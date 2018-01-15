Сын за отца: Порошенко заподозрили в госизмене

Депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен направить запрос в СБУ по факту "государственной измены" президента Украины Петра Порошенко. Народный избранник требует проверить подлинность обращений главы государства в ФСБ России, которые тот якобы написал еще в 2007 году с обещанием не вести антироссийскую деятельность. Об этом рассказал грузинский телеканал "Рустави-2", который обнародовал фото предполагаемых обращений.
Причем сделал это весьма своеобразно. С одной стороны, он усомнился в том, что Порошенко был настолько глуп, чтобы оставить такой официальный документ о "сотрудничестве с ФСБ". А с другой стороны – Саакашвили дал понять, что не сомневается в профессионализме журналистов грузинского телеканала. А аргумент о дате официального бракосочетания старшего сына Петра Порошенко – Алексея он посчитал неубедительным.
А причем, собственно, тут сын украинского лидера? Дело в том, что с легкой руки администрации Порошенко дата его свадьбы стала главным доказательством недостоверности приведенных документов. Из них следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге. А представители президента Украины указали, что женился он в 2013 году, а познакомился с будущей супругой в 2011 во время учебы в Париже. То есть в 2007 никаких родственников в России у Порошенко не было.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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