядерному разоружению не имеет шансов

13:5019.01.2018
(обновлено: 13:51 19.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей КазакПодготовка к запуску ракетыПодготовка к запуску ракеты
© РИА Новости / Сергей Казак
С какой стороны не посмотри, а ядерное оружие сегодня объективно является одной из гарантий международной безопасности. И отказываться от него сейчас, когда в мире так неспокойно, все же рановато.

Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. Причина, по словам главы МИД, вполне понятна: "полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия". Ранее о негативных последствиях договора высказался и российский посол в США Анатолий Антонов. Дипломат считает, что документ не сможет способствовать продвижению ядерного разоружения, поскольку не учитывает интересы в области безопасности ядерных государств. 

Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Политолог: сценарий запрета ядерного оружия утопичен
И ведь действительно, есть же Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Вот на нем бы и надо сосредоточиться. Хорошо известно, что неформальный клуб ядерных государств превышает формальный уже минимум вдвое. И тенденция к расширению сохраняется, поскольку в современном гипертурбулентном мире такие государства как та же Северная Корея в наличии ядерного оружия видят единственное условие их сохранения на карте мира. Желающих обзавестись "заветной" бомбой хватает, в том числе и по причине чересчур энергичной и при этом деструктивной внешней политике ряда государств, беспардонно вмешивающихся в чужие дела, устраивающих революции и способствующих свержению законной власти. 

Собственно, и сами ядерные державы от ядерного оружия отказываться не собираются: слишком много между ними противоречий, да и баланс сил никто не отменял. Такое может присниться разве что в страшном сне. Впрочем, сны бывают не только страшными, но и радужными. Авторы инициативы ООН по полному ядерному разоружению, видимо, насмотрелись таких радужных ярких снов о прекрасном новом мире с цветами на восхитительных лужайках и сладко поющими повсюду птичками. И родили классическую утопию. Не подлежащую реализации. 

Ядерная пятерка и их союзники – ведущие государства мира. Это порядка 60% населения и 80% ВВП планеты. Разве позволят они антиядерной коалиции игнорировать их фундаментальные, критически важные интересы? Конечно, нет. Даже не обсуждается. Точнее, до недавней поры не обсуждалось. Но вот решили обсудить и… гора родила мышь. То бишь этот самый Договор о запрете ядерного оружия. В прошлом году его подписали представители более полусотни стран. А Гайана, Таиланд и Ватикан уже даже и ратифицировали! Вот только выглядит все это, как бы поделикатней сказать, не очень убедительно. 

Пуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Военный эксперт: США уклоняются от создания безъядерного мира
ООН часто подвергается критике. Мол, эта площадка себя дискредитировала, ее не учитывают некоторые особо ретивые и амбициозные государства в момент принятия очередных решений о вмешательства в дела той или иной страны. При этом отсутствие такой площадки – прямой путь в глобальный военный и политический хаос. Такое вот противоречие. Но оно ведь не одно. Выступая с заведомо утопической идеей всеобщего ядерного разоружения, организация делает холостой выстрел, что, разумеется, не может не сказаться на ее престиже и авторитете. Вместе с тем, ООН по своему статусу и прямому назначению – нации-то "объединенные" вроде как – обязана предлагать мирные инициативы. Вот и предлагает. Почему бы не предложить? Во всяком случае, дискуссия на тему современных угроз на время всколыхнется.

Автор Сергей Ильин,  радио Sputnik

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