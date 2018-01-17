Рони Джексон – придворный лекарь Белого дома уже давно. Но ни о ком прежде он с восторгом не говорил, что "Таким его создал Бог!". Впрочем, ни о ком прежде его с таким пристрастием и не спрашивали.
Не дождетесь! Дональду Трампу хватит здоровья на президентский срок
Он ежедневно принимает аспирин для профилактики сердечных заболеваний, пьет препараты от выпадения волос. У него повышен холестерин и 4-7 лишних кило. Он мало двигается и любит гамбургер с колой. Ему 71 год и 7 месяцев. В общем, "не дождетесь". Лечащий врач Дональда Трампа Рони Джексон мог ограничиться только этими словами. Но он тоже знал, что на слово ему не поверят, а потому целый час на брифинге рассказывал журналистам об отменной форме своего пациента. Попробовал бы он сказать иначе. В конце концов, именно за такие выводы ему и платят. Ну, само собой, еще и за то, чтобы президент таки был здоров.
Трамп, кстати, у Джексона третий. Он придворный лекарь Белого дома со времен Буша-младшего. Стало быть, и Обама у него наблюдался. Но ни о ком прежде он с восторгом не говорил, что "Таким его создал Бог!". Впрочем, ни о ком прежде его с таким пристрастием и не спрашивали. А Трамп, как показал его первый президентский медосмотр, на самом деле в полном порядке. 190 сантиметров – рост. 108 килограммов – вес. Давление 122 на 74. Сердце бьется ровно. Не пьет, не курит, отличные гены. А главное – ясное сознание. Как бы кому-то ни хотелось услышать что-то иное.
Причем, находясь в этом сознании, он сам вызвался на обследование психического состояния, хотя изначально оно не планировалось. И никаких, как выразился доктор, "когнитивных отклонений". По тесту набрал 30 пунктов из 30. И ни одного пунктика. 200 лет жизни врач ему, конечно, не обещает, но на его век, говорит, хватит. "У него отличное самочувствие и, вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства". Только первого срока или вообще – о том Джексон распространяться не стал. Не его компетенция. Дал понять только, что Трамп в Белом доме – как рыба в воде.
Ей ведь тоже свойственно каждый божий день начинать, как в первый раз. Короткая память. Хотя медик называет это иначе. "Уникальной способностью регенерации". "Я никогда не видел, чтобы президент был подвержен слишком большому стрессу. Он поднимается по утрам и буквально перезагружается, переключаясь со старых забот на новый день, как ни в чем не бывало". И вот это уже – откровение. Оно очень многое объясняет. Например, почему Трамп так часто хвастается красной кнопкой. Он, оказывается, всякий раз по-новому удивляется тому, что она у него есть.
Или почему он объявляет некоторые страны гадюшниками, а после ночи зовет мигрантов отовсюду. Значит, в том числе, и из них. Просто с другой ноги встал и другим глазом на мир посмотрел. И, выходит, зря все потешались над тем, как он вдруг вроде бы как забыл слова национального гимна. Именно в тот день он действительно мог слышать его впервые. Ну, и самое главное – понятно, почему он и сегодня думает, что самый лучший президент Соединенных Штатов. Он же и сегодня проснулся, будто только что избрался.
В каком-то смысле "День Трампа" – как "День сурка". С той разницей, что герой Билла Мюррея выпутался из временной петли, когда стал идеальным. А Трампу это зачем? Его вполне устраивает, что этот день не заканчивается. По крайней мере, врачи же не рекомендовали ему сменить обстановку.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.