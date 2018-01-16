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Российская армия нарастила мощь? Пентагону придется с этим смириться

14:0316.01.2018
(обновлено: 14:05 16.01.2018)
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в СевастополеБТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Конечно, для Вашингтона приятнее было бы, если бы российская армия осталась в состоянии четвертьвековой давности. Когда военная техника ржавела, а новые разработки практически не велись. Но с тех пор утекло слишком много воды.

В Вашингтоне сильно озадачены и даже не пытаются этого скрывать. Более того, тиражируют опасения. Они, разумеется, связаны с Россией. В данном конкретном случае, с ее армией. За последние десять лет Российская Федерация модернизировала все составляющие вооруженных сил. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Из его краткого, но выразительного спича выяснилось, что в Соединенных Штатах усиленно думают о действиях России. И следят за вложениями Москвы в безопасность государства. По мнению американского военачальника, нет ни одной составляющей российской армии, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие. 

Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами ВС РФ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мнение: говоря о мощи армии РФ, американский генерал признает реальность
Такое положение вещей, по признанию генерала, вызывает обеспокоенность и чувство дискомфорта. Данфорт, кстати, далеко не первый раз выступает с алармистскими заявлениями. Видимо, у него такая роль. Либо личные предпочтения. Ранее он сетовал на то, что США утрачивают военное преимущество перед конкурентами. И прежде всего Россией и Китаем. Эти государства, как признают в Вашингтоне, разработали эффективные контрметоды и стратегии для нивелирования американского преимущества. В общем и целом генерал, разумеется, прав. Если говорить отдельно о России, то она действительно год за годом последовательно занимается своей безопасностью, развитием вооруженных сил и новейших видов вооружения. Вот недавно, к примеру, как сообщали СМИ, Пентагон признал наличие у нее ядерного супероружия

А именно – уникального подводного беспилотника, который способен доставить самую большую в мире ядерную боеголовку мощностью в 100 мегатонн на расстояние до 10 тысяч километров. И это явно впечатлило американских военных. Можно и дальше перечислять суперсовременные виды вооружения ядерного и неядерного типа, которые встают на боевое дежурство в России. 

При этом Вашингтон, столь обеспокоенный "прытью" русских, должен сказать спасибо прежде всего самому себе. Доминирование и преимущество, которые, по признанию американских же политиков и военных, теряет их родина, не могли длиться бесконечно. Ну, просто человечество во всем его многообразии и со всеми его историко-культурными кодами и государственно-политическими моделями – слишком сложная система, чтобы сколь угодно долго беспрекословно подчиняться одному-единственному игроку, который по собственному разумению устанавливает выгодные исключительно для себя правила игры. И периодически, кстати, их аннулирует, переписывает либо нарушает. 

Куда безопаснее и приятнее для Вашингтона было бы, если бы российская армия осталась в состоянии четвертьвековой давности, когда военнослужащие влачили полунищенское существование, военная техника ржавела, а новые разработки практически не велись. Но с тех пор утекло слишком много воды. Да и не только воды. Мир изменился не в лучшую сторону, в том числе и стараниями США на международной арене. Несмотря на многочисленные заверения, границы НАТО последовательно отодвигаются на восток, подогреваемым извне региональным конфликтам и войнам несть числа, американская сторона развивает свою систему ПРО в разных частях света. Ту самую систему, которая из оборонительной может запросто превратиться в наступательную. Более того, Пентагон планирует разработать новую, узкоспециализированную ядерную ракету, которой можно будет "реагировать на российские угрозы". Эксклюзив, так сказать.

Военнослужащие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Объективная картина". Военный эксперт об оценке в США российской армии
Москва не может в таких условиях прекраснодушничать и бездействовать. Кроме того, дает о себе знать формула "ничего личного, просто бизнес", которую приписывают знаменитому опять-таки американскому гангстеру Аль Капоне. Генерал Джозеф Данфорд еще в прошлом году заявил: если Пентагон не будет стабильно получать надлежащее финансирование, США утратят возможность обеспечивать свое военное присутствие за рубежом уже через пять лет. Уж кто-кто, а экс-предприниматель Дональд Трамп хорошо знает законы жанра. Данфорд тогда жаловался, что дело приходится иметь с бюджетом, который не превышает и "жалких" 500 млрд долларов. Мол, экая досада. И американский военный бюджет был существенно увеличен. Благо предлоги есть. 

Например, наряду с Россией, северокорейская угроза. Создается ощущение, что Вашингтон сознательно раздувает проблему и не идет на политические переговоры с Пхеньяном. В условиях повышенной нервозности гораздо эффективнее можно продавать оружие и расширять свое военное присутствие в Южной Корее и Японии. Американские военные начальники периодически заявляют о проблемах с боеготовностью у пехоты и флота, о нехватке пилотов и механиков в авиации, об ослаблении ядерного потенциала страны. Говорят о том, что Пентагон должен встать на путь восстановления подорванного превосходства. Короче, хотят еще больше денег. Триллионы, не иначе? Вспомним еще раз об Аль Капоне. Вот только оружие – это же не побрякушки. Оно может стрелять и уничтожать, попадать не в те руки. А еще – давать роковые сбои. Оборонный бюджет России на порядок меньше американского. Но деньги направляются ровно на те цели, которые обеспечивают исчерпывающую безопасность страны, а не публичную и повсеместную демонстрацию ее военного превосходства. Но даже это Вашингтон категорически не устраивает. Ну что же, придется выдохнуть и успокоиться. А затем смириться. Собственно, у Вашингтона нет другого выбора. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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