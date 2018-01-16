Саммит в Ванкувере – это, по сути, консилиум патологоанатомов. Потому что их интересует только вскрытие. Пока лишь судов, что могут поставлять Северной Корее жизнь. Но в идеале им бы хотелось распотрошить и саму Северную Корею.
Доктор сказал "в морг", значит в морг. США готовят отступление на КНДР
А Вашингтон-то сдулся. Нет, организованный им в Ванкувере саммит по корейской угрозе формально – это демонстрация силы и международной солидарности. Но по сути это отступление. В прошлый век. В те самые 1950-е, когда все началось. Здесь главы МИД 16 стран, 13 из которых воевали за США и Сеул в первой Корейской войне. Прежде ее считали единственной, но после этого сбора ей уже можно присвоить порядковый номер. Поскольку это все-таки не встреча выпускников той коалиции, а вполне себе боевая перекличка. Ведь Штаты представляет не только Тиллерсон, но и Мэттис.
Странная встреча. "Странная, если не сказать больше". Ситуация на полуострове – не сглазить бы и не спугнуть. А тут вам здрасьте. И вроде бы неделю назад две Кореи сняли напряженность. Но не в США же. Трамп после той сенсационной новости держался недолго. По обыкновению рядился д’Артаньяном. Это, мол, я продавил и заставил. Но в душе-то затаил. Тем паче вокруг только и разговоров, что о том, как ловко обыграл его молодой Ким Чен Ын. И даже критики северокорейского правителя прониклись к нему уважением. В общем, понадобилась Вашингтону срочная встряска, чтобы союзники не расслаблялись и вернулись в тонус.
А то, надо же, что корейцы удумали. Олимпийское перемирие. А вдруг им понравится?! Сеул с Пхеньяном даже общую четверку решили выпустить на трассу бобслея в Пхенчхане. Им, выходит, один боб, а Штатам, значит, на бобах оставаться? А как же ПРО США в Южной Корее от Северной Кореи, чтобы контролировать Китай? Непорядок. Как хотите, но с этим надо что-то делать. Если не хотите, чтобы мы что-то сделали с вами. Например, лишили вас финансирования. Белый дом же обычно так мотивирует своих партнеров.
Хватает среди них и доброхотов. Скажем, премьер Японии Синдзо Абэ. Он даже в Сербии "рекламирует" главный экспортный "товар" КНДР. Предупредил, что их ракета и до Белграда долетит. Или глава Форин-офиса Борис Джонсон. Уже на подхвате. Требует усилить давление на Пхеньян. С этими понятно. Но Греция, Колумбия и, прости господи, Эфиопия. Они тоже в Ванкувере – в передовиках борьбы с Ким Чен Ыном. Хотя спроси в этих странах, кто это, и большинство в лучшем случае скажет, что три человека.
Но и они расплачиваются за грехи молодости. Кто раз США присягнул, того уже не отпустят. Они же и тогда попали в эту "корейскую кампанию" за компанию. Она нужна Вашингтону всякий раз, когда он слишком много на себя берет и ему необходимо вместо мандата ООН сколотить собственное "мировое сообщество". В просторечии – проамериканскую коалицию. Для какой географии она бы ни создавалась – суши весла. С них здесь и начнут. Все это затевается для морской блокады КНДР. А саммит – это, по сути, консилиум патологоанатомов. Потому что их интересует только вскрытие.
Пока лишь судов, что могут поставлять Северной Корее жизнь. Но в идеале им бы хотелось распотрошить и саму Северную Корею. Потому что доктор сказал "в морг", значит в морг. Хотя Пхеньян только то и сделал, что вступил с Сеулом в переговоры. Но все это – не то. Штатам надо, чтобы он опять что-нибудь выкинул. Желательно, межконтинентально-баллистическое. В общем, не зря они Гавайи на ядерную угрозу проверили. И вроде бы ошиблись, но ведь и не исправились же.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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