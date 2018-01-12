Плохая сделка – не поеду. Дональд Трамп никак не доберется до Лондона

Президент США объяснил, что он отменил свой госвизит в Британию из-за того, что ему не нравится новое здание американского посольства в Лондоне. Поверить в это, конечно, непросто. Но, вполне вероятно, что так оно и есть.

У президента США Дональда Трампа с международными отношениями в новом году как-то не складывается. То выясняет с Ким Чен Ыном, у кого ядерная кнопка больше, то другие страны нехорошими словами обзывает. Теперь еще и собственный дипломатический корпус в Великобритании не уважил. Не приедет глава государства на церемонию открытия нового американского посольства в Лондоне.

"Причина, по которой я отменил свою поездку в Лондон, заключается в том, что я не являюсь большим фанатом решения администрации Обамы о продаже, вероятно, оптимально расположенного и самого прекрасного посольства в Лондоне за бесценок только ради того, чтобы построить на задворках новое за 1,2 млрд долларов. Плохое решение. Хотели, чтобы я перерезал ленточку – так нет же!" – написал он в Twitter вечером 11 января.

И, конечно, то, что приглашение от Елизаветы Второй посетить Великобританию с официальным визитом Трампу лично передала премьер-министр Тереза Мэй еще в начале 2017 года, а около двух миллионов британцев тогда же подписали петицию с требованием отменить визит, здесь совершенно ни при чем.

Но ситуация все же выглядит как "хорошая мина при плохой игре". Старое здание американского посольства действительно располагалось очень удачно – в престижном районе Мейфэр. Главная улица города Оксфорд-стрит – пять минут пешком. Букингемский дворец – 20 минут неспешным шагом. Резиденция премьер-министра и парламент подальше, но, в общем-то, тоже в пешей доступности. А новое здание, конечно тоже не на задворках, но далеко не в центре. В общем, прекрасный повод лишний раз засвидетельствовать свое непочтение бывшему президенту Бараку Обаме и объяснить уже почти годовую задержку государственного визита, казалось бы, старого стратегического партнера.

Хотя, с другой стороны, может быть Дональду Трампу как человеку, сделавшему свое состояние на недвижимости, действительно "за державу обидно"? Район-то был у посольства и впрямь прекрасный. Его по достоинству оценили в департаменте недвижимости Фонда национального благосостояния Катара. Именно он купил старое здание американского посольства и собирается превратить его в фешенебельный отель. Эх, упущенная выгода…

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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