"Будут вас кусать, бить и обижать": американцам советуют избегать России

Госдеп нарисовал свою карту мира, отметив страны, о которых гражданам США лучше забыть. Обнаружилось, что американцев не должны пугать теракты и наводнения, а вот русских стоит опасаться.

Американцев в России буквально на каждом шагу подстерегают опасности. Так что лучше гражданам США туда не ездить, предостерегает госдепартамент. Там представили свое видение мира: создали карту, на которой отметили хорошие страны, не очень, плохие и вообще ужасные. В общем, поделили всех в соответствии с четырьмя уровнями опасности.

Совершенно безопасно, по мнению Госдепа, во многих европейских странах, а также в Марокко, Сенегале, Ботсване, Намибии, Замбии, Джибути, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Туркменистане, Казахстане, Киргизии и даже в Южной Корее и Японии. Американских туристов не должны пугать ни холера, ни угроза землетрясений и цунами, ни близость Северной Кореи, которая на интерактивной карте отмечена красным, что значит "ездить нельзя".

Интересно, что очень во многих "благонадежных" странах есть военные базы США. Так что, возможно, Госдеп предполагает, что от любых опасностей американских туристов защитят американские же военные.

Несколько хуже, по мнению Вашингтона, обстоят дела в Германии, Испании, Великобритании, Франции, которая только недавно отменила режим ЧП; неспокойно на Украине, на Филиппинах, в Алжире, Египте, Конго, Индонезии, Мексике и почему-то в Китае. Эти страны попали во вторую категорию – там, по мнению властей США, требуется "повышенная осторожность". В Конго, кстати, работают миротворцы ООН, а скоро туда отправятся новые бригады быстрого реагирования.

А президент Филиппин вообще в прошлом году вынужден был прервать свой визит в Россию и проводить переговоры с Владимиром Путиным в ночи – настолько тогда обострилась террористическая обстановка в его стране.

Так что можно понять, как эта страна попала в одну группу с Украиной. Но вот что там делает вполне благополучный Китай – загадка.

Как бы то ни было, ситуация в этих странах, по мнению Госдепа, все же лучше, чем, допустим, в России, Судане, Чаде, Пакистане, Венесуэле Гватемале и на Кубе. Хуже только в Мали, Ливии, ЦАР, Южном Судане, Сомали, Йемене, Иране и Северной Корее.

То есть, согласно американской картине мира, в России страшнее, чем в Европе, которую заселяют беженцы и потрясают теракты. Страшнее, чем в Африке, где распространяются эпидемии, не прекращаются внутренние конфликты и крепнут террористические группировки. Россия – это хуже, чем соседство с Ким Чен Ыном, которого демонизируют в США, и хуже, чем коммунистический Китай, который, как говорил Дональд Трамп, отбирает у американцев рабочие места.

В чем же опасность России для США? В том, что на нашей территории нет американских баз? В том, что нами нельзя командовать? В том, что, несмотря на санкции и разнообразные попытки вмешаться в наши внутренние дела, страна не разваливается и даже крепнет? Ну тогда и называйте эту карту "картой лояльности", не выдумывайте несуществующие угрозы – в нынешнем мире фейковых новостей этого и так уже хватает.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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