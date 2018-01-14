Бои на стратегических коммуникациях: эстонцев "пичкают" страхами

В политической орнитологии есть два термина, которые применяются по принципу отношения политиков к вопросам войны и мира – голуби и ястребы. Если голуби и остались в правительственных зданиях на Тоомпеа в Таллине, то они забились в самые темные углы чердаков и тихо там угасают, боясь издать малейший звук. Ибо ястребы теперь доминируют везде и во всем. Пикнешь – сожрут. Вместе с костями и перьями.
"Стратегическая коммуникация" – это весьма хитрый термин, который тщательно маскирует скрывающееся за ним непростое значение. Ввели его в обиход американские политтехнологи и под ним понимают "целенаправленные и скоординированные действия органов государственной власти для информационного воздействия на аудиторию внутри страны и за рубежом".
Если позволить себе некую поэтическую вольность, то я бы определил действие этой системы строкой из Маяковского: "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо". Подтверждает этот вывод и слова одного из руководителей коммуникационного бюро правительства Эстонии Мартина Яшко фраза о том, что хотя его подразделение и называют отделом правительственной пропаганды, в "действительности вся эта деятельность связана с безопасностью" страны.
Еще одна весьма своеобразная сфера деятельности так называемого коммуникационного бюро – создание контактной сети интересующихся Эстонией иностранных журналистов и представителей аналитических центров. Деятельность бюро распланирована на несколько лет вперед, под нее подложен солидный бюджет, и нам остается только ждать, когда созреют первые плоды его деятельности. И что-то подсказывает, что они не принесут в наше общество ни мира, ни спокойствия.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!