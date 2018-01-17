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Перепись населения СССР 1930-х годов: подсчитали – расстреляли

07:0017.01.2018
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкОчередь в Мавзолей В.И.Ленина на Красной площади в Москве. 1930-е гг.Очередь в Мавзолей В.И.Ленина на Красной площади в Москве. 1930-е гг.
© РИА Новости
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Ильф и Петров утверждали, что статистика знает все. Но в сталинские времена статистика была частью идеологии. А поэтому существовала ложь, наглая ложь и перепись населения 1939 года.

В этот день, …лет назад

Семнадцатого января 1939 года была проведена Всесоюзная перепись населения. Вместо переписи 1937 года, результаты которой Сталин назвал дефектными. Почему? Перепись 37-го года показала численность населения СССР всего в 162 миллиона человек. А прогноз властей был 180 миллионов. Такой разрыв стал следствием коллективизации, массового голода начала 30-х годов, репрессий. А Сталин наоборот говорил: "жить стало лучше, жить стало веселее!".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Работники зерносовхоза «Федосийский» отдыхают в поле. Крымская область, 1939 год
И еще. Перепись показала, что треть населения страны старше 15 лет – неграмотны. И это после шумной, проходившей много лет подряд кампании по ликвидации неграмотности! А еще властям не понравилось, что более 55% советских граждан объявили себя верующими.

Как же так! Ведь еще совсем недавно прошло знаменитое пионерское собрание, на котором решался вопрос о существовании Бога. И в итоге пионеры единогласно постановили: Бога нет! А как же Безбожная пятилетка, объявленная в 1932 году Союзом воинствующих безбожников во главе с Емельяном Ярославским-Губельманом? Они же обещали, что к 1 мая 1937 года поголовно все советские граждане забудут имя Бога…

Поэтому не удивительно, что Сталин приказал итоги переписи 1937 года объявить "дефектными", а ее организаторов расстрелять как вредителей ("за грубейшие нарушения элементарных основ статистической науки", вот как!), а все материалы изъять и засекретить.

Георгий Маленков 20 мая 1937 года направил Сталину записку с предложением окончательно разобраться с церковью. 26 мая Сталин разослал записку Маленкова членам Политбюро. Разбирались с церковью аж до самой войны. А как только нависла реальная нацистская угроза, то сразу вспомнились слова: "братья и сестры" вместе безликого "граждане и гражданки". Сразу вспомнились и Дмитрий Донской, и монахи Пересвет и Ослябя, и князь Пожарский с Мининым, и Ушаков, и Кутузов.  А потом и Иван Грозный понадобился, правда, для иных целей и идеологем…

© РИА Новости / Игорь Михалев
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Карта ГУЛАГа
Но это было потом. А в 1939 году переписчики учли опыт своих расстрелянных коллег – и показали численность населения в 170 миллионов. Хотя опять приписали – на самом деле в Стране Советов проживало на 3 миллиона меньше. Кстати, согласно данным переписи 1939 года, в районах Крайнего Севера и в Сибири резко увеличилось народонаселение по сравнению с оценками 1920-х годов. Интересно, с чего бы это? 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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v.kononenko.v
Вот пишут, пишут негативные статьи про СССР, а его народ все больше и больше начинает уважать. Не получается очернить? Так еще и церковь начали замешивать, нехорошо товарищи. Если пишите плохое, так начинайте писать и хорошее. Или заказа нет?
09:04
17.01.2018
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Оксана Щекарева
Нам сейчас нужно честную перепись.
08:15
17.01.2018
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amfspb
Сталин - великий "чистильщик" России от либерастов и разрушителей Губельманов....
07:44
17.01.2018
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