У британского кабинета было два года после того, как техслужба Вестминстера предупредила, что с канализацией надо что-то решать. В итоге все решилось само собой. Произошло то, что предрекают эксперты разводу Британии с ЕС: захочешь выйти, а некуда.

Дело – труба. К туману Альбиона добавился еще и запашок Your browser does not support HTML5 audio

В ближайшем будущем Великобритании грозит катастрофа. Мэрия Лондона теперь в этом не сомневается. Она ведь для того и заказала специалистам Cambridge Econometrics исследования, чтобы знать, к чему готовиться. А в их докладе – черным по белому: королевство погубит жесткий Brexit. Под ним подразумевается выход из ЕС без страховки и адаптационного периода. По расчетам экспертов, худший из сценариев обернется потерей 500 тысяч рабочих мест и почти 50 млрд фунтов стерлингов инвестиций. А самый сильный удар будет нанесен по сектору технологий и инноваций.

Что касается технологий, то в парламенте уже почувствовали, чем это пахнет. И без всякой аналитики депутаты прямо так и говорят: дело – труба. И отчаянно зажимают носы, и не жалеют духов, одеколонов и прочих освежителей, и брызгают, брызгают, брызгают вокруг себя, словно мелом рисуют магический круг от всякой нечисти. Не помогает. Даже они теперь не станут спорить с тем, что старейшая британская демократия устарела настолько, что от нее откровенно разит. Прогнила, одним словом, система-то.

Может, не вся. Но та, без которой им не жить. Канализационная. Прорыв сливных коммуникаций вывел из себя 200 туалетов и распространил по Вестминстеру весьма нехарактерное для его чистокровной репутации амбре. Больше всего отхожих мест накрылось (точнее, раскрылось) на верхних этажах, где сплошь – высокопоставленные кабинеты. Какие уж там законы, если, как это у Окуджавы, "как он дышит, так и пишет". "Люди волновались, что работу депутатов остановит пожар, однако поломка канализации не менее фатальна", – сказал лейборист Брайант. Наверное, даже более. Ведь одно дело – сгореть на работе, и совсем другое – на ней захлебнуться.

Впрочем, если практично взглянуть на все, что у них течет, то, может, у них что-то и поменяется. Это же им дан знак свыше. Хотя, скорее, наоборот – из самого дна привет. Но парламент, как и положено, первым нарвался на мину замедленного действия и понял, что бывает, когда что-то выходит из строя резко и без церемоний. Ведь как много общего в этой уборной истории с тем, что здесь с июля 2016 тоже считают естественной надобностью. Они даже начинаются одинаково. И не только потому, что со звуков "бр".

У британского правительства тоже было ровно два года после того, как техслужба Вестминстера впервые предупредила его о том, что с парламентской канализацией надо срочно что-то решать. Иначе с ней случится экзит. В итоге все решилось само собой. То есть, произошло то, что, собственно, и предрекают эксперты разводу Британии с ЕС. В общем, захочешь выйти, а некуда – оно уже везде. И от него плохо пахнет.

Дональд Трамп, правда, отменил сегодня свой февральский визит в Лондон формально не поэтому. Не захотел, как он сказал, "перерезать ленточку" на открытии нового американского посольства, построенного по распоряжению Обамы на окраине британской столицы. "Это плохая сделка", – написал он в Twitter. Возможно. Но у него на такие вещи нюх. За километры чует, что здесь его может ожидать еще тот "букет". Альбион же туманный, и местами, как выясняется, в нем до кучи очень легко во что-нибудь вляпаться.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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