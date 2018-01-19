Караул устал, или Почему Учредительное собрание ничего не учредило

Депутаты Учредительного собрания, собравшиеся 18 января 1918 года в Таврическом дворце, искренне и весьма наивно считали, что им предстоит определить будущее России. Но будущее уже было определено: власть находилась в руках большевиков.

В этот день, …лет назад

Девятнадцатого января 1918 года большевики разогнали Всероссийское Учредительное собрание.

Выборы в него проводились еще в ноябре 1917 года. И закончились сокрушительным поражением большевиков. Эсеры и меньшевики получили больше половины мест. Правые оказались в меньшинстве, поскольку им всячески мешали проводить избирательную кампанию.

Но проигрыш большевиков по большому счету ничего не значил – власть уже находилась в руках партии Ленина. Поэтому именно они, образно говоря, и оплачивали ужин, и заказывали музыку…

© РИА Новости Перейти в фотобанк Горожане собирались у здания районной избирательной комиссии Якиманского участка Москвы в день выборов в Учредительное собрание в 1917 году

Заседание Учредительного собрания открылось 18 января 1918 года в Петрограде в Таврическом дворце. Глава ВЦИК Яков Свердлов сразу начал с шантажа: дескать, депутаты должны признать все декреты большевистского Совета народных комиссаров, а также принять написанный Лениным проект "Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа". Однако собрание отказалось даже обсуждать ленинскую инициативу.

Тогда в знак протеста большевики и их союзники демонстративно покинули заседание. Для них Учредительное собрание – это была просто игра в демократию. При его помощи они хотели придать внешнюю законность своему захвату власти. Но раз собрание не стало этого делать, то оставалось только одно – разогнать его.

Но Ленин – блестящий стратег. Он не хотел публичного скандала. И распорядился не разгонять, а попросту дождаться прекращения заседания, а после этого потихоньку закрыть Таврический дворец. Чтобы на следующий день депутаты пришли – и уперлись в закрытые навсегда двери. (Помните, как у Ильфа и Петрова в "Теленке": по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда!).

План большевиков хорошо понимал избранный председателем Учредительного собрания эсер Виктор Михайлович Чернов. Он затягивал заседание как мог. Тогда большевики пошли на крайние меры. Комиссар Дыбенко даже нарушил указание Ленина и приказал караулу разогнать собрание. И вот тогда-то начальник охраны дворца анархист Анатолий Железняков – матрос Железняк – и бросил депутатам в лицо свою историческую фразу: "Караул устал".

© РИА Новости Перейти в фотобанк События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом "Коммунизм" идет по Никольской улице. 1917 год

Чернов растерялся и не нашелся, что ответить. Дело было сделано. Депутаты мелкими испуганными группками стали пробираться к выходу. И даже никто не задал вопроса о следующем дне заседания. Наконец-то прозрели и все поняли?..

Впоследствии Николай Бухарин вспоминал, что в ночь разгона Учредительного собрания его позвал Ленин. Попросил рассказать какие-то подробности разгона. И вдруг рассмеялся… Весело, заразительно, до слез. Хохотал… И вот под раскаты этого ленинского хохота Россия и погрузилась в пучину Гражданской войны.

По крайней мере, так это поняли многие очевидцы тех событий. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что к решению внутриполитических проблем России военным путем подталкивали не только слева, но и справа. Все видели, с какой легкостью были совершены две революции в 1917 году. Почему бы не попробовать еще раз?..

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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