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Пыльным "мешком ЧК" по голове: на латвийских историков завели дело

14:0013.01.2018
(обновлено: 14:29 13.01.2018)
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CC BY 3.0 / The National Archives (UK) / Работа с документами в Национальном архиве ВеликобританииРабота с документами в Национальном архиве Великобритании
CC BY 3.0 / The National Archives (UK) /
Благими намерениями, как известно… Латвийские историки предполагали, что их работа с рассекреченными документами советских спецслужб станет причиной многих открытий. Одно дело и вправду открыли. На историков.

Парадоксальная штука эта ваша жизнь. Никто толком не знает, кто с каким багажом подойдет к ее завершению. Предполагается, что за дела добрые гарантирована путевка на полном довольствии к вежливым людям в белых одеждах. И вроде живем не без дел этих, вроде ничего кардинально плохого не творим, но ответственная за баланс гражданка совесть почему-то всем намекает, что там у нас по скромным прикидкам приличный минус. А парадокс в том, что если ты вознамерился эту картину исправить на куда более благостную, то, скорее всего, путевку ты получишь в совсем другое место. Туда, куда направляют всех, кто с этими вашими… благими намерениями. 

Охотник в зимнем лесу
© Fotolia / rodimovpavel
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Латвия в этом смысле от жизни не отличается, те же парадоксы. Когда стране понадобились историки на доверии, чтобы сделать благое дело – покопаться в "мешках ЧК" и оживить тени прошлого – отбоя не было. Но потом получилось как всегда. Чем больше погружаешься в прошлое, тем более зловещим кажется настоящее. Засунули историки головы в мешки. А там не только тени, но и вполне себе действующие фамилии – по слухам, уважаемые, государственные. Высунули, только открыли рот – а им государство заботливо ладонь на уста. Вы, говорит, то, что видели, никому не рассказывайте. Лишнее это. 

Поскольку историки современные, то есть не столько любящие изучать, сколько рассказывать – обуял их благородный гнев. Зачем, говорят, в мешки заставляли лезть, пыль глотать, говорили, мол, государству помочь надо. А государство и молвит им человечьим голосом: вы помогайте, конечно, но так-то сильно не надо. Мешки вам дали для увеселения, а не для неистовства. И вообще, аккуратнее с ними, особенно когда голову в них пихаете. Помните, что веревочка может случайно и затянуться. Узелок завяжется – и что потом?  

Историки, конечно, на своем. Надо, говорят, чтобы страна знала своих героев, то есть предателей (а предателей в Латвии любят, так исторически сложилось). Чего нам бояться? Нас там нет, так пусть узнают, кто там. Но государство, уже поняв, что к чему, подключило контрразведку. Службы вежливо пояснили, что те, кто был завербован КГБ, потом мог быть перевербован. Это у женщин "бывшие", а у государства бывших не бывает. Огласив, так сказать, весь список, вы откроете пароли, явки и отзывы про славянский шкаф, а они по-прежнему действующие (чего их менять, если работает). В общем, думайте, что делаете, безопасности государства угрожаете. Родственники в России есть?

Участники шествия латышского легиона Ваффен СС в Риге
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Вам когда-нибудь вручали тайну тайную под предлогом – только никому ни в коем случае? Вы же знаете, что после этого бороться с искушением рассказать ее первому встречному практически невозможно. Забил в историках адреналин – они к журналистам  бросились. Журналист – он как мешок: что положишь, то несет. Но поскольку в стране порядок со свободой слова, те выполнили переадресацию: вы, говорят, к политикам обратитесь. А уж когда они чего-нибудь скажут, тогда и мы громко закричим. Историки к политикам: давят, говорят, зрения лишают, примите меры. Но те люди опытные – знают, что и с прошлым бывают метаморфозы. Вариант "меня там нет – публикуйте" опрометчив и разбивается тихим предупреждением "а что будет, если ты там появишься". Поэтому поддержали они копателей вяло, скорее на публику. 

А потом пришла Госинспекция данных, заявила, что "обнародование "мешков ЧК" с указанием имен и фамилий, фигурирующих в архивах КГБ ЛССР вступает в противоречие с Законом о защите данных физических лиц". И для уяснения ситуации и приведения адреналина в норму – на комиссию по мешкам завели дело. Вдобавок министерство не предоставило им обещанного помещения – мол, нюхайте свои мешки по подвалам, мест у нас для вас не предвидится. И подарка под елку в виде финансирования работы в 2018 году не положили. Вы, говорят, все деньги уже получили, угомонитесь. 

Ах так, решили историки, так мы тогда работу прекратим – вот вам наш ультиматум! А в ответ: вот и прекрасно, прекратите вы – начнут другие. Тут ничего нового, все, кто ругался с начальством, этот разговор может легко вообразить. В общем, граждане, шагая по пути истинному с целями благими, не забывайте об осторожности. В частности, о том, что за углом вполне могут вашу зачарованную голову огреть пыльным мешком. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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