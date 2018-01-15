Сын за отца: Порошенко заподозрили в госизмене

Какие обвинения, такие и оправдания. Порошенко заподозрили в госизмене из-за якобы написанных им обращений в ФСБ, а тот оправдался датой свадьбы сына.

Депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен направить запрос в СБУ по факту "государственной измены" президента Украины Петра Порошенко. Народный избранник требует проверить подлинность обращений главы государства в ФСБ России, которые тот якобы написал еще в 2007 году с обещанием не вести антироссийскую деятельность. Об этом рассказал грузинский телеканал "Рустави-2", который обнародовал фото предполагаемых обращений.

В администрации Порошенко назвали эти документы фейком и "низкопробной подделкой", изготовленной грузинскими журналистами и российскими спецслужбами. При чем тут Россия – не очень понятно. А вот "грузинский след", а точнее, лично экс-президента Грузии, а ныне главного украинского оппозиционера Михаила Саакашвили – на виду. Во-первых, телеканал "Рустави-2" считают чуть ли не рупором бывшего грузинского лидера. Во-вторых, Саакашвили первым бросился комментировать появившуюся информацию.

Причем сделал это весьма своеобразно. С одной стороны, он усомнился в том, что Порошенко был настолько глуп, чтобы оставить такой официальный документ о "сотрудничестве с ФСБ". А с другой стороны – Саакашвили дал понять, что не сомневается в профессионализме журналистов грузинского телеканала. А аргумент о дате официального бракосочетания старшего сына Петра Порошенко – Алексея он посчитал неубедительным.

А причем, собственно, тут сын украинского лидера? Дело в том, что с легкой руки администрации Порошенко дата его свадьбы стала главным доказательством недостоверности приведенных документов. Из них следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге. А представители президента Украины указали, что женился он в 2013 году, а познакомился с будущей супругой в 2011 во время учебы в Париже. То есть в 2007 никаких родственников в России у Порошенко не было.

По мнению Саакашвили, это ничего не значит, ведь люди могут жить в браке и без официальной регистрации. Вот и депутат Верховной рады тоже настаивает на том, что необходимо выяснить, в каких отношениях состоял сын украинского лидера со своей женой до 2007 года. И если подтвердится, что молодые люди были знакомы, то это, по его мнению, можно считать доказательством подлинности записки Порошенко, а это, в свою очередь, по сути будет означать госизмену. Вот такая украинская политическая логика.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.