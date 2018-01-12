Дело – труба. К туману Альбиона добавился еще и запашок

Может, не вся. Но та, без которой им не жить. Канализационная. Прорыв сливных коммуникаций вывел из себя 200 туалетов и распространил по Вестминстеру весьма нехарактерное для его чистокровной репутации амбре. Больше всего отхожих мест накрылось (точнее, раскрылось) на верхних этажах, где сплошь – высокопоставленные кабинеты. Какие уж там законы, если, как это у Окуджавы, "как он дышит, так и пишет". "Люди волновались, что работу депутатов остановит пожар, однако поломка канализации не менее фатальна", – сказал лейборист Брайант. Наверное, даже более. Ведь одно дело – сгореть на работе, и совсем другое – на ней захлебнуться.
Впрочем, если практично взглянуть на все, что у них течет, то, может, у них что-то и поменяется. Это же им дан знак свыше. Хотя, скорее, наоборот – из самого дна привет. Но парламент, как и положено, первым нарвался на мину замедленного действия и понял, что бывает, когда что-то выходит из строя резко и без церемоний. Ведь как много общего в этой уборной истории с тем, что здесь с июля 2016 тоже считают естественной надобностью. Они даже начинаются одинаково. И не только потому, что со звуков "бр".
Дональд Трамп, правда, отменил сегодня свой февральский визит в Лондон формально не поэтому. Не захотел, как он сказал, "перерезать ленточку" на открытии нового американского посольства, построенного по распоряжению Обамы на окраине британской столицы. "Это плохая сделка", – написал он в Twitter. Возможно. Но у него на такие вещи нюх. За километры чует, что здесь его может ожидать еще тот "букет". Альбион же туманный, и местами, как выясняется, в нем до кучи очень легко во что-нибудь вляпаться.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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