Первый генпрокурор России: "око наше и стряпчий о делах государственных"

В этот день, … лет назад:
В России 12 января отмечается День работника прокуратуры. В этот день в 1722 году Петр I учредил при сенате пост генерал-прокурора. "Чин сей яко око наше и стряпчий о делах государственных" – говорил царь. Возник и новый государственный орган – прокуратура.
Первым генеральным прокурором, если говорить на современный лад, стал Павел Иванович Ягужинский. Он прошел типичную для петровских времен школу войны, дипломатии и государевой службы. А привлек внимание царя Ягужинский еще в молодости – он имел репутацию весельчака и первого танцора на петровских ассамблеях.
Оценивая его роль на посту генпрокурора, можно сказать так: он сумел исполнить роль "ока государева" в сенате, хотя не имел для этой должности надлежащего образования. Впрочем, а кто его имел во времена Петра?
– Заплатил Меншиков штраф?
– Заплатил, Ваше Величество.
Императрица облегченно вздохнула, но казначей тут же добавил:
– Заплатил. Теми же фальшивыми червонцами…
После смерти Екатерины Меншиков был все-таки отстранен от власти своими противниками и умер в ссылке в Березове. Ныне это поселок в Ханты-Мансийском автономном округе. Совсем недалеко от Полярного круга.
Кстати, Меншиков в 1714 году был избран членом Лондонского королевского общества. Письмо о принятии написал ему лично Исаак Ньютон. Хотя историки до сих пор спорят, а знал ли Александр Данилович грамоту.
Вот с такими "деятелями" приходилось иметь дело Ягужинскому на посту генерал-прокурора. Поэтому не удивительно, что после смерти Петра "птенцы" отомстили Ягужинскому: сместили его с поста генпрокурора и отправили в почетную ссылку – на дипломатическую работу в Польшу. Кстати, такая практика существовала и во времена СССР. Сместили с высокого государственного или партийного поста – и послом в какую-нибудь страну. С глаз долой – из сердца вон. Кто поменее провинился – в капстрану, кто поболее – туда, где Макар телят не пас.
Ягужинский также известен своим бракоразводным процессом – явлением доселе неслыханным в России. Кстати, его вторая жена – Анна Гавриловна – впоследствии вышла замуж вторично – за дипломата Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, брата канцлера. Во времена Елизаветы Петровны она была арестована по делу Лопухиных, осуждена к наказанию кнутом, урезанию языка и ссылке в Сибирь. Судьба Анны Гавриловны Бестужевой в общих чертах верно показана в популярном сериале "Гардемарины, вперед!". А вот рассказ о похождениях ее дочери Анастасии Ягужинской нужно полностью оставить на совести сценаристов и режиссеров телефильма…
И еще раз подчеркну немаловажный факт из биографии Ягужинского. Он был одним из немногих "птенцов гнезда Петрова", кто никогда не был под судом и ни разу не обвинялся в использовании своего служебного положения в корыстных целях…
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.