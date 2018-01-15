Русский язык на украинском попечении – филологический учет и контроль

"Признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль". Таково предложение киевского писателя Андрея Куркова.
Что бы там ни было, но Андрей Курков предлагает создавать и пестовать русскоязычную Украину как "собственное явление". Но его беспокойство о русском языке мало связано с филологией. Куркова страшит то, что "миллионы украинских русскоязычных граждан" – это люди с избирательным правом и "могут повлиять на исход любых будущих выборов". Видимо, для того, чтобы эти миллионы правильно голосовали, и нужен какой-то особый "украинский русский". По Куркову, задача украинского языка в данном случае – быть "инструментом донесения европейских ценностей" до носителей русского языка. Странно слышать это от образованного, вроде, человека. Получается, русский язык, на который (в отличие от украинского!) переведен абсолютно весь корпус европейской литературной классики, ничего не доносит? Никаких европейских ценностей? Сами-то вы, Андрей Курков, на каком языке про эти ценности впервые узнали – не из русских ли книг?..
Скажу больше: даже в США (на которые слезно молится украинская элита) нетрудно найти носителей американского английского, не имеющих представления ни об американской, ни тем более английской классической и современной культуре. И что? Может быть, и их взять под украинский филологический контроль, а то как же они там без ценностей-то проживут?..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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