В латвийских лесах появятся рейнджеры. С очень крепким теменем

Когда огромный и до зубов вооруженный зверь стоит у твоего порога и скалит эти же вооруженные зубы – как известно, все средства хороши. У нас в Латвии людей не очень много, военных – тем более. Военных, готовых воевать хотя бы на бумаге – еще меньше, а не на бумаге – в рамках погрешности. Но поскольку средства, выделяемые на подавление панических настроений, достигли двух процентов от ВВП, нужно, скрепив колени и локти, вести борьбу. Аккуратно. Постоянно по чуть-чуть побеждая, но не выигрывая окончательно. Ибо если нет угроз – нет денег, а в этом никто не заинтересован.
Но отчетных батальонов для отчетности тоже пока мало. Нужен новый гибридный шаг. Почитали европейскую литературу и нашли. Раз есть европейская бабушка с пирожками, раз есть не поддающийся дрессировке лютый серый зверь, то и эффективным средством борьбы с ним должны быть… правильно – охотники. Они и набьют баки этому Забиваке. Давно известно, что все равны, кроме русских. Они другие. Если в обычном нормальном мире человек человеку гусь, свинья и товарищ, то тот человек нашему человеку – волк. И вот министерство обороны придумало меморандум "о привлечении охотников к оборонным ресурсам Латвии".
Правда, не все настроены так оптимистично. Говорят, что ватников сколько ни корми, все равно без предварительного бронирования за границу не отправляются. Им, мол, эта ваша дробина – у слона спросите. Стукнут дулом танка по башке – и бабочки снова станут гусеницами. Поэтому рейнджеров будут водить на специальный инструктаж – укреплять темя и обучать быть максимально вредными и гадкими для врага.
Другие нагоняют панику, что русские овладели какими-то неотразимыми технологиями. Все знают, что танки и армия там есть, а как надо доказательства найти – ничего не отражается. Но даже если так, то все равно нужны охотники, только охотники за привидениями. При должном техническом оснащении – вот они у нас, где все будут. В коробке с карандашами.zdraste говорить".
В общем, как видите, работы много: пирожки принесли, шапку нашли, крестик сняли – пошли. Такой у нас путь – не важно, по тропинке или дорожке, главное, чтобы долго, долго, долго. А нетерпеливым стоит напомнить, что главное в национальной обороне, как и в национальной охоте – не результат, а процесс. Так что, если еще не устала рука после праздников, поднимем бокалы и скажем тост. Короткий, как выстрел, как команда. Как говаривал человеческий детеныш – "славной охоты". И что б никого не пришлось дергать за усы.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
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