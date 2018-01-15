РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Русский язык на украинском попечении – филологический учет и контроль

12:0615.01.2018
(обновлено: 12:08 15.01.2018)
1790
© Fotolia / Julija SapicСловарь русского языкаСловарь русского языка
© Fotolia / Julija Sapic
Не можешь запретить – возглавь. Новую логику борьбы с влиянием русского языка придумали на Украине.

"Признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль". Таково предложение киевского писателя Андрея Куркова

Журналист с камерой в Верховной раде Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Мнение: украинцы пытаются саботировать курс Киева против русского языка
Сказано сильно, но непонятно. То есть язык с невеликой литературной традицией берет под "филологический контроль" язык с великой литературной традицией – так, что ли? Мне представляется, это все равно, как если бы гвинейский креольский взял под свой "контроль" французский язык – пример уместный, потому что Курков в своем интервью зачем-то вспоминает историю франкофонии. Однако в случае с братскими языками и народами – украинским и русским – вырисовывается нечто иное. Видимо, уже нельзя будет произнести и написать по-русски слово "песенка", а надо будет только так (простите): "пiсенька". И про что при этом "поправлении" подумает носитель русского языка? Вряд ли про пение. 

Что бы там ни было, но Андрей Курков предлагает создавать и пестовать русскоязычную Украину как "собственное явление". Но его беспокойство о русском языке мало связано с филологией. Куркова страшит то, что "миллионы украинских русскоязычных граждан" – это люди с избирательным правом и "могут повлиять на исход любых будущих выборов". Видимо, для того, чтобы эти миллионы правильно голосовали, и нужен какой-то особый "украинский русский". По Куркову, задача украинского языка в данном случае – быть "инструментом донесения европейских ценностей" до носителей русского языка. Странно слышать это от образованного, вроде, человека. Получается, русский язык, на который (в отличие от украинского!) переведен абсолютно весь корпус европейской литературной классики, ничего не доносит? Никаких европейских ценностей? Сами-то вы, Андрей Курков, на каком языке про эти ценности впервые узнали – не из русских ли книг?..

Учебники
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"От бедности ума". Эксперт о призыве в Киеве "приватизировать" русский язык
Вот уж точно: бес попутал украинского "инженера человеческих душ" – бес лукавой логики. В доказательство правоты своих "умозлоключений" он приводит аргумент в том смысле, что многие представители русскоязычных регионов Украины не имеют представления ни о классической, ни о современной русской культуре. Но, простите, нисколько не меньше людей с отличным знанием украинского языка (которые притом живут в "украинском", а не "русском мире") имеет также мало представления о классической и современной украинской культуре. И это еще постыднее, потому что по сравнению с русской культурой ее объем вполне подъемен для среднестатистического гражданина незалежной. 

Скажу больше: даже в США (на которые слезно молится украинская элита) нетрудно найти носителей американского английского, не имеющих представления ни об американской, ни тем более английской классической и современной культуре. И что? Может быть, и их взять под украинский филологический контроль, а то как же они там без ценностей-то проживут?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Акценты
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
89261308129
Ох! От души посмеялась!
13:52
15.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена