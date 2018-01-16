Помни о смерти. Госдеп учит американцев планировать зарубежные поездки

Оставь надежду всяк за пределы США выезжающий. Подготовься, напиши завещание и назначь опекунов для детей и домашних животных. Такие меры должны принять те американцы, которые решили посетить КНДР.
Впрочем, опасности подстерегают американцев не только в КНДР, но и практически везде. Для лучшей ориентации тот же Госдеп выпустил разноцветную карту мира, на которой отмечено, в какие страны можно ездить спокойно, куда – с осторожностью, а куда – ни в коем случае нельзя. От спокойной Намибии до запрещенного Ирана.
Украина на той карте оказалась в середнячках – там, по оценкам Госдепа, американские граждане будут в большей безопасности, чем, например, в России. Вместе с тем, Центр по контролю и предотвращению болезней советует принять дополнительные меры безопасности при поездках на Украину, ведь там вспышка кори.
И, вероятно, число заболевших в обозримом будущем будет только расти – по информации местных СМИ, в Киеве вакцины уже закончились.
Так что американцы должны отнестись к предупреждениям со всей серьезностью и сделать перед поездкой прививки.
В общем, сознательный американец, начитавшись всех этих советов, наверняка должен для себя решить: лучше не выезжать из оплота демократии и благоденствия в этот жестокий мир, полный опасностей.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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