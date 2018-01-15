Стучите громче, в СБУ не всех слышно

На Украине скоро станет совсем мало "свидомых" граждан – число "сепаратистов" стремится к абсолютному большинству. Во всяком случае, если верить новостям из незалежной и растущей как на дрожжах базе сайта "Миротворец". Такое положение дел неудивительно. Как пишут местные СМИ, под ударом может оказаться вообще кто угодно – тот, кто поет песни на русском языке, смотрит российские каналы, с ностальгией вспоминает Советский Союз.публиковать опровержения.
Но как быть всем остальным, к которым полиция приезжает, если бдительные соседи слышат за стеной российское телевидение, или внимательные интернет-пользователи находят какие-то компрометирующие материалы.
Так произошло, например, с артистом Львовской оперы Николаем Санжаревским, пишет украинское издание "Вести". Одна активистка собрала публикации ВКонтакте, где он якобы поддерживает сепаратистов, и обратилась в полицию. Странно, что ее саму не привлекли за пользование запрещенной на Украине соцсетью. Артист же объяснил ужасное происшествие в том, что его страницу еще несколько лет назад взломали и нагло используют.
Учитывая богатейшую совместную историю наших стран, наверное, в жизни каждого человека на Украине можно найти какие-то, хотя бы самые отдаленные связи с Россией. А значит, "сепаратистом" может оказаться кто угодно – для этого даже не обязательно слушать музыку на русском языке. Достаточно доноса, а повод при желании найдется: какие-нибудь русские прапрабабушки, да что угодно. Ситуация интересная. И удивительно, что огромное количество здравомыслящих людей на Украине не может ничего с этим поделать.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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