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Из-за леса, из-за гор. ЕС наказывает Украину за непослушание

18:1811.01.2018
(обновлено: 18:19 11.01.2018)
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© Fotolia / An-TВид на КарпатыВид на Карпаты
© Fotolia / An-T
Четыре условия стоимостью 600 млн евро. ЕС всерьез настроен за свои деньги получить от Украины все что хочет. А Киев, похоже, надеялся, что будет как с Россией: там простят, тут смягчат, здесь отложат. Ан нет.

Хоть и бездонная бочка, но это наша бездонная бочка. И она может быть весьма полезной – и геополитически, и даже экономически, а еще и лес может давать…  Европейцы объяснили, почему Киев не получит 600 млн евро. Глава представительства ЕC на Украине Хьюг Мингарелли назвал четыре причины. Точнее, четыре из 21 условия, которые незалежная не выполнила, чтобы получить транш. Это снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций чиновников, принятие закона о кредитном реестре Нацбанка и ввод механизма проверки информации о бенефициарных владельцах компаний. 

Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: отказ ЕС в транше на €600 млн сильно подрывает планы Киева
За всеми этими бюрократическими и антикоррупционными формулировками лесов особо и не видно. Даже карпатских. А ведь они не только есть, но и являются едва ли не главной причиной, почему Киев уже год не может получить остатки финпомощи от Брюсселя. Из-за леса, из-за гор весь сыр-бор. Иными словами, ЕС оценил лесное природное богатство Украины всего в 600 млн евро. Причем, конечно же, не только в Карпатах. Весьма скупо, учитывая, что, по некоторым данным, покупка кругляка обходится раз в 10 дешевле, чем импорт обработанной древесины. Потенциально – огромная выгода.

Еще в феврале 2017 года Верховная рада рассматривала законопроект об отмене запрета на экспорт необработанного дерева. И тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо сказал, что раз уже обсуждают, значит, совсем скоро и деньги получат. И тогда это было единственное условие для выделения последнего транша финпомощи. 

Флаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: Украина стала "неудобоносимым бременем" для Европы
Но время шло, законопроект завернули. Лес, конечно, все равно незаконно пилят и вывозят из Украины, но это совсем не те объемы, которые могли бы быть при легальном экспорте. Поэтому нет сомнений, что Евросоюз будет и дальше стоять на своем. Точнее, на украинском лесе. Ведь природная и экологическая катастрофа из-за "облысения" территорий грозит в данном случае незалежной, а не ЕС (по крайней мере, не в первую очередь). Так что эти мелочи кредиторов Киева точно не волнуют. Как и возможное разорение украинской деревообрабатывающей отрасли.

Если учесть, что срок действия программы европейской помощи заканчивается, руководству Украины нужно подсуетиться, чтобы получить новый транш. Петр Порошенко, кстати, лично просил Жана-Клода Юнкера пособить в этом вопросе. А глава ЕК распорядился рассмотреть такую возможность. Вот она – еще одна куцая "морковка" перед носом Украины. Вместо густых лесов под боком.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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v s
"Лес, конечно, все равно незаконно пилят и вывозят из Украины, но это совсем не те объемы", которые пилят и вывозят из России
18:34
11.01.2018
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