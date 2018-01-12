Украинцы бегут в Польшу – спасать польскую экономику

Нет никаких сотен тысяч украинских беженцев в Польше, утверждают в МИД Украины. И сами объясняют, почему: кто ж им там даст статус беженца?

"Полная чушь" эти ваши заявления о том, что в Польше – сотни тысяч украинских беженцев. Примерно так на заявление из Варшавы ответил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Откуда же им там взяться, если Польша не выдает им соответствующий статус – только 88 человек из всей этой массы смогли "зацепиться" и получить убежище.

Так министр попытался доказать, что слова о массовом наплыве беженцев с Украины – ложь, но, кажется, только еще больше усугубил ситуацию. Ведь, получается, признал, что люди действительно бегут, и многие из них стали бы беженцами, если бы этому не мешала Польша.

А недовольна она, по мнению Климкина, напрасно – украинцы "спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности".

Согласна, это серьезное подспорье. Пока поляки чистят туалеты в Германии и Великобритании, должен же кто-то наводить чистоту и в Польше – и вот тут на помощь и приходят соседи, а хозяева еще чем-то недовольны вместо того, чтобы спасибо сказать.

Украинцы на получение виз и разрешения на работу в Польше потратили уже несколько миллиардов евро, подсчитал Павел Климкин и отметил, что лично ему как математику такое соотношение кажется очень даже привлекательным. Но не для Украины, конечно.

Если послушать этого товарища отвлеченно, может показаться, что это министр иностранных дел Польши, который убеждает своих сограждан в том, что миграция – это сплошные плюсы. Потому что украинский чиновник в этой ситуации вполне мог бы возмутиться: почему его сограждане бегут в Польшу, зачем они тратят на это миллиарды евро, как это остановить?

Но Киеву некогда решать подобные проблемы – тут с одной стороны нужно "бороться" с Россией, с другой – проситься в Евросоюз. Так что в этой ситуации Украина предпочитает не замечать очевидных несуразиц и делать вид, что этим актом самопожертвования просто по-дружески хочет спасти поляков.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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