С маниакальным упорством: Варшава уверена – самолет Качиньского взорвали

В Польше вновь прозвучала версия о взрывах, причем сразу нескольких, на "борту номер один" в 2010 году. Варшава с упорством, достойным лучшего применения, превращает чудовищную трагедию под Смоленском в театр абсурда.

Даже в политике, которую иногда называют "грязным делом", и даже в устойчивых антипатиях должны быть какие-то пределы, рамки, границы. Хоть какие-то правила и хотя бы намек на адекватность. Увы, иной раз этого никак нельзя сказать о процессах, происходящих в Польше. И о некоторых темах, которые Варшава сделала культовыми и отчасти сакральными. Эти темы щедро приперчены идеями о "происках врагов", главный из которых – знамо дело – находится восточнее этой свободной европейской республики.

В Польше вновь прозвучала версия о взрывах, причем сразу нескольких, на "борту номер один" в 2010 году. К такому выводу окончательно пришла правительственная подкомиссия по расследованию авиапроисшествий. На Ту-154, напомню, президент Лех Качиньский с большой делегацией крупных чиновников летел в Катынь, чтобы принять там участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 70-летию так называемого "катынского расстрела". Польское руководство, видимо, очень рассчитывало услышать там покаянные слова от своих российских коллег по поводу вины Советского Союза в той трагедии, в которой, кстати, до сих пор много неясного. Но речь сейчас не об этом. Приземлиться в Смоленске руководству страны, как показало расследование, было очень важно и нужно. И вслед за этим принять участие в тех самых мероприятиях. Именно поэтому в кабине самолета вне всяких правил находились посторонние люди из числа больших начальников.

Эксперты, анализировавшие переговоры экипажа, расшифровали отрывок фразы, прозвучавшей прямо перед трагедией: "Он взбесится, если еще…". В контексте тех событий речь могла идти только о президенте, которого сообщение об уходе на запасной аэродром – к чему экипаж призывали диспетчеры ввиду чудовищных метеоусловий – вывело бы из равновесия. В результате, как, опять-таки, показало длительное и квалифицированное расследование Межгосударственного авиационного комитета, главной причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Пилоты в сложнейших метеоусловиях приняли решение о посадке, при этом допустили ошибки при снижении и проигнорировали сигналы системы предупреждения об опасном сближении с землей. Самолет начал задевать деревья и рухнул на землю. Погибли все находившиеся на борту 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Более того, в 2011 году даже польская правительственная комиссия по расследованию авиапроисшествий под руководством Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Казалось бы, в этой трагической истории, разобранной по крупицам огромным количеством специалистов, надо ставить точку. Смириться с потерей. Но нет.

Партия Ярослава Качиньского – брата погибшего президента – "Право и справедливость" после прихода к власти в 2015 году начала процедуру пересмотра итогов работы экспертов. Была сформирована обновленная подкомиссия по расследованию авиационных происшествий. Похоже, ее главная задача – найти в тех событиях "российский след". Вопреки фактам, доказательствам, логике. И, судя по всему, перед этим органом поставлено жесткое условие что-нибудь, да "нарыть". Вот и "нарыли". Его представители утверждают, что на самолете существовало несколько источников взрывов: в крыле и центральной стойке. Вот эти взрывы якобы и стали причиной падения, а никакие не деревья. Пока еще слово Россия в связи со столь сенсационным "открытием" не звучало. Но рано или поздно может прозвучать. Собственно, в этом, наверное, и весь смысл создания и функционирования этой структуры.

Помогают, с позволения сказать, работе подкомиссии журналисты и политики, постоянно к месту и не к месту напоминая о катастрофе под Смоленском в информационном пространстве. Соответствующий вопрос, к примеру, был задан во время большой пресс-конференции Владимира Путина в конце прошлого года. Президент в очередной, уже неизвестно какой по счету раз опроверг домыслы, назвав заявления о взрывах блефом, чушью и несуразицей. Но в Варшаве не слышат ни Путина, ни экспертов, ни просто здравомыслящих людей. Там маниакально ищут "что-нибудь такое", превращая чудовищную трагедию под Смоленском в театр абсурда. И, кстати, если найдут "руку Кремля", к чему, судя по всему, стремятся, то это превратится в театр абсурда в кубе, равно как и в самообличение польской государственной системы безопасности. Речь ведь идет не о каком-то рядовом пассажирском лайнере, а о борте президента страны, который перед каждым полетом должен быть изучен национальными спецслужбами до миллиметра.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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