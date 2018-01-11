В США 17 спецслужб. Но только ФБР придумало, как не допустить иностранного (ну, понятно) вмешательства во все будущие американские выборы. А именно – доверить борьбу против этого дела ФБР. И опять все понятно.

Обжегшись на молоке. ФБР собирается дуть на воду и пить виски Your browser does not support HTML5 audio

Вместо того чтобы бесконечно толочь воду в ступе, ФБР решило на эту воду дуть. Так обычно и поступают после того, как обожглись на молоке. Если же без метафор и народной мудрости, то при Федеральном бюро расследований по все еще горячим следам президентской кампании (а какими им быть, если их все время подогревают) создали рабочую группу для предотвращения внешнего воздействия на будущие американские выборы. Ближайшие из них, в том числе и в конгресс, пройдут уже в этом году.

В общих чертах глава ведомства Кристофер Рэй анонсировал появление этой спецбригады в конце декабря. Теперь появились кое-какие подробности. Как заявил куратор нового подразделения Джеффри Триколи, цель его команды – "пролить свет" на дезинформацию, "фейковые новости" и манипуляции контентом в соцсетях так, чтобы народ Соединенных Штатов сам сделал правильные выводы. "Наша обязанность – показать видимость и прозрачность этой подрывной активности", – сказал он. Ну, видимость этой "активности" у них получалось создавать и прежде. Что касается "прозрачности", то это, пожалуй, новое слово. Но тоже пока только оно.

Впрочем, наверное, это даже неплохо, что такой департамент у них появится. Нам от этого ни тепло, ни холодно, а они, наконец, угомонятся. Вернут веру в себя. Ведь отныне они не смогут обвинить Россию во взломе их демократии без того чтобы не расписаться в собственном бессилии. Хотя пятен на мундире ФБР уже столько, что клеймо все равно негде ставить. Тем не менее там тоже понимают, что если есть группа по предотвращению вмешательства, то никакого вмешательства не должно быть в принципе. И при этом никто им не запретит приписывать себе предотвращение попыток этого вмешательства. А кто проверит?

Ловкий, если не сказать волшебный ход. Он превращает недостатки оперативной работы в достоинства, а фиаско – в триумф, по сути ничего не меняя. Бюро, как и с выборами Трампа, ничего предъявить России не сможет. Но теперь не потому, что у него на нее ничего нет, а потому что оно ее как бы не пустит. Зачем им нужны эти фокусы? Ну, хотя бы затем, что в США 17 спецслужб. И если все признали "российское вмешательство", а директор ЦРУ Помпео – так и на протяжении последних десятилетий, то ФБР еще и предложило "ноу-хау" борьбы с этим делом. А это, между прочим, не только респект и "уважуха", но и первое место в очереди у бюджетной кассы.

К тому же нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор. Кристофер Рэй возглавил эту контору полгода назад, но ничем серьезным так и не отметился. А пора бы. Тем более избирательные кампании на носу. В общем, перефразируя классика, над землей американской туча выборам мешает. Между выбором и тучей гордый Рэй, как буревестник. Как стрела пронзает тучу, пенку с волн крылом срывает. И кричит, как потерпевший: "Пусть сильнее грянет Бюро". И ничего никому больше доказывать не надо. Можно дуть на воду и пить виски. Все по-взрослому. Хотя даже из Москвы видно, что ведут они себя так, словно то самое молоко у них на губах не обсохло.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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