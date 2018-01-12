Премьер Норвегии Эрна Сульберг – милая, добрая женщина. И главное, по-скандинавски сдержанная. Услышав от президента США про продажу Осло F-52, улыбнулась и промолчала. Может, от счастья, что Трамп хотя бы ее имя не перепутал.
"I’m on duty today", или Как Дональд Трамп Осло по ушам проехал
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работает Трамп. Дай бог ему здоровья, как сам Трамп дает его нам. Неисчерпаемый источник вдохновения для острословов – он вполне заслужил если и не премию мира, то почетную грамоту Всемирной организации здравоохранения. Пожалуй, никто из лидеров так часто, как он, не продлевает жизнь своей аудитории. Хотя этот его пассаж, возможно, заявка и на "нобелевку". Если он возьмет за правило продавать другим странам только несуществующее вооружение.
"Мы начали поставлять Норвегии истребители F-52 и F-35", – заявил хозяин Белого дома, принимая у себя премьера этой страны Эрну Сульберг, заметив, что заказ – на 10 млрд долларов. Тут же выяснилось, что F-52 – это вымышленный самолет, на котором можно полетать и повоевать лишь в компьютерной игре Call of Duty. Понятно, что в жизни они Норвегии даже в осязаемом виде не пригодились бы. Тем не менее. Вариантов для юмора масса. Однако самый несмешной заключается в том, что Верховный главнокомандующий США, похоже, не знает, что у него в арсенале.
Он, конечно, мог, как гласит рабочая версия, неправильно прочитать запись о том, что Соединенные Штаты поставят Норвегии 52 самолета F-35. Бывает. Человек пожилой. Но Трампа ведь не смутило то, что прежде он о такой модели даже не слышал. А может, слышал? От внуков. Они-то, наверное, в материале. Это его познания в высоких технологиях не выходят за рамки 140 символов в Twitter. А может, слышал и от военных. Только в сочетании с другой буквой. В-52. Вероятно, поэтому и не споткнулся, заменив ее на F.
И это еще хорошо, что так совпало. Отправь Вашингтон в Осло, например, 51 истребитель, и в исполнении Трампа это число вызвало бы уже не смех, а переполох. F-51. Новая разработка. Самолет-невидимка. Даже в Пентагоне бы решили, что они не все знают. Наверное, Трамп и сам удивится, что он так попал. В смысле, в игру. Ему скажи: "Call of Duty" today, он и ответит: I’m on duty today. И будет прав. Это ведь он сегодня у них дежурный по Белому дому. Поэтому и каждый его прокол носит уже дежурный характер.
Из-за этого у него с Осло осложнений не возникнет. Хотя бы потому, что еще вопрос, кто из них больше Осло. Эрна Сульберг – милая, добрая женщина. И главное, что по-скандинавски сдержанная. Улыбнулась и промолчала. Может, она и не в курсе, какие там у них F бывают. Может, тут же решила, что рассчитается денежкой из настольной "Монополии". А может, и от счастья, что Трамп хотя бы не перепутал ее должность и имя с фамилией, как он поступил с "президентом Испании Марианаро Джоем". Премьер Мариано Рахой, кстати, тогда тоже спорить не стал.
Вообще, ощущение такое, что к Трампу те, кто его еще не ненавидит, все больше относятся как к ребенку. Выйдет с калошей на веревке – и с ним согласятся, что это у него машинка. Ну, или самолетик. И, может, даже дадут премию мира. А Норвегия за F-52 все же заплатит. Жизнью. Вот только найдет "сердечко" в "стрелялке".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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