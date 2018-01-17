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Украина ищет причину, чтоб не забирать свою "боевую мощь" из Крыма

13:1717.01.2018
(обновлено: 13:18 17.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКорабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Это даже не чемодан без ручки, который тяжело нести, но жалко бросить. Оставленную в Крыму технику Украине бросить совсем не жалко. А вот хранить как повод для нападок на Россию очень хочется.

Самолеты на земле, корабли на приколе, танки поржавели. Украина не торопится забирать свою "боевую мощь" из Крыма. В Кремле заявили об отсутствии "субстантивной реакции" на предложение передать Киеву украинскую военную технику с полуострова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве слышали ряд публичных заявлений, однако никакой внятной реакции так и не было.

Затопленные корабли на озере Донузлав в Крыму
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог предположил, почему Киев не спешит забирать технику из Крыма
Ранее Владимир Путин  заявил, что Россия готова передать военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. А для утилизации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке, президент предложил пригласить украинских специалистов. Российская сторона даже вагоны готова предоставить для вывоза оставшихся танков на территорию Украины.

Впрочем, жест доброй воли в Киеве расценили не так, как принято в приличном обществе. Пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре – в Киеве же прекрасно понимают, что техника дышит на ладан и в таком состоянии она никому не нужна, – решили заняться своим любимым делом: демагогией. Украинские военные заявили, что передача техники таким способом – это не просто способ унизить Украину. А еще и подрывная в прямом смысле слова акция. Вдруг украинскую военную технику, находящуюся в Крыму, нашпиговали скрытыми взрывными устройствами. Опасения на сей счет высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью изданию "Апостроф" он осмелился сделать оскорбительное предположение, что Россия будет действовать, "как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны. То есть они заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями, большими жертвами". Так что, указывает бдительный генерал, надо в Крым направлять профессиональную группу, досконально изучать ситуацию, каждый раз докладывать военно-политическому руководству, в каком состоянии находится эта техника, а уж потом решать, принимать ее или нет.

Корабли в Стрелецкой бухте Севастополя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военный эксперт оценил состояние украинской техники в Крыму
В общем, тянуть до последнего и придумывать разные предлоги, лишь бы откреститься от этого несказанного богатства. Можно себе представить вопли Киева, если эту технику в итоге отправят на свалку – не хранить же ее вечно в память о некогда нормальных отношениях.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Просто так
А ДНР и ЛНР де юре же еще Украина? Во всяком случае Киев же так считает? Может им на запчасти пойдет? :)
14:19
17.01.2018
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