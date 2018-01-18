Живность румынского фермера вместе с травой проедает брешь в американской глобальной системе безопасности. Это выявило Минобороны Румынии – с подачи американских коллег. Страшно представить, чем это кончится. Для овец-диверсанток.

Янки и ярки, или Как румынские овцы американцев забодали Your browser does not support HTML5 audio

Пока преждевременно говорить о выведении в Румынии новой породы овец. Но у этой отары есть все задатки для того, чтобы составить конкуренцию боевым дельфинам. Только на суше. По крайней мере, свою землю не в пример властям эти особи отстаивают решительно и смело. Потому что в отличие от рядового гражданского барана они не смотрят на новые ворота, а идут на них. А министерство обороны – на них. Военные подали в суд на фермера, чья скотина мешает работать комплексу ПРО США в местечке Девеселу на юге страны. Об этом Бухарест попросили сами американцы.

Радар глобальной системы противоракетной обороны Aegis Ashore они развернули здесь пару лет назад. И вот вроде бы все он видит, а такую напасть не предусмотрел. Местные овцы плевать хотели на геополитику, им бы пожрать. Пасутся они как ни в чем не бывало вдоль периметра базы, регулярно задевают ограждения и, само собой, раз за разом приводят в действие сигналы тревоги. А это нервы, раздражение, нарушение распорядка. Иными словами, саботаж и диверсия. Вдруг именно в этот момент что-то полетит. А вдруг с устатку покажется, что что-то летит. В общем, забодали.

Потребовали янки от властей урезонить блеющих вредителей. А лучше – свернуть их в бараний рог и убрать отсюда подальше. "Расположенное в непосредственной близости хозяйство подрывает минимальные требования безопасности и препятствует нормальному функционированию установок", – говорится в кляузе. В конце концов, они же здесь, чтобы землю защищать, а не людей и, тем более, животных. Тут же получается, что овцы целы, а вот "волки" ими по горло сыты. А ведь их ПРО, между прочим, формально и этого самого фермера со всем его стадом от иранской ядерной угрозы спасает. Он-то в отличие от своих подопечных должен понимать.

Он и понимает. По-своему, по-крестьянски. Потому и преследует шкурный интерес. Говорит, что купил здесь гектар за 9 лет до появления противоракет. Так что извините-подвиньтесь. Он, конечно, может перегнать отару в другое место, но за 18 тысяч евро компенсации за потерянные угодья. Однако США платить не хотят. А Румынии – нечем. К тому же очень может быть, что это у него и не румынские овцы вовсе, а троянские. Вместе с травой проедают они брешь в системе безопасности. И только того и хотят, что вынудить американцев отключить эту чертову сигнализацию.

Как это Бухарест с Вашингтоном до сих пор не обвинили пастуха в работе на русских. Ведь наш Крылов об этом еще когда написал. "Овечкам от волков совсем житья не стало. И до того, что, наконец, Правительство зверей благие меры взяло. И учрежден Совет на сей конец. Большая часть в нем, правда, были волки". "Вот заседание в глухом лесу открыли. Судили, думали, рядили и, наконец, придумали закон". Теперь уже Верховный суд Румынии вернется к "нашим баранам". Шансов у них, откровенно говоря, немного. А мораль сей басни такова. Овца в Румынии не зря ярится. Она здесь жизнь, и шерсть, и сытые бока. А толку с ПРО – с козлов что молока.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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