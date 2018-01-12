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Первый генпрокурор России: "око наше и стряпчий о делах государственных"

10:0012.01.2018
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© Public DomainПервый генерал-прокурор Сената Павел ЯгужинскийПервый генерал-прокурор Сената Павел Ягужинский
© Public Domain
Трудно ли быть "оком государевым" и генерал-прокурором, если главный казнокрад – любимец царя? Павел Иванович Ягужинский смог. Но всесильный Меншиков ему этого не простил.

В этот день, … лет назад:

В России 12 января отмечается День работника прокуратуры. В этот день в 1722 году Петр I учредил при сенате пост генерал-прокурора. "Чин сей яко око наше и стряпчий о делах государственных" – говорил царь. Возник и новый государственный орган – прокуратура. 

Первым генеральным прокурором, если говорить на современный лад, стал Павел Иванович Ягужинский. Он прошел типичную для петровских времен школу войны, дипломатии и государевой службы. А привлек внимание царя Ягужинский еще в молодости – он имел репутацию весельчака и первого танцора на петровских ассамблеях.

Оценивая его роль на посту генпрокурора, можно сказать так: он сумел исполнить роль "ока государева" в сенате, хотя не имел для этой должности надлежащего образования. Впрочем, а кто его имел во времена Петра?

© РИА Новости
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Портрет Петра Первого
Ягужинский был человеком откровенным и решительным, не стеснялся в выражениях и не боялся говорить правду в глаза императору. Обличал перед ним "птенцов" и всяких других "птенчиков" "гнезда Петрова". А многие из них, как известно, не были образцами честности и неподкупности. Тот же Меншиков в последние лет десять царствования Петра находился под следствием за систематическое казнокрадство. Его спасла от ссылки, а, может, и от казни, лишь смерть императора. Впрочем, и при новой императрице Екатерине I Меншиков не оставил своих привычек. Стало известно, что он печатает фальшивые червонцы. Его уличили, заставили уничтожить оборудование и заплатить громадный штраф в сто тысяч золотых червонцев. Через некоторое время Екатерина I спрашивает казначея:

– Заплатил Меншиков штраф?

– Заплатил, Ваше Величество.

Императрица облегченно вздохнула, но казначей тут же добавил:

– Заплатил. Теми же фальшивыми червонцами…

После смерти Екатерины Меншиков был все-таки отстранен от власти своими противниками и умер в ссылке в Березове. Ныне это поселок в Ханты-Мансийском автономном округе. Совсем недалеко от Полярного круга. 

Кстати, Меншиков в 1714 году был избран членом Лондонского королевского общества. Письмо о принятии написал ему лично Исаак Ньютон. Хотя историки до сих пор спорят, а знал ли Александр Данилович грамоту.

Вот с такими "деятелями" приходилось иметь дело Ягужинскому на посту генерал-прокурора. Поэтому не удивительно, что после смерти Петра "птенцы" отомстили Ягужинскому: сместили его с поста генпрокурора и отправили в почетную ссылку – на дипломатическую работу в Польшу. Кстати, такая практика существовала и во времена СССР. Сместили с высокого государственного или партийного поста – и послом в какую-нибудь страну. С глаз долой – из сердца вон. Кто поменее провинился – в капстрану, кто поболее – туда, где Макар телят не пас.

Ягужинский также известен своим бракоразводным процессом – явлением доселе неслыханным в России. Кстати, его вторая жена – Анна Гавриловна – впоследствии вышла замуж вторично – за дипломата Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, брата канцлера. Во времена Елизаветы Петровны она  была арестована по делу Лопухиных, осуждена к наказанию кнутом, урезанию языка и ссылке в Сибирь. Судьба Анны Гавриловны Бестужевой в общих чертах верно показана в популярном сериале "Гардемарины, вперед!". А вот рассказ о похождениях ее дочери Анастасии Ягужинской нужно полностью оставить на совести сценаристов и режиссеров телефильма…

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Ягужинский вновь сумел возвыситься во времена царствования императрицы Анны Иоанновны. Он сумел поладить с Бироном – и  получил пост кабинет-министра. И погубили Ягужинского не придворные интриги, а балы. Он страдал подагрой, врачи советовали ему вести более умеренный образ жизни. Но экс-генпрокурор продолжал ежедневно бывать на балах и пиршествах, где пил, не отставая от других. 

И еще раз подчеркну немаловажный факт из биографии Ягужинского. Он был одним из немногих "птенцов гнезда Петрова", кто никогда не был под судом и ни разу не обвинялся в использовании своего служебного положения в корыстных целях…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik 

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