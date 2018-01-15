Стучите громче, в СБУ не всех слышно

На Украине процветает практика доносов, пишут местные СМИ. По их информации, от обвинений в "сепаратизме" со всеми вытекающими последствиями не застрахован никто.

На Украине скоро станет совсем мало "свидомых" граждан – число "сепаратистов" стремится к абсолютному большинству. Во всяком случае, если верить новостям из незалежной и растущей как на дрожжах базе сайта "Миротворец". Такое положение дел неудивительно. Как пишут местные СМИ, под ударом может оказаться вообще кто угодно – тот, кто поет песни на русском языке, смотрит российские каналы, с ностальгией вспоминает Советский Союз.

Да что говорить, даже президента хотели отдать под суд за то, что десять лет назад он якобы написал письмо в ФСБ с обещанием не вести антироссийскую деятельность. Никого не смутило, что сейчас Петра Порошенко никак нельзя было бы заподозрить в выполнении того обещания, если оно и было дано. Украинскому президенту, надо полагать, удастся избежать разбирательств. Тем более что пресса начала срочно публиковать опровержения

Но как быть всем остальным, к которым полиция приезжает, если бдительные соседи слышат за стеной российское телевидение, или внимательные интернет-пользователи находят какие-то компрометирующие материалы.

Так произошло, например, с артистом Львовской оперы Николаем Санжаревским, пишет украинское издание "Вести". Одна активистка собрала публикации ВКонтакте, где он якобы поддерживает сепаратистов, и обратилась в полицию. Странно, что ее саму не привлекли за пользование запрещенной на Украине соцсетью. Артист же объяснил ужасное происшествие в том, что его страницу еще несколько лет назад взломали и нагло используют.

Хорошо, может, ему и удастся избежать наказания. Но вот, например, жительница Полтавы лишила отца своего ребенка родительских прав после того, как он съездил на неподконтрольную Киеву территорию.

Учитывая богатейшую совместную историю наших стран, наверное, в жизни каждого человека на Украине можно найти какие-то, хотя бы самые отдаленные связи с Россией. А значит, "сепаратистом" может оказаться кто угодно – для этого даже не обязательно слушать музыку на русском языке. Достаточно доноса, а повод при желании найдется: какие-нибудь русские прапрабабушки, да что угодно. Ситуация интересная. И удивительно, что огромное количество здравомыслящих людей на Украине не может ничего с этим поделать.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!