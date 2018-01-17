Вена против санкций – но Вашингтон и Брюссель главнее

В Европе накапливается хроническая усталость от искусственной конфронтации с Москвой. Но постоянно продлевая санкции, европейцы загнали себя в ловушку, из которой выскочить сложно.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал целесообразной поэтапную отмену антироссийских санкций при прогрессе в выполнении Минских соглашений, к чему должен стремиться ЕС. Пошаговая отмена ограничительных мер, по мнению канцлера, создаст стимулы для дальнейшего улучшения ситуации. "Мир в Европе может быть только с Россией" в качестве партнера, а не в качестве оппонента, заключил Курц. Такая точка зрения в наиболее развитых европейских странах, похоже, становится тенденцией. По крайней мере, вербализируется она с завидной регулярностью.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители немецкого политического истеблишмента очень высокого ранга. Не говоря о бизнесе, которому санкции вредят и больше ничего. Итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони, в случае успешного участия его партии в предстоящих парламентских выборах имеющий шансы вновь возглавить кабинет, прямо заявляет: он намерен убедить Европу во вредоносности санкций в случае возвращения в большую политику. И, кстати, как реалист напрямую не увязывает свое намерение с выполнением "Минска-2".

По большому счету, за этими посылами, звучащими от различных европейских государственных и политических деятелей, стоит большая, и даже хроническая усталость от искусственной конфронтации с Москвой, которая сказывается и на экономике, и на безопасности. Во всяком случае, на представлениях европейцев о своей безопасности, то есть – на общественных настроениях, которые становятся все более тревожными. Но есть тут и лукавство. Ведь именно Россию в Европе постоянно упрекают в отсутствии прогресса с минскими договоренностями. А обращаться тут надо не к ней, а к Киеву. И давить на Киев, игнорирующий механизм урегулирования кризиса. Пока Европа по разным соображениям делать это не решается. В том числе и для того, чтобы не прогневить Вашингтон своим ослушанием и чрезмерной независимостью. Более того, раз за разом каждые полгода продлевая режим санкций, европейцы загнали себя в "ловушку", поместили в некую схему, "выскочить" из которой будет не так-то просто. По той простой причине, что выглядеть резкое изменение политического вектора на российском направлении будет чрезвычайно революционно. И наиболее активные сторонники отмены санкций в нынешнем информационно-политическом контексте тут же получат ярлыки "купленных ставленников Кремля". С таким ярлыком путь один – в политическое небытие, а возможно, и под суд.

Из такой "ловушки" выбраться и правда – далеко не самая легкая задача. В результате евроэлиты пребывают в состоянии когнитивного диссонанса, говоря о возможности поэтапной отмены санкций и одновременно продлевая их каждый "отчетный период". При этом решить проблему вполне под силу, будь на то политическая воля: вопреки разного рода тормозящим мирный процесс на Украине соображениям взяв на себя реальную ответственность за выполнение Киевом Минских соглашений и параллельно, как и провозглашается пока в виде "хотелок", отменяя шаг за шагом санкции в отношении России. Но и такой сценарий в европейских столицах представляется чересчур радикальным. Стало быть, политическая трясина вокруг украинского урегулирования еще какое-то неопределенное время рискует пребывать в статичном состоянии.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik