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Муки польской ностальгии, или Танец с граблями для Украины и Литвы

16:0216.01.2018
(обновлено: 16:03 16.01.2018)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в ВаршавеЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мало ли в Польше городов, которые могли бы дать названия новым морским судам? Видимо, уже недостаточно для растущего польского морского флота. Вот и решили поляки заглянуть в географические карты к украинцам и литовцам.

"Хорошие и ностальгические". Так представитель "Польского морского пароходства" прокомментировал названия новых польских кораблей: "Львов", "Тернополь" и "Вильнюс". 

Назначенный президентом Польши премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время присяги. 11 декабря 2017
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
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Суда для Польши еще не сошли с верфей (строятся, кстати, в Китае), а их заказчики уже ностальгируют по тем временам, когда и Львов, и Тернополь, и Вильнюс располагались на польской территории. Ах, как же далеко, в самом деле, заходили некогда восточные земли "страны костелов"!.. 

Впрочем, ностальгия поляков по "восточным кресам" в активную фазу вошла не сегодня. Помнится, в конце лета прошлого года они анонсировали дизайн своих новых паспортов и, вероятно, с теми же чувствами смотрели на изображения исторических памятников Вильнюса и Львова. Увы им: возмущение соседей – Украины прежде всего – не позволило воплотить мечту в реальность. От "чужих" картинок во внутренних паспортах поляки отказались после того, как послу Польши в Украине Яну Пекло вручили ноту протеста, а глава МИД Литвы сказал о паспортном дизайн-проекте: "Это неправильно"

Но теперь все не так. Теперь поляки надеются продавить "хорошие" названия для своих морских судов и не намерены наступать на прошлогодние грабли. Неслучайно, как бы опережая украинскую и литовскую критику, польская сторона напоминает о немецком ледоколе "Штеттин". Он, видите ли, назван по имени города, который уже больше 70 лет находится в Польше, это Щецин. Однако сравнение неуместное: упомянутый паровой ледокол был спущен на воду в 1933 году, когда Штеттин никто и не думал называть польским Щецином. (А почему его вдруг стали так называть, спросите у Красной Армии в ее победном шествии на Берлин в 1945, но это воспоминание у поляков ностальгии не вызывает…). 

Варшава, Польша
© Flickr / Terra Libera
Польша рисует паспорта – картинки получаются обидными. Для Украины и Литвы
Логика получается какой-то кривой. Если у Германии есть корабль с именем, отсылающим к современному польскому городу, то у Польши могут быть корабли с именами, отсылающими к современным городам Украины и Литвы. Менеджер госкомпании "Польское морское пароходство" Павел Бжезицкий называет такую инициативу "политически нейтральным шагом". Он ссылается на то, что ходил-де по морю корабль под польским флагом и с названием "Львовские Орлята" (а до Второй мировой и вовсе был у Польши парусник "Львов"), и это "никому не причинило вреда". 

Вельможные паны, видимо, решили зайти в одну и ту же воду второй раз, забыв, что у Литвы и Украины с политгеографией тоже "порядок". Так что на дне "польского водоема" могут снова оказаться грабли!   

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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