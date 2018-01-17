"Не з'їм, так понадкушую": Киев о России судит по себе

Петр Порошенко беспокоится, что Россия хочет уничтожить Украину. И в это же время сам доказывает, что такие планы – совсем не у России.

Россия хочет уничтожить украинское государство, пожаловался президент Украины Петр Порошенко иностранным дипломатам. Говорит, Россия так и мечтает вернуть Украину в сферу своего влияния. Кажется, если бы в этот момент там вдруг появился Владимир Путин, Петр Порошенко, как дядя Митя в одном хорошем фильме (наверняка, на Украине запрещенном), сказал бы: а я тут сон рассказываю – приснится же!

Потому что при всем желании, кажется, было бы сложно найти хоть какой-то намек на то, что Москва хочет куда-то втянуть Киев. Украина приложила массу усилий, чтобы разорвать связи, которые еще оставались после Майдана. До сих пор то и дело звучат призывы что-нибудь еще запретить: фильмы, книжки, поезда, свободный въезд. При этом ни для кого не секрет, что не россияне рвутся на Украину, а как раз наоборот – соседи едут к нам: кто бежит от войны, кто от безработицы.

Но Киев старается этого не замечать и изо всех сил делает вид, что никакой совместной истории у нас не было – одна только "жестокая оккупация". Здравомыслящие-то люди знают, что это было не так, и, например, становление украинской промышленности произошло именно при Советах. А теперь, получается, Москва, благодаря которой Украина стала такой, какой она стала, стремится все это разрушить – наверное, по принципу "так не доставайся же ты никому". Но об этом, видимо, в Киеве судят по себе – "не з'їм, так понадкушую".

Например, по этой логике достается Донбассу, который не хочет проводить ту же политику, что нынешние украинские власти. Они, в свою очередь, не могут его "отпустить", то есть дать автономию, но и перестать обстреливать и всячески ущемлять тоже по какой-то странной причине не могут.

Законопроект о реинтеграции Донбасса так видоизменили, что эти 673 правки даже не смогли рассмотреть в один присест, а от реинтеграции как таковой там почти ничего и не осталось. Пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений оттуда вообще исключен. То есть Киев, который и так не особо стеснял себя обязательствами, хочет законодательно закрепить тот факт, что никакие соглашения ему не указ.

Вот и вопрос, кто же на самом деле хочет уничтожить Украину.