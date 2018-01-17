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Не виноваты мы. Париж открестился от наследников царских долгов

17:5017.01.2018
(обновлено: 17:52 17.01.2018)
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© AFP 2018 / Philippe LopezПрохожие в ПарижеПрохожие в Париже
© AFP 2018 / Philippe Lopez
В Минэкономики Франции разъяснили, что Париж не может и не будет требовать от Москвы выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций: на этот счет есть соглашение. А вот частные лица – в своем праве. Ситуация, как говорится, интересная.

Есть еще от жилетки рукава и дырка от бублика. Не прошло и суток, как  правительство Франции прояснило ситуацию с царскими долгами. В министерстве экономики Пятой республики заявили, что Париж не может требовать от Москвы выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций. Мол, вопрос был закрыт еще в 1997 году, когда Франция и Россия, подписав соглашение, отказались от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года. 

В ожидании 300-миллионного посетителя Эйфелевой башни. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
Мнение: требования во Франции возврата царских долгов – это "звоночек"
При этом Россия выплатила Франции 400 миллионов долларов. Хотя могла бы этого и не делать. Правда, что до наследников держателей русских займов,  то, как уточнили в Париже, власти им не указ. Дескать, заключенное между двумя странами соглашение не позволяет лишить французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования. Но французское государство поддерживать эти требования не будет

Захотели они вернуть денежки своих предков, ну что ж, как говорится, суд в помощь. В рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов за выплаты по царским облигациям борются около 400 тысяч человек. Желающие подзаработать хотели бы получить от России – согласно публикациям – десятки миллиардов евро в пересчете на современные деньги. Как считают в ассоциации, Россия далека от банкротства, поэтому она должна платить. А то, что страны уже договорились по этому вопросу – как бы не считается.

Между тем, потомки тех, кто инвестировал 100 лет назад и больше в Россию, свое уже получили. По крайней мере, по данным переписи, произведенной Минфином Франции, было установлено, что 315 219 держателей займов имели в своем владении около девяти миллионов ценных бумаг. И, как заверяют в министерстве, эти держатели получили выплаты. 

Банкноты европейской валюты
© Fotolia / nupsik284
Политолог рассказал, почему во Франции обострили тему царских долгов России
Но наследникам этого показалось мало. Они хотят "повторения банкета".  Помнится, та же ассоциация держателей российских царских облигаций  в 2002 году требовала через суд  арестовать прибывший в марсельский порт с дружественным визитом самый большой в мире российский учебный парусник "Седов". Таким образом пытались привлечь внимание к проблеме выплат царских долгов. Тогда из этого ничего не вышло, не выйдет и на этот раз. Но наследники, видимо, решили все же рискнуть. Ведь на Западе сейчас к России какие только претензии не выдвигаются. В конгрессе США, скажем, даже толком сформулировать не могут, в чем они Москву хотят обвинить. Но ведь обвиняют же. Так почему бы и держателям дедовских облигаций не попробовать?..  

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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