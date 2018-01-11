Из-за леса, из-за гор. ЕС наказывает Украину за непослушание

Хоть и бездонная бочка, но это наша бездонная бочка. И она может быть весьма полезной – и геополитически, и даже экономически, а еще и лес может давать… Европейцы объяснили, почему Киев не получит 600 млн евро. Глава представительства ЕC на Украине Хьюг Мингарелли назвал четыре причины. Точнее, четыре из 21 условия, которые незалежная не выполнила, чтобы получить транш. Это снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций чиновников, принятие закона о кредитном реестре Нацбанка и ввод механизма проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.
Еще в феврале 2017 года Верховная рада рассматривала законопроект об отмене запрета на экспорт необработанного дерева. И тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо сказал, что раз уже обсуждают, значит, совсем скоро и деньги получат. И тогда это было единственное условие для выделения последнего транша финпомощи.
Если учесть, что срок действия программы европейской помощи заканчивается, руководству Украины нужно подсуетиться, чтобы получить новый транш. Петр Порошенко, кстати, лично просил Жана-Клода Юнкера пособить в этом вопросе. А глава ЕК распорядился рассмотреть такую возможность. Вот она – еще одна куцая "морковка" перед носом Украины. Вместо густых лесов под боком.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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