Рони Джексон – придворный лекарь Белого дома уже давно. Но ни о ком прежде он с восторгом не говорил, что "Таким его создал Бог!". Впрочем, ни о ком прежде его с таким пристрастием и не спрашивали.

Не дождетесь! Дональду Трампу хватит здоровья на президентский срок Your browser does not support HTML5 audio

Он ежедневно принимает аспирин для профилактики сердечных заболеваний, пьет препараты от выпадения волос. У него повышен холестерин и 4-7 лишних кило. Он мало двигается и любит гамбургер с колой. Ему 71 год и 7 месяцев. В общем, "не дождетесь". Лечащий врач Дональда Трампа Рони Джексон мог ограничиться только этими словами. Но он тоже знал, что на слово ему не поверят, а потому целый час на брифинге рассказывал журналистам об отменной форме своего пациента. Попробовал бы он сказать иначе. В конце концов, именно за такие выводы ему и платят. Ну, само собой, еще и за то, чтобы президент таки был здоров.

Трамп, кстати, у Джексона третий. Он придворный лекарь Белого дома со времен Буша-младшего. Стало быть, и Обама у него наблюдался. Но ни о ком прежде он с восторгом не говорил, что "Таким его создал Бог!". Впрочем, ни о ком прежде его с таким пристрастием и не спрашивали. А Трамп, как показал его первый президентский медосмотр, на самом деле в полном порядке. 190 сантиметров – рост. 108 килограммов – вес. Давление 122 на 74. Сердце бьется ровно. Не пьет, не курит, отличные гены. А главное – ясное сознание. Как бы кому-то ни хотелось услышать что-то иное.

Причем, находясь в этом сознании, он сам вызвался на обследование психического состояния, хотя изначально оно не планировалось. И никаких, как выразился доктор, "когнитивных отклонений". По тесту набрал 30 пунктов из 30. И ни одного пунктика. 200 лет жизни врач ему, конечно, не обещает, но на его век, говорит, хватит. "У него отличное самочувствие и, вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства". Только первого срока или вообще – о том Джексон распространяться не стал. Не его компетенция. Дал понять только, что Трамп в Белом доме – как рыба в воде.

Ей ведь тоже свойственно каждый божий день начинать, как в первый раз. Короткая память. Хотя медик называет это иначе. "Уникальной способностью регенерации". "Я никогда не видел, чтобы президент был подвержен слишком большому стрессу. Он поднимается по утрам и буквально перезагружается, переключаясь со старых забот на новый день, как ни в чем не бывало". И вот это уже – откровение. Оно очень многое объясняет. Например, почему Трамп так часто хвастается красной кнопкой. Он, оказывается, всякий раз по-новому удивляется тому, что она у него есть.

Или почему он объявляет некоторые страны гадюшниками, а после ночи зовет мигрантов отовсюду. Значит, в том числе, и из них. Просто с другой ноги встал и другим глазом на мир посмотрел. И, выходит, зря все потешались над тем, как он вдруг вроде бы как забыл слова национального гимна. Именно в тот день он действительно мог слышать его впервые. Ну, и самое главное – понятно, почему он и сегодня думает, что самый лучший президент Соединенных Штатов. Он же и сегодня проснулся, будто только что избрался.

В каком-то смысле "День Трампа" – как "День сурка". С той разницей, что герой Билла Мюррея выпутался из временной петли, когда стал идеальным. А Трампу это зачем? Его вполне устраивает, что этот день не заканчивается. По крайней мере, врачи же не рекомендовали ему сменить обстановку.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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