Бои на стратегических коммуникациях: эстонцев "пичкают" страхами

Эстонию постепенно втягивают в некое состояние "предвойны". Противник определен, тема противостояния с ним заполняет все жизненное пространство, в том числе и информационное.

В политической орнитологии есть два термина, которые применяются по принципу отношения политиков к вопросам войны и мира – голуби и ястребы. Если голуби и остались в правительственных зданиях на Тоомпеа в Таллине, то они забились в самые темные углы чердаков и тихо там угасают, боясь издать малейший звук. Ибо ястребы теперь доминируют везде и во всем. Пикнешь – сожрут. Вместе с костями и перьями.

Эстонию постепенно втягивают в некое состояние "предвойны", когда противник определен, тема противостояния с ним доминантна и заполняет все жизненное пространство, в том числе и информационную его часть. Общество целенаправленно кормят страхами, внедряя их в сознание обывателя самыми различными методами. Косвенным признаком разрастания этой своего рода раковой опухоли может послужить известие о том, что расходы Государственной канцелярии при правительстве Эстонии в 2018 году на так называемую "стратегическую коммуникацию" вырастут с 60 тысяч до 800 тысяч евро. В 13 раз.

"Стратегическая коммуникация" – это весьма хитрый термин, который тщательно маскирует скрывающееся за ним непростое значение. Ввели его в обиход американские политтехнологи и под ним понимают "целенаправленные и скоординированные действия органов государственной власти для информационного воздействия на аудиторию внутри страны и за рубежом".

Если позволить себе некую поэтическую вольность, то я бы определил действие этой системы строкой из Маяковского: "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо". Подтверждает этот вывод и слова одного из руководителей коммуникационного бюро правительства Эстонии Мартина Яшко фраза о том, что хотя его подразделение и называют отделом правительственной пропаганды, в "действительности вся эта деятельность связана с безопасностью" страны.

Есть еще одно интересное замечание, которое также принадлежит господину Яшко. Он заявил о том, что если прежде главной задачей бюро было просто отслеживание появления "вредящей" Эстонии информации, то теперь оно будет ориентировано на некие превентивные действия по ее предупреждению. О том, откуда, по мнению правительственного чиновника, исходит "вредящая информация" предельно ясно – из России. А вот о том, что же такое "превентивные действия" и о механизме их работы сказано предельно туманно. Однако ничего хорошего эта "туманность" журналистам и СМИ, публикующим критические материалы о деятельности политиков Эстонии, не обещает. К ним вначале тщательно присмотрятся, соберут на них досье, а затем…

Еще одна весьма своеобразная сфера деятельности так называемого коммуникационного бюро – создание контактной сети интересующихся Эстонией иностранных журналистов и представителей аналитических центров. Деятельность бюро распланирована на несколько лет вперед, под нее подложен солидный бюджет, и нам остается только ждать, когда созреют первые плоды его деятельности. И что-то подсказывает, что они не принесут в наше общество ни мира, ни спокойствия.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!