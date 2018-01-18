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Закон о реинтеграции Донбасса принят. Бег по кругу продолжается

14:1018.01.2018
(обновлено: 15:11 18.01.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyПолицейские у здания Верховной рады УкраиныПолицейские у здания Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Депутаты Рады не рискнули разорвать дипотношения с Россией и назвать самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористическими структурами. Но решили узаконить применение армии без объявления войны. Ясно, что в Киеве думают не о мире, а о своей выгоде.

Верховная рада Украины приняла-таки в окончательном чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Дело теперь, собственно, за самим автором инициативы Петром Порошенко: он его должен подписать или "завернуть". Но "завернет" вряд ли: не для того вносил. Документ дает главе государства право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. По сути, это позволит формально узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Впрочем, она участвовала и до принятия скандального документа, вокруг которого все последние месяцы разворачивались бурные политические баталии и жаркие споры, вплоть до акций протеста у здания парламента. В частности, Порошенко обвиняли в том, что с помощью этой инициативы он хочет радикально расширить свои полномочия, касающиеся применения силовых структур.  

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
"Не з'їм, так понадкушую": Киев о России судит по себе
Закон — это прежде всего политическая история, внутренняя и внешняя. Тем более такой. И тем более на Украине. В тексте документа неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россия называется "страной-агрессором". Сделано это для того, чтобы внутренней аудитории, то бишь населению страны, продемонстрировать: власть реализует якобы принципиальную линию, власть последовательна и она не отдаст ни пяди "родной земли". Ну а "дорогие западные партнеры", от которых Киев целиком и полностью зависит, еще раз могут убедиться: Украина и далее намерена выполнять роль некой "анти-России" на границе с восточным соседом, пытаясь его тем или иным способом ослаблять и дестабилизировать. Другой вопрос, насколько успешно, но попытка не пытка. Собственно, в этом и заключается весь смысл документа. 

Конечно, он может сыграть и негативную роль юридической базы в случае намерения Киева вновь попытаться вернуть Донбасс силой. Не напрасно вместо Минских соглашений приоритетное значение для урегулирования конфликта в законе придается резолюции Совбеза ООН по Донбассу. Но пока украинский истеблишмент, решивший, видимо, окончательно "похоронить" Минск-2, не решается двинуть танки и артиллерию, финал очередной авантюры совершенно неизвестен.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт: Рада "изменила акцент" в законопроекте о реинтеграции Донбасса
При этом нельзя сказать, что киевское начальство самозабвенно рубит с плеча и сжигает все мосты. Именно поэтому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией не нашло у парламентариев поддержки. Провалилась и поправка к тексту закона, объявляющая ДНР и ЛНР террористическими структурами. В общем, окно возможностей остается. В том числе и у украинского бизнеса, который очень тесно связан с политикой, вплоть до полного переплетения, и продолжает в ряде случаев вести дела с Россией и Донбассом. Компанию Roshen еще помните? В общем, эдакий хитрый ход, когда и овцы целы, и волки сыты. Правда, все хитрые ходы, рождающиеся в головах киевского истеблишмента и его кураторов, пока приводили Украину лишь к одному результату: последовательной деградации. 

Автор Антонина Увальнева, радио Sputnik

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