Премия Трампа: лучшие фейки года удостоены внимания президента США

Американские рынки не погибли от избрания Дональда Трампа. И он не перекормил рыбок в бассейне японского премьер-министра. Президент США представил самые яркие, по мнению его единомышленников, фейки-2017.

В жизни должно быть место празднику. Люди, которые это понимают, празднуют даже самые курьезные достижения или, наоборот, провалы. Особо отличившихся отмечают премиями – Шнобелевской, Дарвина или какой-нибудь Серебряной калошей. Теперь в этом ряду – премия Трампа. Президент США еще в прошлом году предлагал составлять рейтинг самых лживых СМИ и вручать им призы.

И вот список по итогам 2017 года готов, его опубликовали на сайте Республиканской партии . Представил список лично Дональд Трамп. В своей страничке в Twitter – естественно.

Авторы антирейтинга, судя по всему, изучили внушительную подшивку материалов. Первое место они отдали колумнисту газеты The New York Times Полу Кругману, который прогнозировал, что рынки не переживут избрания Трампа. Это высказывание составители рейтинга даже комментировать не стали: все и так знают, что американские рынки не только пережили эту новость, но и заметно выросли за минувший год.

А некоторые другие строчки списка снабдили комментариями самого Трампа, которые он размещал в Twitter. Например, о том, как журналист The Washington Post опубликовал фото полупустых трибун якобы на выступлении президента, хотя на самом деле до начала мероприятия оставалось несколько часов.

Привели и комментарий Трампа относительно "российского сговора", который на деле также оказался фальшивкой. Так он ответил тем СМИ, которые утверждали обратное.

Попал в список также целый телеканал CNN, о котором Дональд Трамп вообще никогда хорошо не отзывался (впрочем, нелюбовь там, похоже, взаимная). Канал занял и еще несколько строчек в списке, но уже с отдельными заявлениями – например, о том, что президент будто бы перекормил рыбок в бассейне японского премьер-министра Синдзо Абэ. Что было, конечно же, неправдой.

Все же удивительно, что президент страны уделяет разного рода фейкам настолько много внимания. Ведь даже руководители корпораций обычно предпочитают передать контакты с прессой в ведение пресс-службы или отдела по связям с общественностью, а не отчитывать лично каждого журналиста, который написал неправду. Иначе никаких сил ведь не хватит.

Впрочем, Америка, вероятно – это все-таки особый случай. Там все это очень серьезно. Например, если судить по паническим выкрикам из противоположного – антитрамповского лагеря. Например, по поводу мифической российской пропаганды, которая смогла склонить миллионы американцев отдать голос за Трампа. Хотя, с другой стороны – нет, не особый. В Лондоне ведь тоже выяснили, что все та же "российская пропаганда" смогла при затратах всего в 50 рублей вывести Британию из ЕС. Похоже, что глупейшие фейки и самая высокая политика слились воедино не только в США. Американцы только показали пример.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik