Русский язык на украинском попечении – филологический учет и контроль

Не можешь запретить – возглавь. Новую логику борьбы с влиянием русского языка придумали на Украине.

"Признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль". Таково предложение киевского писателя Андрея Куркова.

Сказано сильно, но непонятно. То есть язык с невеликой литературной традицией берет под "филологический контроль" язык с великой литературной традицией – так, что ли? Мне представляется, это все равно, как если бы гвинейский креольский взял под свой "контроль" французский язык – пример уместный, потому что Курков в своем интервью зачем-то вспоминает историю франкофонии. Однако в случае с братскими языками и народами – украинским и русским – вырисовывается нечто иное. Видимо, уже нельзя будет произнести и написать по-русски слово "песенка", а надо будет только так (простите): "пiсенька". И про что при этом "поправлении" подумает носитель русского языка? Вряд ли про пение.

Что бы там ни было, но Андрей Курков предлагает создавать и пестовать русскоязычную Украину как "собственное явление". Но его беспокойство о русском языке мало связано с филологией. Куркова страшит то, что "миллионы украинских русскоязычных граждан" – это люди с избирательным правом и "могут повлиять на исход любых будущих выборов". Видимо, для того, чтобы эти миллионы правильно голосовали, и нужен какой-то особый "украинский русский". По Куркову, задача украинского языка в данном случае – быть "инструментом донесения европейских ценностей" до носителей русского языка. Странно слышать это от образованного, вроде, человека. Получается, русский язык, на который (в отличие от украинского!) переведен абсолютно весь корпус европейской литературной классики, ничего не доносит? Никаких европейских ценностей? Сами-то вы, Андрей Курков, на каком языке про эти ценности впервые узнали – не из русских ли книг?..

Вот уж точно: бес попутал украинского "инженера человеческих душ" – бес лукавой логики. В доказательство правоты своих "умозлоключений" он приводит аргумент в том смысле, что многие представители русскоязычных регионов Украины не имеют представления ни о классической, ни о современной русской культуре. Но, простите, нисколько не меньше людей с отличным знанием украинского языка (которые притом живут в "украинском", а не "русском мире") имеет также мало представления о классической и современной украинской культуре. И это еще постыднее, потому что по сравнению с русской культурой ее объем вполне подъемен для среднестатистического гражданина незалежной.

Скажу больше: даже в США (на которые слезно молится украинская элита) нетрудно найти носителей американского английского, не имеющих представления ни об американской, ни тем более английской классической и современной культуре. И что? Может быть, и их взять под украинский филологический контроль, а то как же они там без ценностей-то проживут?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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