С маниакальным упорством: Варшава уверена – самолет Качиньского взорвали

Даже в политике, которую иногда называют "грязным делом", и даже в устойчивых антипатиях должны быть какие-то пределы, рамки, границы. Хоть какие-то правила и хотя бы намек на адекватность. Увы, иной раз этого никак нельзя сказать о процессах, происходящих в Польше. И о некоторых темах, которые Варшава сделала культовыми и отчасти сакральными. Эти темы щедро приперчены идеями о "происках врагов", главный из которых – знамо дело – находится восточнее этой свободной европейской республики.
Эксперты, анализировавшие переговоры экипажа, расшифровали отрывок фразы, прозвучавшей прямо перед трагедией: "Он взбесится, если еще…". В контексте тех событий речь могла идти только о президенте, которого сообщение об уходе на запасной аэродром – к чему экипаж призывали диспетчеры ввиду чудовищных метеоусловий – вывело бы из равновесия. В результате, как, опять-таки, показало длительное и квалифицированное расследование Межгосударственного авиационного комитета, главной причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Пилоты в сложнейших метеоусловиях приняли решение о посадке, при этом допустили ошибки при снижении и проигнорировали сигналы системы предупреждения об опасном сближении с землей. Самолет начал задевать деревья и рухнул на землю. Погибли все находившиеся на борту 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Более того, в 2011 году даже польская правительственная комиссия по расследованию авиапроисшествий под руководством Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Казалось бы, в этой трагической истории, разобранной по крупицам огромным количеством специалистов, надо ставить точку. Смириться с потерей. Но нет.
Партия Ярослава Качиньского – брата погибшего президента – "Право и справедливость" после прихода к власти в 2015 году начала процедуру пересмотра итогов работы экспертов. Была сформирована обновленная подкомиссия по расследованию авиационных происшествий. Похоже, ее главная задача – найти в тех событиях "российский след". Вопреки фактам, доказательствам, логике. И, судя по всему, перед этим органом поставлено жесткое условие что-нибудь, да "нарыть". Вот и "нарыли". Его представители утверждают, что на самолете существовало несколько источников взрывов: в крыле и центральной стойке. Вот эти взрывы якобы и стали причиной падения, а никакие не деревья. Пока еще слово Россия в связи со столь сенсационным "открытием" не звучало. Но рано или поздно может прозвучать. Собственно, в этом, наверное, и весь смысл создания и функционирования этой структуры.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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