Главный француз опять берется за старое. Исключительно ради государственных интересов. На этот раз он попытается "соблазнить" неприступную британку. И, кажется, что у него хорошие шансы.

PESCOрыстное чувство. Эммануэль Макрон решил "соблазнить" Терезу Мэй Your browser does not support HTML5 audio

Волосы, подернутые сединой. Всегда строгий, но изящный костюм. Фигура что надо. Все как он любит. Мало было Брижит душевных переживаний из-за его влечения к Ангеле Меркель. Слава богу, той сейчас не до него. Так он нашел себе объект для нового служебного романа. Эммануэль Макрон под предлогом государственных интересов опять берется за старое. На этот раз он попытается "соблазнить" неприступную британку Терезу Мэй. И, кажется, что у него есть хорошие шансы. Не такие бастионы брал.

А она сейчас в политическом смысле девушка одинокая. Не то чтобы позабытая и позаброшенная. Но на общих европейских вечеринках, если все еще бывает звана, стоит девчонкой, стоит в сторонке, платочек в руках теребит, потому что над этой девчонкой отвратительный Brexit висит. Можно, так сказать, и подхватить. А Макрон не побрезговал. Впервые в качестве президента Франции прибыл к Мэй с официальным визитом. Хотя на днях даже ее брат англосакс от нее отвернулся. Отказался приехать в Лондон. И это несмотря на десятилетия так называемых "особых отношений" между Британией и США. Одно слово – Трамп.

А Эммануэль – это совсем другое слово. Душка. И его присутствие здесь явно должно Терезе льстить. Он в европах сейчас в моде. А утереть нос этой высокомерной немке Меркель, которая думает, что и на него у нее ангажемент – это же для Мэй хоть какая-то отдушина. Она, конечно, о наклонностях Макрона все уже знает. А потому, наверное, отдает себе отчет, что у него только одно на уме. Ну, максимум два.

Во-первых, новое соглашение по беженцам. Глава Пятой республики крайне нуждается в том, чтобы Британия, которая в том числе из-за них разводится с ЕС, не пересмотрела бы и свои обязательства перед соседями по Ла-Маншу. Поэтому и торопится он перезаключить существующий двусторонний договор. Причем так, чтобы прописать в нем увеличение британского финансирования для решения миграционных вопросов хотя бы в приграничных регионах. В том же Кале, например.

Во-вторых, Макрон мечтает подключить Лондон к своей инициативе по созданию общеевропейских сил быстрого реагирования в рамках, как он это назвал, чтобы никто не догадался, что альтернатива НАТО, "Постоянного структурированного сотрудничества". PESCO. Проект уже поддержали 20 евростран. Однако без ядерной Британии их союз будет неполноценным. В ней же всегда скептически относились ко всей этой самодеятельности вне блока. Но Макрон ведь умеет обхаживать дам. Почему бы с ним и не замутить, почему бы и не ответить на его PESCOрыстное чувство, может подумать Мэй. Была же у них Антанта. А потом и против русских…

Так что, в принципе, Макрон здесь по делу. Но два близких его сердцу существа, тем не менее, поежились и перевернулись. Брижит – в общей постели. Наполеон – в гробу. У него-то к Британии были совсем другие чувства.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!