Муки польской ностальгии, или Танец с граблями для Украины и Литвы

"Хорошие и ностальгические". Так представитель "Польского морского пароходства" прокомментировал названия новых польских кораблей: "Львов", "Тернополь" и "Вильнюс".
Впрочем, ностальгия поляков по "восточным кресам" в активную фазу вошла не сегодня. Помнится, в конце лета прошлого года они анонсировали дизайн своих новых паспортов и, вероятно, с теми же чувствами смотрели на изображения исторических памятников Вильнюса и Львова. Увы им: возмущение соседей – Украины прежде всего – не позволило воплотить мечту в реальность. От "чужих" картинок во внутренних паспортах поляки отказались после того, как послу Польши в Украине Яну Пекло вручили ноту протеста, а глава МИД Литвы сказал о паспортном дизайн-проекте: "Это неправильно".
Но теперь все не так. Теперь поляки надеются продавить "хорошие" названия для своих морских судов и не намерены наступать на прошлогодние грабли. Неслучайно, как бы опережая украинскую и литовскую критику, польская сторона напоминает о немецком ледоколе "Штеттин". Он, видите ли, назван по имени города, который уже больше 70 лет находится в Польше, это Щецин. Однако сравнение неуместное: упомянутый паровой ледокол был спущен на воду в 1933 году, когда Штеттин никто и не думал называть польским Щецином. (А почему его вдруг стали так называть, спросите у Красной Армии в ее победном шествии на Берлин в 1945, но это воспоминание у поляков ностальгии не вызывает…).
Вельможные паны, видимо, решили зайти в одну и ту же воду второй раз, забыв, что у Литвы и Украины с политгеографией тоже "порядок". Так что на дне "польского водоема" могут снова оказаться грабли!
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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