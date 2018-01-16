Помни о смерти. Госдеп учит американцев планировать зарубежные поездки

Страшный мир поджидает американцев за пределами их страны – войны, эпидемии, политические конфликты. Врачи и чиновники готовят рекомендации согражданам.

Оставь надежду всяк за пределы США выезжающий. Подготовься, напиши завещание и назначь опекунов для детей и домашних животных. Такие меры должны принять те американцы, которые решили посетить КНДР.

После того, как американского студента арестовали в Пхеньяне, приговорили к 15 годам трудовых работ, а затем он при странных обстоятельствах умер, гражданам США вообще очень сложно выбраться в Северную Корею. Разрешения выдают далеко не всем, а "счастливчиков" Госдеп снабжает такими рекомендациями – будто на их возвращение никто и не рассчитывает.

Впрочем, опасности подстерегают американцев не только в КНДР, но и практически везде. Для лучшей ориентации тот же Госдеп выпустил разноцветную карту мира, на которой отмечено, в какие страны можно ездить спокойно, куда – с осторожностью, а куда – ни в коем случае нельзя. От спокойной Намибии до запрещенного Ирана.

Украина на той карте оказалась в середнячках – там, по оценкам Госдепа, американские граждане будут в большей безопасности, чем, например, в России. Вместе с тем, Центр по контролю и предотвращению болезней советует принять дополнительные меры безопасности при поездках на Украину, ведь там вспышка кори.

И, вероятно, число заболевших в обозримом будущем будет только расти – по информации местных СМИ, в Киеве вакцины уже закончились.

Так что американцы должны отнестись к предупреждениям со всей серьезностью и сделать перед поездкой прививки.

Для каждой страны – свои рекомендации. Практически везде, в том числе и в России, граждан США подстерегают гепатиты А и Б, от которых тоже рекомендуют привиться . Хотя спастись можно просто чистыми руками, упорядочиванием половых контактов и отказом от использования общих игл. Присутствуют, кстати, и такие советы: есть и пить с умом, остерегаться укусов животных и вообще лучше к ним не подходить, не обмениваться ни с кем "физиологическими жидкостями", избегать опасностей на открытом пространстве и вообще соблюдать всяческие меры предосторожности. Интересно же Центр по контролю и предотвращению болезней представляет себе туризм.

В общем, сознательный американец, начитавшись всех этих советов, наверняка должен для себя решить: лучше не выезжать из оплота демократии и благоденствия в этот жестокий мир, полный опасностей.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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