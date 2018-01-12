Украинцы бегут в Польшу – спасать польскую экономику

"Полная чушь" эти ваши заявления о том, что в Польше – сотни тысяч украинских беженцев. Примерно так на заявление из Варшавы ответил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Откуда же им там взяться, если Польша не выдает им соответствующий статус – только 88 человек из всей этой массы смогли "зацепиться" и получить убежище.
А недовольна она, по мнению Климкина, напрасно – украинцы "спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности".
Согласна, это серьезное подспорье. Пока поляки чистят туалеты в Германии и Великобритании, должен же кто-то наводить чистоту и в Польше – и вот тут на помощь и приходят соседи, а хозяева еще чем-то недовольны вместо того, чтобы спасибо сказать.
Украинцы на получение виз и разрешения на работу в Польше потратили уже несколько миллиардов евро, подсчитал Павел Климкин и отметил, что лично ему как математику такое соотношение кажется очень даже привлекательным. Но не для Украины, конечно.
Но Киеву некогда решать подобные проблемы – тут с одной стороны нужно "бороться" с Россией, с другой – проситься в Евросоюз. Так что в этой ситуации Украина предпочитает не замечать очевидных несуразиц и делать вид, что этим актом самопожертвования просто по-дружески хочет спасти поляков.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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