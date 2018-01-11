РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

С маниакальным упорством: Варшава уверена – самолет Качиньского взорвали

12:0511.01.2018
(обновлено: 13:26 11.01.2018)
035769
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа месте авиакатастрофы под Смоленском. Архивное фотоНа месте авиакатастрофы под Смоленском. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Польше вновь прозвучала версия о взрывах, причем сразу нескольких, на "борту номер один" в 2010 году. Варшава с упорством, достойным лучшего применения, превращает чудовищную трагедию под Смоленском в театр абсурда.

Даже в политике, которую иногда называют "грязным делом", и даже в устойчивых антипатиях должны быть какие-то пределы, рамки, границы. Хоть какие-то правила и хотя бы намек на адекватность. Увы, иной раз этого никак нельзя сказать о процессах, происходящих в Польше. И о некоторых темах, которые Варшава сделала культовыми и отчасти сакральными. Эти темы щедро приперчены идеями о "происках врагов", главный из которых – знамо дело – находится восточнее этой свободной европейской республики. 

Бортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося 10 апреля под Смоленском
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в фотобанк
Мнение об отчете Польши по гибели Ту-154: уровень конспирологии повышается
В Польше вновь прозвучала версия о взрывах, причем сразу нескольких, на "борту номер один" в 2010 году. К такому выводу окончательно пришла правительственная подкомиссия по расследованию авиапроисшествий. На Ту-154, напомню, президент Лех Качиньский с большой делегацией крупных чиновников летел в Катынь, чтобы принять там участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 70-летию так называемого "катынского расстрела". Польское руководство, видимо, очень рассчитывало услышать там покаянные слова от своих российских коллег по поводу вины Советского Союза в той трагедии, в которой, кстати, до сих пор много неясного. Но речь сейчас не об этом. Приземлиться в Смоленске руководству страны, как показало расследование, было очень важно и нужно. И вслед за этим принять участие в тех самых мероприятиях. Именно поэтому в кабине самолета вне всяких правил находились посторонние люди из числа больших начальников. 

Эксперты, анализировавшие переговоры экипажа, расшифровали отрывок фразы, прозвучавшей прямо перед трагедией: "Он взбесится, если еще…". В контексте тех событий речь могла идти только о президенте, которого сообщение об уходе на запасной аэродром – к чему экипаж призывали диспетчеры ввиду чудовищных метеоусловий – вывело бы из равновесия. В результате, как, опять-таки, показало длительное и квалифицированное расследование Межгосударственного авиационного комитета, главной причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Пилоты в сложнейших метеоусловиях приняли решение о посадке, при этом допустили ошибки при снижении и проигнорировали сигналы системы предупреждения об опасном сближении с землей. Самолет начал задевать деревья и рухнул на землю. Погибли все находившиеся на борту 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Более того, в 2011 году даже польская правительственная комиссия по расследованию авиапроисшествий под руководством Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Казалось бы, в этой трагической истории, разобранной по крупицам огромным количеством специалистов, надо ставить точку. Смириться с потерей. Но нет. 

Партия Ярослава Качиньского – брата погибшего президента – "Право и справедливость" после прихода к власти в 2015 году начала процедуру пересмотра итогов работы экспертов. Была сформирована обновленная подкомиссия по расследованию авиационных происшествий. Похоже, ее главная задача – найти в тех событиях "российский след". Вопреки фактам, доказательствам, логике. И, судя по всему, перед этим органом поставлено жесткое условие что-нибудь, да "нарыть". Вот и "нарыли". Его представители утверждают, что на самолете существовало несколько источников взрывов: в крыле и центральной стойке. Вот эти взрывы якобы и стали причиной падения, а никакие не деревья. Пока еще слово Россия в связи со столь сенсационным "открытием" не звучало. Но рано или поздно может прозвучать. Собственно, в этом, наверное, и весь смысл создания и функционирования этой структуры.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости . Олег Минеев
Перейти в фотобанк
Политолог: версии Варшавы о катастрофе Ту-154 одна несуразнее другой
Помогают, с позволения сказать, работе подкомиссии журналисты и политики, постоянно к месту и не к месту напоминая о катастрофе под Смоленском в информационном пространстве. Соответствующий вопрос, к примеру, был задан во время большой пресс-конференции Владимира Путина в конце прошлого года. Президент в очередной, уже неизвестно какой по счету раз опроверг домыслы, назвав заявления о взрывах блефом, чушью и несуразицей. Но в Варшаве не слышат ни Путина, ни экспертов, ни просто здравомыслящих людей. Там маниакально ищут "что-нибудь такое", превращая чудовищную трагедию под Смоленском в театр абсурда. И, кстати, если найдут "руку Кремля", к чему, судя по всему, стремятся, то это превратится в театр абсурда в кубе, равно как и в самообличение польской государственной системы безопасности. Речь ведь идет не о каком-то рядовом пассажирском лайнере, а о борте президента страны, который перед каждым полетом должен быть изучен национальными спецслужбами до миллиметра. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем! 

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена