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В латвийских лесах появятся рейнджеры. С очень крепким теменем

10:0011.01.2018
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© Fotolia / rodimovpavelОхотник в зимнем лесуОхотник в зимнем лесу
© Fotolia / rodimovpavel
Для борьбы с воображаемым противником вполне подходят сказочные методы – решили, похоже, латвийские военные. Раз есть европейская бабушка с пирожками и российский серый волк, то бороться с ним должны охотники.

Когда огромный и до зубов вооруженный зверь стоит у твоего порога и скалит эти же вооруженные зубы – как известно, все средства хороши. У нас в Латвии людей не очень много, военных – тем более. Военных, готовых воевать хотя бы на бумаге – еще меньше, а не на бумаге – в рамках погрешности. Но поскольку средства, выделяемые на подавление панических настроений, достигли двух процентов от ВВП, нужно, скрепив колени и локти, вести борьбу. Аккуратно. Постоянно по чуть-чуть побеждая, но не выигрывая окончательно. Ибо если нет угроз – нет денег, а в этом никто не заинтересован.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Причем вести борьбу нужно не только с воображаемым противником. Сначала нужно победить малочисленность своих маловооруженных сил. В Литве, например, решили для этого призыв вернуть. А в Латвии не решили. У политиков дети-внуки подрастают, людей мало, кто где какую справку взял – все на виду. Это во-первых. Во-вторых, призывников набрать можно, только пока нельзя набрать им занятие, потолок и еду. А солдат без дела – что журналист без новостей: вечно какое-нибудь ЧП стремится нарисовать. Поэтому увеличивают армию гибридно. В основном на бумаге. Собирают подписи и записывают резервы. Ты подпиши, воевать все равно не надо будет, это так, для отчетности.

Но отчетных батальонов для отчетности тоже пока мало. Нужен новый гибридный шаг. Почитали европейскую литературу и нашли. Раз есть европейская бабушка с пирожками, раз есть не поддающийся дрессировке лютый серый зверь, то и эффективным средством борьбы с ним должны быть… правильно – охотники. Они и набьют баки этому Забиваке. Давно известно, что все равны, кроме русских. Они другие. Если в обычном нормальном мире человек человеку гусь, свинья и товарищ, то тот человек нашему человеку – волк. И вот министерство обороны придумало меморандум "о привлечении охотников к оборонным ресурсам Латвии". 

Литовские военнослужащие во время празднования Дня Вооруженных сил в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Так что теперь в латвийских лесах, которые только издали кажутся непроходимыми, появятся настоящие рейнджеры. Русские ведь как наступать будут? Скорее всего, подло, грязно, крадучись, тайком. А наши охотники, выследив их по ушанкам, и засаду, и загон организуют. Один грамотно посаженный рейнджер, да еще и имеющий доступ к оборонным ресурсам страны – считай, у него бесконечное количество патронов – такого натворить может! И погонят егеря этих русских в…  в общем, по лесу к северному полюсу.

Правда, не все настроены так оптимистично. Говорят, что ватников сколько ни корми, все равно без предварительного бронирования за границу не отправляются. Им, мол, эта ваша дробина – у слона спросите. Стукнут дулом танка по башке – и бабочки снова станут гусеницами. Поэтому рейнджеров будут водить на специальный инструктаж – укреплять темя и обучать быть максимально вредными и гадкими для врага.

Другие нагоняют панику, что русские овладели какими-то неотразимыми технологиями. Все знают, что танки и армия там есть, а как надо доказательства найти – ничего не отражается. Но даже если так, то все равно нужны охотники, только охотники за привидениями. При должном техническом оснащении – вот они у нас, где все будут. В коробке с карандашами.

Женщины, переодетые эльфами, во время рождественского представления возле замка Обидуш, Португалия
© AP Photo / Francisco Seco
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Помимо людей в лесу с ружьем, безусловно, надо работать и с сельским населением, предупреждать о диверсантах. Потому как если уж до дела дойдет, то чужая армия, скорее всего, сначала встретится именно с народом, а может и только с ним. Поэтому надо развесить у прохладительных сельских магазинов предупреждающие плакаты: "Гражданин, как только на дорожке, как только на тропинке встретишь ты кого-нибудь, то тому, кого ты встретишь – надо zdraste говорить".

В общем, как видите, работы много: пирожки принесли, шапку нашли, крестик сняли – пошли. Такой у нас путь – не важно, по тропинке или дорожке, главное, чтобы долго, долго, долго. А нетерпеливым стоит напомнить, что главное в национальной обороне, как и в национальной охоте – не результат, а процесс. Так что, если еще не устала рука после праздников, поднимем бокалы и скажем тост. Короткий, как выстрел, как команда. Как говаривал человеческий детеныш – "славной охоты". И что б никого не пришлось дергать за усы. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия 

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